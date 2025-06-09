Отпуск в Зеленоградске с поездками в Калининград, на Куршскую косу и проживанием в SPA-отеле
Отдохнуть у моря и в заповедных дюнах, пройти по Амалиенау, Рыбной деревне и острову Канта
Начало: Зеленоградск, Курортный проспект, 25, 16:00
«Обязательно увидите главные достопримечательности Калининграда — район Амалиенау, Рыбную деревню, остров Канта, Кафедральный собор, Музей марципана — и заповедные просторы Куршской косы»
9 июн в 16:00
23 июн в 16:00
56 000 ₽ за человека
Сказочное путешествие в Новый год: Зеленоградск, Светлогорск и Янтарный
Побродить по Танцующему лесу, погулять по нарядным городкам и послушать органный концерт
Начало: Зеленоградск, 15:00
«Сегодня увидим настоящее чудо природы — Куршскую косу»
24 500 ₽ за человека
Отпуск у Балтийского моря: Зеленоградск и топовые места области
Погулять по променадам и курортным улочкам, увидеть дюны Куршской косы и рассмотреть архитектуру
Начало: Аэропорт Калининграда, время по договорённости
«Увидим безлюдные места Куршской косы, панорамы дюн и моря»
6 апр в 12:00
7 апр в 12:00
55 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Зеленоградску в категории «Куршская Коса»
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Сейчас в Зеленоградске в категории "Куршская Коса" можно забронировать 3 тура от 24 500 до 56 000.
Посетите волшебное место Куршскую косу из Зеленоградска. Для Вас мы предлагаем индивидуальные туры на машине и групповые на весь день. Ваше путешествие по Куршской Косе может начаться с посещения Зеленогорска, Светлогорска, Калининград, Замка Шаакена, Нессельбека. Пройдя по Куршской Косе, Вы сможете увидеть Высоту Эфа, Высоту Мюллера, Танцующий лес. Наши туры подходят для взрослых и пенсионеров, а также для школьников и маленьких детей, в том числе мини-группах