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Описание тура
Организационные детали
Трансфер из/в аэропорт групповой, может выполняться на микроавтобусе. В стоимость услуги входит: ожидание в зале прилёта 30 минут от заявленного времени прибытия рейса. Если рейс задерживается, путешественник должен предупредить об этом туроператора по телефону. В противном случае водитель вправе уехать из аэропорта.
Проживание. Будем жить в отеле «Самбия» 3* или апарт-отеле «Тургенев» в Зеленоградске, 2-местное размещение. Возможно 1- и 3-местное проживание.
*Фото отеля взяты с сайта sambiahotel.com
Питание. В стоимость включены завтраки (шведский стол) в отеле «Самбия». Остальное питание оплачивается самостоятельно.
Транспорт. Комфортабельный автобус туристического класса.
Дети. Участие в туре возможно с 3 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Зеленоградску
Трансфер из аэропорта или ж/д вокзала Калининграда за доплату. В 15:00 начинается наше путешествие — мы отправляемся в Зеленоградск. Он очаровывает милыми немецкими домиками и старинными особняками, а зимой становится и вовсе сказочным. Повсюду горят огни, радуют глаз пушистые ели, украшенные игрушками, на улицах разливаются ароматы глинтвейна и кренделей. А ещё совсем рядом шумят волны Балтийского моря.
Мы прогуляемся по курорту, некогда самому известному в Восточной Пруссии, осмотрим виллы 19-20 веков, полюбуемся лютеранской кирхой св. Адальберта, посетим сквер Королевы Луизы и дом, где она останавливалась. Обязательно выйдем на променад, чтобы увидеть море.
Экскурсия займёт 2 часа, затем заселимся в отель.
Достопримечательности Калининграда и органный концерт
После завтрака в 11:30 поедем в Калининград. Будем любоваться довоенной архитектурой Кёнигсберга и увидим современные постройки, осмотрим оборонительные сооружения, форты и крепостные ворота. Конечно же, побываем в Кафедральном соборе и посетим могилу Канта. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно пройтись по Рыбной деревне, сделать красивые фотографии и согреться ароматным глинтвейном. Затем насладимся органным концертом в соборе.
Экскурсия займёт 6 часов. После вернёмся в Зеленоградск.
Янтарный и Светлогорск
В 10:00 отправимся в посёлок Янтарный, где добывают знаменитое на весь мир «балтийское золото». Осмотрим местную лютеранскую церковь 19 века и роскошное здание отеля «Шлосс». Через живописный парк имени Мориса Беккера выйдем к морю, а ещё посетим один из лучших пляжей России и Европы, который был удостоен престижной награды «Голубой флаг».
Переедем в Светлогорск и окажемся в зимней сказке, где повсюду пестреют гирлянды, в местных лавках продают имбирные пряники, а в Лиственничном парке поют рождественские песни. Мы осмотрим курортные виллы из прошлого века и пройдёмся по мозаичной лестнице, которую украшают панно со сценами из «Алисы в Стране чудес». Увидим скульптуры немецкого мастера Г. Брахерта — «Несущая воду» и «Нимфа». А ещё побываем у «Янтарь-холла», где проходят игры КВН.
Экскурсия займёт 8 часов.
Куршская коса
Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу. Всё здесь причудливое и напоминает о сказках: даже лес не обычный, а Танцующий! Как это — узнаем во время прогулки по его тропкам. Поднимемся на высоту Эфа, полюбуемся песчаными дюнами, хвойными зарослями и Балтийским заливом.
Завершим экскурсию в 14:30 и к 15:00-15:30 прибудем в центр Калининграда. Планируйте обратный вылет после 16:00.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-местное размещение в отеле «Самбия»
|24 500 ₽
|1-местное размещение в отеле «Самбия»
|36 500 ₽
|3-местное размещение в отеле «Самбия»
|23 500 ₽
|2-местное размещение в отеле «Тургенев» (делюкс)
|21 000 ₽
|2-местное размещение в отеле «Тургенев» (апартаменты)
|24 000 ₽
|1-местное размещение в отеле «Тургенев» (апартаменты)
|33 800 ₽
|3-местное размещение в отеле «Тургенев» (апартаменты)
|20 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки
- Трансферы по маршруту
- Экскурсии по программе
- Входные билеты на объекты экскурсий и экологические сборы
Что не входит в цену
- Билеты до Калининграда и обратно
- Обеды и ужины
- Трансферы из/в аэропорт или ж/д вокзал - 2000 ₽
- Дополнительные развлечения и активности по желанию
- Стоимость тура при разных вариантах размещения
- Отель «Самбия» с завтраком: 24 500 ₽ при 2-местном проживании, 36 500 ₽ при 1-местном и 23 500 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)
- Апарт-отель «Тургенев» без завтрака: 21 000 ₽ при 2-местном проживании в студии-делюкс, 24 000 ₽ в апартаментах 33 800 ₽ при 1-местном размещении, 20 000 ₽ при 3-местном (двуспальная кровать и диван)