8 дней
Освежающий балтийский бриз и прусская архитектура: летние каникулы в Зеленоградске
Отдохнуть на море, съездить в Калининград и Светлогорск и узнать всё о янтаре
Начало: Отель в Зеленоградске, заселение после 14:00
14 июн в 14:00
21 июн в 14:00
48 500₽ за человека
4 дня
Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Побродить по Танцующему лесу, погулять по нарядным городкам и послушать органный концерт
Начало: Зеленоградск, 15:00
24 500₽ за человека
6 дней
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
3 мар в 12:00
9 мар в 12:00
44 500₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Можно с детьми»
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