Индивидуальные экскурсии в Железноводске с личным гидом

Найдено 79 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Железноводске, цены от 2 160 ₽, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
18 отзывов
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит: незабываемые впечатления
Проведите день, погружаясь в красоту Кабардино-Балкарии: от озера Гижгит до величественного Эльбруса
Сегодня в 08:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Плато Бермамыт: незабываемое джип-приключение с гидом
Исследуйте древние скалы и легенды плато Бермамыт, насладитесь величием Кавказа в комфортном путешествии
Начало: В Железноводске или любом другом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Из Железноводска - в великолепный Домбай
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
21 отзыв
Из Железноводска в Домбай: перевал, древний храм и заповедник
Покиньте городскую суету и отправьтесь в путешествие по живописным местам Карачаево-Черкесии на комфортабельном внедорожнике
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
16 500 за всё до 3 чел.
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
18 отзывов
Путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Железноводска до сердца Кавказа
Ощутите красоту Кавказа на индивидуальной экскурсии из Железноводска. Пятигорск, Кисловодск и Медовые водопады ждут вас
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Джип-тур из Железноводска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Джип-тур из Железноводска: от Чегемских водопадов до озера Гижгит
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественных водопадов до таинственного озера Гижгит
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 4 чел.
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Домбай: люди, горы, история (из Железноводска)
Насладитесь видами Домбая и узнайте о богатой истории Кавказа. Виды Эльбруса, ущелья и леса подарят незабываемые впечатления
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Самые яркие места Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
5 отзывов
Живописная экскурсия из Железноводска: красоты Кабардино-Балкарии
Проведите незабываемый день в Кабардино-Балкарии, погрузитесь в мир горных вершин и древних традиций
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
21 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
17 июня в 08:30
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
11 отзывов
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
Погрузитесь в мир загадок и красоты урочища Джилы-су. Экскурсия из Железноводска откроет вам двери в мистический мир
Начало: По договоренности с туристом
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Покорите гору Железная в Железноводске с индивидуальной экскурсией! Насладитесь потрясающими видами и узнайте истории местных легенд
Начало: В курортном парке города Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 24002 160 за всё до 10 чел.
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Большое путешествие по Домбаю из Железноводска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
2 часа
3 отзыва
Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
Создайте уникальную фотоисторию в Железноводске! Профессиональный фотограф поможет запечатлеть лучшие моменты в живописных локациях города-курорта
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
50004 000 за всё до 3 чел.
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Гостеприимный Кавказ, или Гастротур по горным аулам
Познать край через его вкусы, побывать в доме местных, полюбоваться водопадами и увидеть Эльтюбю
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
15 800 за всё до 3 чел.
Манящий Эльбрус из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
4 отзыва
Манящий Эльбрус из Железноводска: Путешествие и подъем на станцию
Вас ждет незабываемое путешествие к подножию Эльбруса с захватывающими видами и увлекательными историями
Начало: У вашего места проживания
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Железноводска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Уникальная экскурсия по трем ущельям Кабардино-Балкарии из Железноводска
Познайте красоту Кабардино-Балкарии в уникальной экскурсии по трем живописным ущельям, полной истории и природных чудес
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1675015 075 за всё до 4 чел.
По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Курорты КМВ за один день: историческое и природное наследие
Погрузитесь в мир кавказской красоты и узнайте уникальные истории городов КМВ в однодневном туре
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 13 000 за всё до 7 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150 за всё до 10 чел.
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
Железноводск - город с богатой историей. Узнайте, как люди жили, отдыхали и лечились в прошлом. Погружение в атмосферу старины гарантировано
Начало: На улице Лермонтова
12 июня в 11:00
13 июня в 11:00
5 300 за всё до 6 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Уникальная экскурсия: Перевал Гум-Баши, Шоанинский храм и термальные источники
Проведите день, наслаждаясь видами Кавказа, посещая древние храмы и расслабляясь в термальных источниках. Незабываемые впечатления гарантированы
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 06:00
28 июня в 06:00
14 000 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су: целебные источники и величественный Эльбрус
Погрузитесь в мир кавказской природы с экскурсией в Джилы-Су. Живописные пейзажи, исторические рассказы и легенды ждут вас
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Путешествие в Джилы-Су из Железноводска
Приглашаем провести день на лоне кавказской природы! Вас ждут альпийские луга, чистейший воздух высокогорья, душистые ароматы трав и целебные источники
Начало: По договоренности
19 июня в 08:00
28 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Эногастрономический тур из Железноводска: винодельня и форелевое хозяйство
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
3 отзыва
Эногастрономический тур: вина и форель Железноводска
Погрузитесь в мир виноделия и рыболовства с экскурсией по винодельне и форелевому хозяйству в Железноводске
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
10 500 за всё до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: уникальная поездка из Железноводска с дегустацией
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Кавказа. Вас ждут уникальные достопримечательности и вкусная национальная кухня
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Из Железноводска - на урочище Джилы-Су
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Путевка в Джилы-Су: незабываемые впечатления и термальные источники
Вас ждет захватывающее путешествие по урочищу Джилы-Су с посещением водопадов и термальных источников
Начало: У вашего отеля
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к загадочному Джилы-Су из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к загадочному Джилы-Су: водопады, Эльбрус, нарзаны
Вас ждет захватывающее путешествие к водопадам Джилы-Су, величественному Эльбрусу и целебным нарзанным источникам
Начало: У места вашего проживания в Железноводске
10 июня в 07:00
17 июня в 07:00
от 15 000 за всё до 7 чел.
Плато Бермамыт - путешествие в «Край каменных великанов» из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Плато Бермамыт из Железноводска: Скалы Монахи и панорама Эльбруса
Вас ждет захватывающее путешествие к скалам Монахи с видом на Эльбрус на премиальном внедорожнике
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
скидка
15%
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур «Эльбрус и озеро Былым» из Железноводска - путешествие мечты
Завораживающий джип-тур из Железноводска: Эльбрус, озеро Былым и каньоны в одном путешествии
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
1800015 300 за всё до 4 чел.
Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Экскурсия в Живописную Кабардино-Балкарию: от Железноводска до Языка тролля
Погрузитесь в удивительный мир Кабардино-Балкарии: от величественного Языка тролля до тайн замка Шато-Эркен и целебных источников
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Чегемским водопадам, перевал Актопрак и озеро Гижгит
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 9:00
10 июня в 07:30
12 июня в 07:30
16 000 за всё до 4 чел.
Пять курортов КВМ за один день + купание в термальных источниках
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Необыкновенное плато Бермамыт
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Плато Бермамыт: эксклюзивное путешествие над облаками
Встречайте рассвет на вершине плато Бермамыт, где природа создает неповторимые шедевры и величие Эльбруса
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Ежедневно по договоренности
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000 за всё до 4 чел.
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Железноводска - индивидуальный тур
Индивидуальная
12 часов
8 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Железноводска - эксклюзивный тур
Вас ждет незабываемое путешествие к вершинам Эльбруса и кристальным водам озера Гижгит. Насладитесь красотой Кавказа в индивидуальном туре
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 4 чел.
Индивидуальный джип-тур в Домбай из Железноводска
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
7 отзывов
Джип-тур в Домбай из Железноводска: Эльбрус, храмы и природа
Погрузитесь в уникальное путешествие: от величественного Эльбруса до древних храмов и чистейших озер Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:00
19 000 за всё до 6 чел.
Медовые водопады и города КМВ
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
3 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Восхождение очень понравилось! С погодой нам повезло! На верхней точке увидели лису! Приятный бонус в виде фото и видеоролика от Егора! Спасибо Егору за интересное и увлекательное путешествие!
  • Т
    Тамара
    29 мая 2024
    Затерянный Железноводск: из настоящего в прошлое
    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила выбрать на любимом Трипстере
    читать дальше

    экскурсию. Рискнула остановить свой выбор на Ане. Риск был оправдан🔥 Хоть у Анны нет отзывов, экскурсия оказалась бомбической🎉 Первое и самое главное для меня, это приятное общение. Начитанный, приятный экскурсовод - что может быть лучше в прогулке по незнакомому городу? Были интересные интерактивные моменты от Ани: При входе в Казёный парк я получила билетик, аналог билета 1872 года, без которого нельзя было попасть в парк в те времена. Этот момент очень приятный и неожиданный🤗 Потом в музыкальной беседке мы слушаем пьесу Балакирева, которую он написал под вдохновением от поездки на КМВ. Природа и музыка 😍 Также мы заходили в Пушкинскую галерею и видели скульптуру А. С. Пушкина, узнали интересную историю ее создания. А на улице установлена её копия. За это короткое время я узнала много интересного и познакомилась с замечательной девушкой Аней🥰 Рекомендую для знакомства с курортным городом Железноводск эту экскурсию 🔥🔥🔥

    Волей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решилаВолей случая я попала в Железноводск, так как люблю узнавать что-то интересное,о городе куда приезжаю, решила
  • С
    Сергей
    28 мая 2024
    По городам и водам: все курорты КМВ за один день из Железноводска
    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили море впечатлений и интересный
    читать дальше

    рассказ о четырёх городах Минеральных Вод побывали в самых интересных местах и всё это за один день. Спасибо нашему гиду Максиму рекомендую однозначно

    Несмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получилиНесмотря на облачную погоду ветер и Небольшой дождик нашей экскурсия прошла просто на отлично мы получили
  • Н
    Нина
    27 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна… Хотелось увезти с собой красивые фотографии И я считаю, что мне повезло познакомиться с Александром Более двух
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    часов Александр водил меня по Железноводску, делая красивые, атмосферные фотографии Александр оказался не только отличным фотографом с профессиональной камерой, но еще и интересным собеседником Фотосессия прошла легко, не принужденно, будто бы я Сашу знаю сто лет. Одним

    Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…Здравствуйте, приехала отдыхать в Железноводск одна…
  • И
    Ирина
    24 мая 2024
    Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря на это, Егор все
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    предусмотрел и палки для скандинавской ходьбы,страховал при сложных спусках, подготовил сладости с горячим чаем для маленького пикника на вершине горы, весь путь сопровождался интересными рассказами о Железноводске и его окрестностях. Егор интересный собеседник, приятен в общении, хорошо воспитан. Заказав этот тур вы получите много положительных эмоций и впечатлений!

    Всем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотряВсем рекомендую этот тур с Егором! Восхождение было легкой степени сложности по лесной тропе, но несмотря
  • П
    Петр,Марина
    20 мая 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Железноводска
    Всё прекрасно
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
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    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

  • И
    Ирина
    14 мая 2024
    Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
    Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
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    будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд. Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.

  • А
    Анастасия
    7 мая 2024
    Дневник памяти: фотоэкскурсия в Железноводске
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по уютному маленькому городу и непринужденно позировать на красивом фоне. Рекомендую экскурсию. Рекомендую Александра как фотографа!
    Александр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись поАлександр показал живописные уголки Железноводска, а также рассказал интересные факты о них. Приятно было пройтись по
  • В
    Виктор
    5 мая 2024
    Живописная Кабардино-Балкария: Язык тролля, Шато-Эркен и горячие источники Аушигер из Железноводска
    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо, лишь организатор, а гидом
    читать дальше

    у нас был Анзор. С ним нам повезло, опытный водитель, очень внимателен к гостям, в его комфортабельном УАЗе мы чувствовали себя уютно и безопасно. Анзор объездил эти места, как говорится, вдоль и поперёк, знает много интересных познавательных историй, всё экскурсию провёл в спокойном темпе, без давления и стресса, время для нас пролетело незаметно. Красивых мест на маршруте очень много, есть что посмотреть и пофотографировать, в чём опять же помогал гид, подсказывая ракурсы и места съёмок. По совету Анзора вкусно пообедали в национальном кафе в Верхней Балкарии, очень понравилось. От поездки осталось приятное впечатление, много фотографий и благодарность её организаторам.

    Мы брали частный тур по Кабардино-Балкарии, оформляли через Манану, всё быстро и профессионально, но она, видимо

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Индивидуальные»

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