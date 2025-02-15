Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Железноводска)

Три ущелья, мужской монастырь, некрополь Даргавс, родовые башни и качели в облаках
Приглашаем вас в увлекательное путешествие по прекрасной Северной Осетии — Алании! Вы познакомитесь с уникальной культурой и историей аланов. Посетите город мёртвых, самый высокогорный в России монастырь и древнее оборонительное село. Полюбуетесь старинными башнями и яркими пейзажами. А ещё узнаете, почему осетины пекут к столу именно три пирога.
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Железноводска)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Железноводска)
Главные красоты Осетии - за один день в мини-группе (из Железноводска)
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 06:00

Описание экскурсии

Памятник Уастырджи. В Алагирском ущелье вы увидите священную фигуру воина, словно выпрыгивающего на коне из отвесной огромной скалы и буквально парящего над дорогой.

Лавочка желаний. Присядете на лавочку, полюбуетесь пиками гор и сделаете атмосферные фото.

Аланский Свято-Успенский мужской монастырь. Это самая высокогорная обитель в России. Вы прогуляетесь по её территории под рассказы гида и насладитесь живописными видами.

Башни Курта и Тага. Здесь гид погрузит вас в историю старинного родового сооружения.

Фиагдонские качели с видом на Куртатинское ущелье. Это будет небольшая релакс-пауза: катаемся, наслаждаемся, фотографируемся.

Арт-объект «Æ». Единственная сохранившаяся латинская буква осетинского алфавита сделана из металла и дерева. На фоне панорамных видов выглядит очень впечатляюще!

Обед в кафе с национальной кухней. Вы попробуете местные блюда и, конечно, знаменитые осетинские пироги.

Некрополь Даргавс. Конечно, мы заглянем и в это мистическое место. Вы ощутите особую атмосферу древнего города, отлично сохранившегося за 7 веков на зелёном живописном холме.

Кармадонское ущелье. Проехав сквозь теснину печально известного Кармадонского ущелья, мы отправимся в обратный путь.

На экскурсии гид расскажет о древней аланской культуре: кто такие аланы, чем они славились и какое наследие оставили. Поделится историей республики и интересными фактами о быте и ремесле местных жителей, о родовых башнях, переходе от язычества к христианству и о великом празднике святого Уастырджи.

Примерный тайминг маршрута:

06:00 — выезд из Железноводска
09:30 — завтрак в кафе
10:20 — памятник Уастырджи (остановка на 15 мин)
11:00 — лавочка желаний (остановка по погоде на 15 мин)
12:00 — Аланский монастырь (прогулка 20 мин)
13:50 — башни Курта и Тага (прогулка 10 мин)
14:20 — арт-объект (прогулка 15 мин)
14:40 — обед в кафе (30 мин)
15:20 — некрополь Даргавс (прогулка 30 мин)
16:20 — Кармадонские ворота (прогулка 10 мин)
16:40 — памятник Сергею Бодрову (остановка на 10 мин)
19:00-20:00 — возвращение в Железноводск

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Экскурсия пройдёт на подготовленных внедорожниках и минивэнах
  • Дополнительные расходы: питание в кафе — около 400 руб. /чел., вход в некрополь — 100 руб. /чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
  • Мы не несем ответственности за погодные условия. Погода в горах переменчива — перед поездкой, пожалуйста, посмотрите прогноз.

ежедневно в 06:00

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет5250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 06:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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