Приготовьтесь к встрече с красавицей Кабардино-Балкарией, самым высокогорным регионом России. Всё путешествие вас будут сопровождать ландшафты, поражающие разнообразием.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Вы оцените горные панорамы с Языка Тролля, окажетесь в затерянном мире Черекской теснины и побываете на Голубом озере. А также отдохнёте в источниках Аушигера и погуляете вокруг замка Шато-Эркен.
Описание экскурсии
- Завтрак. Правильное начало путешествия должно быть вкусным. В одном из проверенных заведений остановимся и подкрепимся местными блюдами.
- Балкарский Язык Тролля. Наша первая локация — ущелье Безенги, где перед вами раскинутся неописуемые панорамы. Вы увидите Безенгийскую стену — это самый высокий и скалистый участок гребня Главного хребта Большого Кавказа. А в хорошую погоду рассмотрите вершины пятитысячников.
- Голубое озеро. Далее в программе карстовый водоём Церик-Кёль. Вы полюбуетесь цветом воды, которая меняет окрас в зависимости от времени года и погоды. А также откроете тайны глубоких балкарских озёр.
- Черекская теснина. Остановимся в живописном скалистом ущелье, где перестать фотографировать так же трудно, как на Языке Тролля. Вы оцените красоту теснины и узнаете о её печальном прошлом — гид расскажет, как преодолевали узкую дорогу вдоль реки до того, как прорубили тоннель.
- Руины аула и старинная башня. Впереди у нас покинутое селение Кюнлюм, с которым связана трагичная страница балкарской истории. Вы увидите остатки строений и сторожевую родовую башню Абай-кала 17-18 вв.
- Термальные источники. В Аушигере вы сможете расслабиться после насыщенного дня, искупавшись в бассейнах с целебной водой. Её температура составляет от +40 до +50°C.
- Замок Шато-Эркен. В финале отвезём вас в стилизованное строение в романском стиле. Вы прогуляетесь вдоль романтичного озера, полюбуетесь замком, окружённым кавказским лесом. А в ясную погоду увидите Эльбрус.
Организационные детали
- Маршрут экскурсии высокогорный, поэтому не рекомендуется людям, страдающим нарушением работы сердечно-сосудистой системы и гипертонией.
- В стоимость включён трансфер на комфортных внедорожниках.
- Мы заберём вас по вашему адресу и после экскурсии привезём обратно.
- Вас будет сопровождать профессиональный гид-водитель из нашей команды.
- Дополнительные расходы: посещение термальных источников — 500 ₽ с чел. за 1 час, завтрак/обед, вход на территорию замка Шато-Эркен — 100 ₽.
- Проверяйте, пожалуйста, погоду. В зависимости от прогноза маршрут может быть скорректирован (по предварительному согласованию).
- Время выезда определяется накануне поездки в зависимости от времени года +- 30 мин.
- В ходе поездки все участники, кроме людей пенсионного возраста или имеющих проблемы со здоровьем, а также инвалидов, меняются местами по локациям.
ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|5200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Железноводске
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Железноводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 7410 туристов
Уже несколько лет наша команда знакомит путешественников с красотой Кавказа, его историей, природой и традициями. Для нас экскурсии — это не просто поездки по известным местам, а возможность показать настоящий Кавказ таким, каким его знают местные жители. Мы любим свою работу и стараемся, чтобы каждая поездка проходила в комфортной, дружеской атмосфере, оставляла яркие впечатления и желание вернуться снова.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Эйфория!
Лучшее описание одним словом этого приключения. Начиная от общения с Анастасией (спасибо за всё разъяснения и поддержку ❤️) и так по каждому этапу.
Удивительный гид Камиль, покоривший с первых минут харизмой,
Лучшее описание одним словом этого приключения. Начиная от общения с Анастасией (спасибо за всё разъяснения и поддержку ❤️) и так по каждому этапу.
Удивительный гид Камиль, покоривший с первых минут харизмой,
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Я
Замечательная экскурсия! рекомендую!
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Путешествие на Язык Тролля - это круто!! Экстрим, красота природы, отличная компания и прекрасный гид Рустам, все совпало и получилась Отличная поездка!! Обязательно к посещению!!
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А
Ездила на эту экскурсию 7 января. Все прошло хорошо,накануне уточнили все детали, экскурсовод позвонил вечером,сказал во сколько заберёт. Немного нервничала,потому что первый раз.
Приехали ко времени с утра,меня последнюю забирали из
Приехали ко времени с утра,меня последнюю забирали из
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А
Нашим водителем-экскурсоводом был Роман. Огромную выражаем благодарность ему за столь насыщенную программу!
Нас забрали в обговоренное время прямо около отеля. Путешествовали мы на комфортабельный машине.
Помимо программы нас бонусом свозили в ещё одну захватывающую дух точку!
Спасибо организаторам за возможность посмотреть за один день самые красивые виды направления тура!
Отдельно хочется поблагодарить за вкусный обед!))
Нас забрали в обговоренное время прямо около отеля. Путешествовали мы на комфортабельный машине.
Помимо программы нас бонусом свозили в ещё одну захватывающую дух точку!
Спасибо организаторам за возможность посмотреть за один день самые красивые виды направления тура!
Отдельно хочется поблагодарить за вкусный обед!))
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Язык тролля шикарен, ради этой локации я брала эту экскурсию, но она оказалась еще намного интереснее! Вкусные обеды, шикарные панорамы и памятные фото вам обеспечены 🫶🏻
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