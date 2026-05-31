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«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска

Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию по ущельям Приэльбрусья, где вы увидите величественные скалы, альпийские луга и водопады. Вас ждёт маршрут, насыщенный красотами Тызыльского, Баксанского и Чегемского ущельев.

Откроется взгляд на озеро Тамбукан,
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завтрак в селе Заюково с местными деликатесами, осмотр памятника "Скорбящий горец", исследование пещер и гротов с древними наскальными рисунками.

Высокогорное озеро Гижгит, известное как "озеро любви", предстанет перед вами во всей красе, а конная прогулка по окрестностям оставит незабываемые впечатления. Маршрут пройдёт по части Шёлкового пути, и завершится обедом под шум водопадов Чегемской теснины. Экскурсия подходит для начала из любого города Кавказских Минеральных Вод, включая Железноводск

5
3 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 📜 Погружение в историю региона
  • 📸 Возможность сделать потрясающие фотографии
  • 🍽 Дегустация местной кухни
  • 🐴 Конные прогулки по живописным местам
  • 🌊 Водопады и озера, которые стоит увидеть

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа расцветает, и вы сможете насладиться всеми красотами ущелий, водопадов и озер в полной мере. Также это идеальный период для конных прогулок и пикников на свежем воздухе.
Сейчас август — это идеальное время.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска

Что можно увидеть

  • Озеро Тамбукан
  • Село Заюково
  • Памятник «Скорбящий горец»
  • Тызыльское ущелье
  • Грот с археологической стоянкой
  • Баксанское ущелье
  • Озеро Гижгит
  • Чегемское ущелье
  • Чегемская теснина

Описание экскурсии

Среди нехоженых путей

Приэльбрусье — настоящий рай для ценителей первозданной природы, богатой истории, мифов и легенд. Я составил маршрут по трём самым известным и живописным ущельям республики. За один день вы посетите Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья, сделаете потрясающие фотографии, узнаете о ключевых событиях, повлиявших на расселение местных жителей и развитие региона.

Нам встречу назначили горы

  • Начнётся наше путешествие в Железноводске (или другом городе Кавказских Минеральных Вод). Проследуем мимо озера Тамбукан — я расскажу, чем оно привлекает путешественников помимо живописных видов;
  • Примерно через час остановимся на завтрак в селе Заюково, где вы попробуете местную кухню. А я удивлю вас неожиданными фактами о нём — представьте себе, когда-то это название гремело на всю страну;
  • На выезде из Заюково осмотрим памятник «Скорбящий горец» и поговорим о кровопролитных боях с фашистами у горы Хара-Хоро;
  • Далее по маршруту — Тызыльское ущелье, богатое отвесными скалами и пещерами. Рядом находится грот, где в 1955 году археологи открыли стоянку древнего человека;
  • Через легендарное Баксанское ущелье поднимемся к высокогорному озеру Гижгит. Там вы убедитесь, что его неслучайно называют «озером любви». При желании сможете совершить конную прогулку по окрестностям;
  • Через перевал Актопрак по участку древнего Шёлкового пути мы двинемся в Чегемское ущелье. По пути расскажу про здешнюю «дорогу жизни» и подскажу, где полюбоваться озером Гижгит с другого ракурса;
  • Завершится наша экскурсия под шум водопадов Чегемской теснины, где мы остановимся на обед. Вас ждёт шашлык в очень необычной подаче!

Организационные детали

  • По договоренности экскурсию можно начать из любого города в пределах КМВ (Железноводск, Кисловодск, Ессентуки и другие населенные пункты)
  • Мы будем находиться в приграничной зоне: обязательно возьмите с собой паспорт и документы на детей (если они путешествуют с вами)
  • Завтрак и обед оплачиваются отдельно: общая стоимость от 1000 руб. с человека

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Николай
Николай — ваш гид в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 1264 туристов
Зовут меня Николай, родился и провел всю жизнь на Северном Кавказе. Хочу поделиться с вами прекрасными видами и величием наших просторов, местными легендами и традициями. Поднимайся вверх не для того, чтобы Мир увидел Тебя, а для того, чтобы самому увидеть Мир! Добро пожаловать в горы, они открыты для тех, кто дорос до них Душой!!!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
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3
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1
В
все замечательно! интересно, безопасно. Спасибо большое!
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Татьяна
11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
Отзывов не было, это был новый маршрут, но я рискнула и не пожалела!
Николай - брутальный мужчина, серьёзный и в то же время
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обладает энциклопедическими знаниями об истории края. Слушать было интересно, но в голове мало что остаётся (чтобы не забыть, записывала основные моменты на диктофон и на видео).
Экскурсия у меня получилась индивидуальная (не удалось найти попутчикрв в своём санатории), а гид специализируется на индивидуальных турах.
Поэтому мне было всё внимание)).
Николай выбирал интересные ракурсы и сделал много красивых фото, хотя с утра погода "радовала" дождем и туманом. Зато потом удалось и солнышко увидеть и горы в облаках.
Ну а места просто чудесные. Кто любит природу, горы, уверена, что вам понравится.
Эту экскурсию я бы назвала лайтовой, никуда особо карабкаться не надо, уровень сложности - 1, поэтому подойдёт и семьям с детьми, которые спокойно переносят дорогу.
По дороге заезжали выпить кофе с вкусняшками и в Чегемском ущелье был полноценный обед.
Преимущества экскурсий на машине с высокой проходимостью - это возможность побывать в таких местах, где не может проехать экскурсионный автобус и остановиться там, где нравится. Мы забирались по узкой игорной тропе на гору, с которой открывался потрясающий вид на озеро.
Рекомендую. Как буду снова на Кавказе, хочу ещё съездить на Эльбрус с Николаем.

11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
11 мая была на экскурсии по трём ущельям Кабардино-Балкарии.
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Анастасия
Большое спасибо Николаю, за отлично проведённый день и море позитивных эмоций) У нас был выезд из Есентуков до ущелья Тызыл, озера Гижгит и к Эльбрус. Несмотря на то что мы были с ребёнком, для нас экскурсия прошла комфортно)
Большое спасибо Николаю, за отлично проведённый день и море позитивных эмоций) У нас был выезд из
Большое спасибо Николаю, за отлично проведённый день и море позитивных эмоций) У нас был выезд из
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