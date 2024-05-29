1 чел.
По популярности
Мини-группа
3 часа
17 гор-лакколитов КавМинВод: поездка в мини-группе
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Расписание: ежедневно в 09:00 и 14:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогулка по терренкуру вокруг горы Развалка в Железноводске с посещением уникальных природных и исторических объектов. Ощутите ледяное дыхание Спящего льва
Начало: Из Курортного парка Железноводска
Сегодня в 07:30
11 июня в 06:00
от 35003 150₽ за всё до 10 чел.
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария и Язык Тролля: путешествие по сказочным местам
Погрузитесь в мир древних легенд и невероятных пейзажей Верхней Балкарии. Откройте для себя мир приключений
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно в 7:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
4 500₽ за человека
Групповая
14 часов
Северная Осетия: Кармадон, Даргавс, Монастырь и ущелья - экскурсия из Железноводска
Вас ждет незабываемое путешествие по Северной Осетии с посещением уникальных природных и исторических мест
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы к Языку Тролля + Верхняя Балкария
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Экскурсия на Эльбрус из Железноводска в мини-группе
Покорите вершину Эльбруса с нами! Однодневная экскурсия из Железноводска обещает впечатления, которые изменят вашу жизнь
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 8.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
4 120₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Кавказская Швейцария: Однодневное приключение в Домбай из Железноводска
Поднимитесь на высоту 3000 метров и насладитесь великолепием Кавказских гор, прогуливаясь по берегу озера Туманлы-кёль
Начало: Ваш адрес
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
4 120₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Северной Осетии к памятнику Бодрова С. С
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
5 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Домбая
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00, 07:30, 08:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Уникальный тур: Пять курортов КВМ и термальные купания за день
Погрузитесь в историю и красоту Кавказских Минеральных Вод, искупайтесь в целебных термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
15 часов
Расписание: Ежедневно в 6:00
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
5 600₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт из Железноводска
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Экскурсия «Великолепный Эльбрус и озеро Гижгит» из Железноводска
Путешествие к подножию Эльбруса с посещением живописного озера Гижгит - эксклюзивный маршрут для ценителей гор
Начало: По договоренности с путешественником
Расписание: Каждый День
11 июня в 09:00
13 июня в 09:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 06:30
4 300₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Тур Чегемские водопады с полетом на парадроме и озером Гижгит
Начало: Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 300₽ за человека
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Железноводска
Начало: Место проживания в пределах г. Железноводска
Расписание: По средам, пятницам, субботам, воскресеньям в 8:00
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: Г. Железноводск, площадь Ленина
Расписание: суббота, воскресенье
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - русский Гранд-Каньон
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно в 6:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
По следам Лермонтова: экскурсия в Железноводске и окрестностях
Проникнитесь историей последнего дня М.Ю. Лермонтова, посетив ключевые места его жизни и творчества в КМВ
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Волшебная Дигория: древние города, крепости и осетинские пироги
Погрузитесь в атмосферу древней Дигории, где каждый камень дышит историей, а осетинские пироги радуют вкусом
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Путешествие из Железноводска в чарующую горную Ингушетию
Разрушьте стереотипы о горной Ингушетии, исследуя её дружелюбие, красоту и волшебство с личным гидом
5 авг в 06:00
6 авг в 06:00
18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
14 часов
5 лучших мест Кабардино-Балкарии за один день
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
«Золотое кольцо» Северной Осетии
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно в 07-00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
14 часов
Горная Ингушетия: в краю легенд и башен
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Расписание: ежедневно с 06:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
22 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су: уникальное приключение в Железноводске
Приглашаем на увлекательное путешествие к сусликам Джилы-Су, где вы также встретите величие Эльбруса и красоту водопада Султан
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
14 часов
Внедорожный Чегем: индивидуальный тур в край ледников и заснеженных гор
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 08:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
10 часов
Манящая Кабарда и чарующая Балкария: кавказская жемчужина
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
18 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина29 мая 2024Поездка прошла на ура, осталась в восторге от видов, признательна водителю Дмитрию за донесенную информацию о этих местах. Виды просто завораживали. Спасибо Вам большое.
- ЕЕлена27 мая 2024Северную Осетию нужно посетить обязательно!!! Это невероятно красиво и атмосферно. И посетить ее нужно с таким гидом, который интересно расскажет,
- ЮЮлия27 мая 2024Самый лучший гид Генадий. Водитель от бога, юморист, фотограф, с большим терпением. Умница. Все бы такие были.
- ИИрина20 мая 2024Была на экскурсии 19.05.2024 с Одиссеем. Спасибо огромное за хорошее настроение, отличную организацию и заботу об участниках экскурсии! Все прошло замечательно, зарядилась позитивом, несмотря на начавшийся дождь!
- ЭЭльфира18 мая 2024Спасибо Александру К. за эксклюзивную, интересную и познавательную экскурсию по горам и окрестностям Кавминвод.
- ННадежда17 мая 2024Были на экскурсии Джилы-Су с гидом Александром! Все очень понравилось- безумно красивые места,очень интересная беседа,атмосфера! Много нового узнали для себя.
- ННадежда15 мая 2024Ездили на экскурсию с гидом Одиссеем,очень понравилась экскурсия! Посетили много красивых локаций и узнали много новой информации.
- ИИрина14 мая 2024Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут
- ООльга11 мая 2024Отлично организованный тур. Гид Юрий - пунктуальный, внимательный сразу задал тон поездке, несмотря на то, что в группе было 2
- ААнна10 мая 2024Сказать, что Эльбрус прекрасен - это ничего не сказать. Красота сказочная! Как уже писали в отзывах, это нужно увидеть хотя бы раз в жизни. Огромная благодарность гиду Роману за прекрасную поездку, очень интересный рассказ, заботу о нас и чай у озера))
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