Я покажу самые потаенные уголки курорта, лучшие ракурсы и головокружительные локации курорта.
В результате вы получите десяток другой фото, снятых на камеру и смартфон, прогулочный видео ролик до 1 минуты, заряд позитива.
Узнаете легенды и истории здешних мест, наполнитесь энергией от целебных источников и чистейшего воздуха Кавказских Минеральных вод.
В результате вы получите десяток другой фото, снятых на камеру и смартфон, прогулочный видео ролик до 1 минуты, заряд позитива.
Узнаете легенды и истории здешних мест, наполнитесь энергией от целебных источников и чистейшего воздуха Кавказских Минеральных вод.
Описание фото-прогулкиУвлекательная фото прогулка по Железноводску от потомственной заведуньи всея Кавказ и профессионального фотографа. Активная прогулка на 2-3 часа по курортным местам Железноводска. Что вас ждет:• Пешая прогулка включает в себя встречу у Лермонтовского источника в парке города Железноводска.
- Дегустируем первый нарзан, благодаря которому и появился курортный город Железноводск.
- Прогуливаемся по Лермонтовском северу, памятник Лермонтову.
- Посещаем уникальную церковь с минеральным святым источникам.
- Восхищаемся изощрённой архитектуре дачи Эмира Бухарского.
- Исполняем желания у яйца Желаний.
- Делаем яркие снимки у Пушкинской галереи и одноимённом сквере.
- Снова пьем нарзаны: Славяновский и Смирновский.
- Качаем ноги на каскадной лестнице.
- На каждом шагу продолжаем снимать контент (фото и видео) и восхищаться легендами про здешние места.
- Наконец добираемся до нижней части парки.
- Освежаемся у курортного озера. Любуемся окрестными горами - ведь это российская Швейцария.
- Чувствуем себя великанами на острове Гуливеров.
- Ещё несколько живописных фото зон и наше фото путешествие подходит к концу. Важная информация:• Пешеходный фото тур на 2-3 часов по самым значимым достопримечательностям проводится для групп 1-6 человека!
- Возможна аренда авто, тогда программа будет более насыщенной и обширной. Есть два варианта: пешеходный и авто пешеходный с трансфером из Пятигорска (+7000 р за авто).
- Также возможны более насыщенные программы по городам Ессентуки, Железноводск, Кисловодск на целый день.
- Организатор оставляет за собой право менять программу с сохранением общего объёма экскурсий.
- Программа примерная и зависит от погодных условий и активности участников.
- Программа может корректироваться пожеланию группы.
ежедневно в индивидуальном формате
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Лермонтовский источник
- Лермонтовский сквер
- Памятник Лермонтову
- Церковь в минеральным святым источником
- Дача Эмира Бухарского
- Скульптура Знаки зодиака
- Пушкинская галерея
- Пушкинский сквер
- Каскадная лестница
Что включено
- Фотосессия
- Экскурсия
Что не входит в цену
- Трансфер из Пятигорска и по локациям
- Прокат платьев от 500р
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 источник
Завершение: Озеро 40
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в индивидуальном формате
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 54 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- После внесения предоплаты
- Обязательно напишите нам в мессенджер или позвоните
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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