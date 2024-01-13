Невероятное разнообразие пейзажей — так можно описать это путешествие тремя словами.
Приготовьтесь преодолеть серпантин высокогорных перевалов, полюбоваться хрустальными потоками многочисленных водопадов, пройтись по отвесным берегам горного озера, исследовать древние склепы и совершить полёт на параплане среди горных вершин одного из красивейших ущелий Кавказа. Такого количества красоты за один день вы точно ещё не видели!
Приготовьтесь преодолеть серпантин высокогорных перевалов, полюбоваться хрустальными потоками многочисленных водопадов, пройтись по отвесным берегам горного озера, исследовать древние склепы и совершить полёт на параплане среди горных вершин одного из красивейших ущелий Кавказа. Такого количества красоты за один день вы точно ещё не видели!
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Водопад Адай-Су
- Чегемская теснина
- Чегемские водопады
- Парадром Fly-Чегем
- Селение Эль-Тюбю
- Дом-усадьба Кайсына Кулиева
- Город мёртвых
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
Описание
Во время путешествия мы с вами посетим:Водопад Адай-Су 30-метровый водопад, который не оставит туристов равнодушными. Он находится среди величественных скал и поражает своей мощью и полноводностью. Водопад невероятно красив в любое время года. Чегемская теснина Встретит нас длинным и узким 3-километровым каньоном, который прозвали своеобразным «каменным мешком». Стены разлома на этом участке максимально сужаются и путнику кажется, что горы закрывают небо. Ширина теснины в самом узком месте достигает 25 метров, а высота скал вокруг в районе 300 метров. Чегемские водопады Или так называемая «стена водопадов», где бесчисленные потоки воды ниспадают с высоты 50 метров и рассекают скалы, превращаясь в тысячи брызг. «Будто скалы плачут», — говорят местные, глядя на струящиеся по отвесным стенам потоки воды. Чегемские водопады здесь нередко называют Плачущими. По легенде на этом месте погибли девушки — вот природа и проливает слёзы. У водопадов можно пообедать блюдами национальной кухни, а также заглянуть на рынок с богатым выбором шерстяных изделий и сувениров. Флай Чегем На парадроме самые отважные туристы смогут полетать на параплане. Для начала вы проходите краткий инструктаж, после чего взмываете в небо вместе с профессиональным пилотом. Вам на всю жизнь запомнится этот полет в окружении кавказских вершин, парящих среди небес горных орлов и невероятное чувство свободного полета! Эль-Тюбю Древнее балкарское селение, история которого полна загадок и легенд. Здесь вы ближе познакомитесь с укладом жизни и традициями современных жителей, а также нас ждет недолгий трекинг до города мёртвых и посещение дома-музея писателя Кайсына Кулиева. Вы узнаете, почему именно это село режиссёры многих фильмов выбрали для съёмок своих картин. Также увидите знаменитую башню князя Малкарукова, которую часто именуют Башней любви. Об истории её появления я вам обязательно расскажу. Актопрак По горному серпантину с панорамными видами мы доберёмся до высшей точки перевала Актопрак. На высоту 2000 метров откуда открывается потрясающий обзор на бескрайние альпийские луга и поразительные пейзажи. С высшей точки перевала вы увидите вершины Главного Кавказского и Скалистого хребтов. Именно здесь у вас будет возможность сделать шикарные фотографии на фоне вершин, уходящих в облака. Гижгит Одно из самых живописных горных озёр. Его вода обладает насыщенным бирюзовым цветом, а само озеро окружено каменными стенами горного массива Алмалыкая и удивляет своими размерами. Глубина озера примерно 30 метров, а длина доходит до километра!
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
- Чаепитие с красивым видом
- Что не входит
- Стоимость полёта на параплане
- Экологический сбор
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санаторияЗавершение: По договоренности
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Важная информация
- В поездке с собой обязательно надо иметь:
- Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
- Удобную спортивную обувь и одежду
- Крем от загара и солнцезащитные очки
- Наличные деньги
- Отличное настроение и фотоаппарат
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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