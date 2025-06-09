Найдено 3 тура в категории « Куршская Коса » в Зеленоградске, цены от 24 500 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Куршская Коса»

Посетите волшебное место Куршскую косу из Зеленоградска. Для Вас мы предлагаем индивидуальные туры на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши туры подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах