читать дальше будет проходить только по лесу, поэтому были просто в восторге от пещер, которые встретились нам по пути. Егор рассказывал историю их возникновения, а так же множество легенд. Нам повезло с погодой, поэтому виды открывались замечательные на протяжении всего пути.

Мы первый раз в Железноводске и решили провести наш отдых активно, поэтому забронировали экскурсию вокруг Развалки. Сначала мы думали, что маршрут