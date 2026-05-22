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а далее продолжающий удивлять своими знаниями истории, человечками качествами, заботой и умением вдохновить.

Прекрасное наполнение экскурсии, тут и виды - отрада для глаз, что дух захватывает, и экстрим, и соприкосновение с историей и могуществом мест, и расслабление в термальном источнике - все идеально сбалансированно.

Спасибо вам за всё это! обязательно вернусь еще ☺️



PS: погода не обещала ничего хорошего, но по итогу Боги гор смилостивились над нами и показали не только свой переменчивый характер, но и все свои красоты.