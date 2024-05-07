Исторический облик Зеленоградска: прогулка по главным местам притяжения города
Приглашаем вас в путешествие по Калининградской области.
Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы и познакомитесь с историей янтаря.
А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус — например, увидеть форты и средневековые крепости.
Вы прогуляетесь по улочкам Калининграда, насладитесь красотой природы Куршской косы и познакомитесь с историей янтаря.
А еще у вас будет свободное время и вы сможете выбрать экскурсию на ваш вкус — например, увидеть форты и средневековые крепости.
Ближайшие даты:
7
мая
мая
8
мая
мая
9
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мая
10
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Отель «Королева Луиза» 4*
|от 25 000 ₽
|Отель «Кандинский» 4*
|от 40 306 ₽
|GreenDorf HOTEL&SPA 4*
|от 33 680 ₽
|Гостиница «Балтийская корона» 3*
|от 24 000 ₽
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Что вас ожидает:
- Светлогорск и Янтарный
- Филинская бухта
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Замок Нессельбек
Описание
Экскурсия «Куршская коса без толпы + Зеленоградск» Посетим удивительную Куршскую косу до приезда толп туристов! Благодаря раннему выезду мы гуляем по Танцующему лесу, поднимаемся на высоту Эфа и посещаем самое впечатляющее место на всём побережье Косы практически одни. Мы прогуляемся по удивительному Танцующему Лесу, насладимся уникальными песчаными дюнами со смотровой площадки Высоты Эфа и подышим потрясающим воздухом на берегу Балтийского моря в одном из самых фотогеничных мест косы. Далее мы отправимся в один из старейших курортов области – город Зеленоградск. Пропитанный историей город, где отчётливо сохранился исторический архитектурный облик. Увидим водонапорную башню 1905 года, где сегодня расположился музей кошек и смотровая, после чего прогуляемся по главным местам притяжения города — пешеходной улице и променаду. Экскурсия «Янтарный и Светлогорск + Филинская бухта» Самые очаровательные курорты нашего побережья – Светлогорск и Янтарный, а также впечатляющая локация – Филинская бухта. В Янтарном прогуляемся по главным местам притяжения: первый в России пляж, удостоенный премии Голубой флаг, уникальный Парк Беккера с экзотическими растениями и особняк отеля Шлосс, Церковь иконы Казанской Божией Матери и Площадь мастеров. По желанию Вы сможете посетить смотровую площадку карьера единственного в мире Янтарного комбината. Далее посетим Филинскую бухту с захватывающим видом на Балтийское море и его обрывистое побережье. После отправимся в Светлогорск: прогулка по центральному парку, смотровым площадкам, променаду, где увидим знаменитые солнечные часы и скульптуру «Нимфа» Г. Брахерта. На центральной улице сделаем ярчайшие фото у визитной карточки города – водонапорной башни 1907 года. Свободное время для обеда в одном из заведений города. Обзорная экскурсия «Калининград. Весь смак за 3.5 часа!» Авторская обзорная экскурсия по Калининграду на автобусе с остановками для фото у главных мест притяжения города и прогулкой по Рыбной деревне и острову Кнайпхоф. Соборы, ворота, бастионы и башни — за 3.5 часа побываем на всех ключевых локациях, а наш гид расскажет удивительную историю города-крепости! Важно:
- Стоимость указана на человека при двухместном размещении.
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг. Бронирование тура происходит только после полной оплаты.
Выезд в 7-9 утра
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Светлогорск и Янтарный
- Филинская бухта
- Куршская коса
- Зеленоградск
- Замок Нессельбек
Что включено
- Транспортное и экскурсионное обслуживание
- Проживание в выбранном отеле 3 ночи
- Завтраки при проживании в отеле Королева Луиза, GreenDorf HOTEL&SPA 4, Гостиница «Балтийская корона»
- Экологические сборы.
Что не входит в цену
- Завтраки в отелях Отель Кандинский 4 (по желанию),
- Обеды во время экскурсий (по желанию)
- Входные билеты в объекты посещения
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Выезд в 7-9 утра
Экскурсия длится около 3 дней 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Компания оставляет за собой право вносить изменения в последовательность выполнения программы без изменения объема предоставляемых услуг
- Важно: стоимость указана на человека при двухместном размещении
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.