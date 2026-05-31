Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по ущельям Приэльбрусья, где вы увидите величественные скалы, альпийские луга и водопады. Вас ждёт маршрут, насыщенный красотами Тызыльского, Баксанского и Чегемского ущельев.
Откроется взгляд на озеро Тамбукан,
Откроется взгляд на озеро Тамбукан,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные природные ландшафты
- 📜 Погружение в историю региона
- 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
- 🍽 Дегустация местной кухни
- 🐴 Конные прогулки по живописным местам
- 🌊 Водопады и озера, которые стоит увидеть
Лучшее время для посещения
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Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться всеми красотами ущелий, водопадов и озер в полной мере. Также это идеальный период для конных прогулок и пикников на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Озеро Тамбукан
- Село Заюково
- Памятник «Скорбящий горец»
- Тызыльское ущелье
- Грот с археологической стоянкой
- Баксанское ущелье
- Озеро Гижгит
- Чегемское ущелье
- Чегемская теснина
Описание экскурсии
Среди нехоженых путей
Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд. Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики. За один день вы посетите Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья, сделаете потрясающие фотографии, узнаете о ключевых событиях, повлиявших на расселение местных жителей и развитие региона.
Нам встречу назначили горы
- Начнётся наше путешествие в Железноводске (или другом городе Кавказских Минеральных Вод). Проследуем мимо озера Тамбукан — я расскажу, чем оно привлекает путешественников помимо живописных видов;
- Примерно через час остановимся на завтрак в селе Заюково, где вы попробуете местную кухню. А я удивлю вас неожиданными фактами о нём — представьте себе, когда-то это название гремело на всю страну;
- На выезде из Заюково осмотрим памятник «Скорбящий горец» и поговорим о кровопролитных боях с фашистами у горы Хара-Хоро;
- Далее по маршруту — Тызыльское ущелье, богатое отвесными скалами и пещерами. Рядом находится грот, где в 1955 году археологи открыли стоянку древнего человека;
- Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит. Там вы убедитесь, что его неслучайно называют «озером любви». При желании сможете совершить конную прогулку по окрестностям;
- Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье. По пути расскажу про здешнюю «дорогу жизни» и подскажу, где полюбоваться озером Гижгит с другого ракурса;
- Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед. Вас ждёт шашлык в очень необычной подаче!
Организационные детали
- По договоренности экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ (Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и другие населенные пункты)
- Мы будем находиться в приграничной зоне: обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (если они путешествуют с вами)
- Завтрак и обед оплачиваются отдельно: общая стоимость от 1000 руб. с человека
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
все замечательно! интересно, безопасно. Спасибо большое!
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11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
Отзывов не было, это был новый маршрут, но я рискнула и не пожалела!
Николай - брутальный мужчина, серьёзный и в то же время
Отзывов не было, это был новый маршрут, но я рискнула и не пожалела!
Николай - брутальный мужчина, серьёзный и в то же время
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Большое спасибо Николаю, за отлично проведённый день и море позитивных эмоций) У нас был выезд из Есентуков до ущелья Тызыл, озера Гижгит и к Эльбрус. Несмотря на то что мы были с ребёнком, для нас экскурсия прошла комфортно)
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