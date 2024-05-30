1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
11 часов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
12 часов
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 24002 160₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Железноводска с дегустацией
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Кавказа. Вас ждут уникальные достопримечательности и вкусная национальная кухня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Плато Бермамыт: эксклюзивное путешествие над облаками
Встречайте рассвет на вершине плато Бермамыт, где природа создает неповторимые шедевры и величие Эльбруса
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Железноводска - эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Эльбруса и кристальным водам озера Гижгит. Насладитесь красотой Кавказа в индивидуальном туре
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в Домбай из Железноводска: Эльбрус, храмы и природа
Погрузитесь в уникальное путешествие: от величественного Эльбруса до древних храмов и чистейших озер Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия30 мая 2024Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
- ТТамара29 мая 2024Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
- ССергей28 мая 2024Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
- ННина27 мая 2024Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
- ИИрина24 мая 2024Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
- ППетр,Марина20 мая 2024Всё прекрасно
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
- ИИрина14 мая 2024Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
- ААнастасия7 мая 2024Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
- ВВиктор5 мая 2024Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Индивидуальные»
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