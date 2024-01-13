Описание

Во время путешествия мы с вами посетим:Водопад Адай-Су 30-метровый водопад, который не оставит туристов равнодушными. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощью и полноводностью. Водопад невероятно красив в любое время года. Чегемская теснина Встретит нас длинным и узким 3-километровым каньоном, который прозвали своеобразным «каменным мешком». Стены разлома на этом участке максимально сужаются и путнику кажется, что горы закрывают небо. Ширина теснины в самом узком месте достигает 25 метров, а высота скал вокруг в районе 300 метров. Чегемские водопады Или так называемая «стена водопадов», где бесчисленные потоки воды ниспадают с высоты 50 метров и рассекают скалы, превращаясь в тысячи брызг. «Будто скалы плачут», — говорят местные, глядя на струящиеся по отвесным стенам потоки воды. Чегемские водопады здесь нередко называют Плачущими. По легенде на этом месте погибли девушки — вот природа и проливает слёзы. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни, а также заглянуть на рынок с богатым выбором шерстяных изделий и сувениров. Флай Чегем На парадроме самые отважные туристы смогут полетать на параплане. Для начала вы проходите краткий инструктаж, после чего взмываете в небо вместе с профессиональным пилотом. Вам на всю жизнь запомнится этот полет в окружении кавказских вершин, парящих среди небес горных орлов и невероятное чувство свободного полета! Эль-Тюбю Древнее балкарское селение, история которого полна загадок и легенд. Здесь вы ближе познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей, а также нас ждет недолгий трекинг до города мёртвых и посещение дома-музея писателя Кайсына Кулиева. Вы узнаете, почему именно это село режиссёры многих фильмов выбрали для съёмок своих картин. Также увидите знаменитую башню князя Малкарукова, которую часто именуют Башней любви. Об истории её появления я вам обязательно расскажу. Актопрак По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров откуда открывается потрясающий обзор на бескрайние альпийские луга и поразительные пейзажи. С высшей точки перевала вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. Именно здесь у вас будет возможность сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака. Гижгит Одно из самых живописных горных озёр. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера примерно 30 метров, а длина доходит до километра!