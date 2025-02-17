Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный

Побродить по Танцующему лесу, погулять по нарядным городкам и послушать органный концерт
Только представьте: домики, будто пряничные, укрытые снегом, повсюду пестрят разноцветные гирлянды и горят огни, в воздухе плывут ароматы корицы, глинтвейна, кренделей и хвои. И совсем близко шумят волны Балтийского моря.

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попадёте в настоящую сказку! Погуляете по городу кошек Зеленоградску и осмотрите роскошные виллы в Светлогорске, посетите Кафедральный собор и услышите самый большой в России орган, подниметесь на высоту Эфа и пройдётесь по Рыбной деревне.

Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный

Описание тура

Организационные детали

Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.

Проживание. Будем жить в отеле «Самбия» 3* или апарт-отеле «Тургенев» в Зеленоградске, 2-местное размещение. Возможно 1- и 3-местное проживание.

*Фото отеля взяты с сайта sambiahotel.com

Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол) в отеле «Самбия». Остальное питание оплачивается самостоятельно.

Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.

Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Зеленоградску

Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 15:00 начинается наше путешествие — мы отправляемся в Зеленоградск. Он очаровывает милыми немецкими домиками и старинными особняками, а зимой становится и вовсе сказочным. Повсюду горят огни, радуют глаз пушистые ели, украшенные игрушками, на улицах разливаются ароматы глинтвейна и кренделей. А ещё совсем рядом шумят волны Балтийского моря.

Мы прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, полюбуемся лютеранской кирхой св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.

Экскурсия займёт 2 часа, затем заселимся в отель.

Прогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по ЗеленоградскуПрогулка по Зеленоградску
2 день

Достопримечательности Калининграда и органный концерт

После завтрака в 11:30 поедем в Калининград. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же, побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном. Затем насладимся органным концертом в соборе.

Экскурсия займёт 6 часов. После вернёмся в Зеленоградск.

Достопримечательности Калининграда и органный концертДостопримечательности Калининграда и органный концертДостопримечательности Калининграда и органный концертДостопримечательности Калининграда и органный концерт
3 день

Янтарный и Светлогорск

В 10:00 отправимся в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».

Переедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.

Экскурсия займёт 8 часов.

Янтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и СветлогорскЯнтарный и Светлогорск
4 день

Куршская коса

Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.

Завершим экскурсию в 14:30 и к 15:00-15:30 прибудем в центр Калининграда. Планируйте обратный вылет после 16:00.

Куршская косаКуршская косаКуршская косаКуршская коса

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местное размещение в отеле «Самбия»24 500 ₽
1-местное размещение в отеле «Самбия»36 500 ₽
3-местное размещение в отеле «Самбия»23 500 ₽
2-местное размещение в отеле «Тургенев» (делюкс)21 000 ₽
2-местное размещение в отеле «Тургенев» (апартаменты)24 000 ₽
1-местное размещение в отеле «Тургенев» (апартаменты)33 800 ₽
3-местное размещение в отеле «Тургенев» (апартаменты)20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
  • Билеты до Калининграда и обратно
  • Обеды и ужины
  • Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 2000 ₽
  • Дополнительные развлечения и активности по желанию
  • Стоимость тура при разных вариантах размещения
  • Отель «Самбия» с завтраком: 24 500 ₽ при 2-местном проживании, 36 500 ₽ при 1-местном и 23 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
  • Апарт-отель «Тургенев» без завтрака: 21 000 ₽ при 2-местном проживании в студии-делюкс, 24 000 ₽ в апартаментах 33 800 ₽ при 1-местном размещении, 20 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Зеленоградск, 15:00
Завершение: Калининград, 15:00
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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