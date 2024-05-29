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раз, во время поездки «Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит»! 🩶 Надо отметить, мы не планировали брать несколько экскурсий, но после первой, поняли что хотим БОЛЬШЕ увидеть и узнать об этих прекрасных краях 🙂 Поскольку мы не планировали вторую экскурсию заранее, да еще попали на праздничные выходные, календарь у всей команды был уже расписан на 7 дней вперед, к тому же мы проживали не в Железноводске, а по незнанию остановились в Минеральных водах… (не повторяйте нашей ошибки, останавливайтесь в Кисловодске, Железноводске, Ессентуках например). Все же решили испытать удачу, написали Андрею (представитель команды гидов), объяснили ситуацию и что вы думаете, Андрей все устроил! 😃 И гида Александра за нами закрепил (который провел для нас первую экскурсию), чему мы были ооочень рады 😀 Александр интересно рассказывает, а еще он интересный собеседник)) Экскурсия пролетела незаметно, но не бесследно, осталась масса положительных эмоций и множество фото😃 Спасибо огромное команде организатора за чёткую и слаженную работу! Мы к вам обязательно вернемся! И да, всем рекомендуем! 😉