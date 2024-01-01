Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Групповая экскурсия в Железноводске

Проехать по одному из наиболее зрелищных маршрутов на Северном Кавказе

Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.

Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Незабываемая Верхняя Балкария: поездка из Железноводска в мини-группе
Ближайшие даты:
1
янв
2
янв
3
янв
4
янв
5
янв
6
янв
7
янв
Ещё
даты

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4 550 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Завтрак. Правильное начало путешествия должно быть вкусным. В одном из проверенных заведений остановимся и подкрепимся местными блюдами.
  • Балкарский Язык Тролля. Наша первая локация — ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников.
  • Голубое озеро. Далее в программе карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды. А также откроете тайны глубоких балкарских озёр.
  • Черекская теснина. Остановимся в живописном скалистом ущелье, где перестать фотографировать так же трудно, как на Языке Тролля. Вы оцените красоту теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель.
  • Руины аула и старинная башня. Впереди у нас покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 вв.
  • Термальные источники. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C.
  • Замок Шато-Эркен. В финале отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком, окружённым кавказским лесом. А в ясную погоду увидите Эльбрус.

Организационные детали

  • Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
  • В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках.
  • Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
  • Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
  • Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 200 руб. с человека за 1 час, завтрак.

ежедневно в 07:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Железноводска

ГрупповыеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковДля пенсионеровЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньТермальные источникиДля студентов

Похожие туры из Железноводска

Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Завтра
3 янв
5 янв
6 янв
14 800 за всё до 3 чел.
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Сила Северного Кавказа - урочище Джилы-Су
По согласованию с туристом
7 янв
8 янв
9 янв
10 янв
11 000 за всё до 7 чел.
Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
Групповая
12 часов
32 отзыва
Верхняя Балкария, Безенги и Язык Тролля
От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Завтра
2 янв
3 янв
4 янв
4 000 за человека
У нас ещё много экскурсий в Железноводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ