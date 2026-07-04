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Индивидуальная
Лучший выборОт заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Покорите самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод и насладитесь потрясающими видами Пятигорья и Эльбруса. Лёгкий подъём и незабываемые впечатления
4 авг в 08:00
5 авг в 12:00
от 6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
19 июл в 14:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
4500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: От вашего адреса из Железноводска
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
4250 ₽ за человека
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Начало: В курортном парке города Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 4700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Железноводска)
Погрузитесь в мир карачаевской кухни и научитесь готовить хычины в теплой атмосфере села Учкекен. Вкус Кавказа ждет вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
24 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
31 июл в 08:30
1 авг в 08:00
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах Железноводска
Расписание: Ежедневно
5200 ₽
6500 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Величественный Эльбрус: поездка из Железноводска
Увидеть Гижгит и Баксанское ущелье, проехать через город-призрак и прокатиться по канатной дороге
Начало: Ваше место жительства
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4200 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к трём Бадукским озёрам (из Железноводска)
Насладиться тишиной заповедника, хвойным воздухом и видами на горные озёра
Начало: От вашего места проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
6000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Погрузитесь в мир горных пейзажей и получите профессиональные снимки. Восхождение на лакколиты Острая, Кабанка и Медовая ждёт вас
Завтра в 08:30
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники (индивидуальная поездка)
Начало: Ваше место проживания в пределах Железноводска
Расписание: ежедневно
30 000 ₽
37 500 ₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Э
Ходили с Егором на рассвет на гору Бештау! Это было супер. Я ходила с дочкой, ей 11. Маршрут был адаптирован
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Ю
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же начал рассказ о Железноводске,
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Т
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Искренне рекомендую подъём в сопровождении Егора — с
Искренне рекомендую подъём в сопровождении Егора — с
+1
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В
Огромное спасибо Кириллу за интересную экскурсию! подача материала на высоте, с нами были дети 7 и 10 лет, все слушали и было очень интересно!!! успехов Вам в работе!!!!
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Е
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
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Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога оказалась несложной, даже легкой,
+3
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Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр- прекрасный рассказчик, душевный и
+5
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Очень душевная экскурсия с коренным жителем, с его взглядом на обстановку. Очень красивые смотровые площадки. Очень комфортно. Забота о туристах проявляется даже в мелочах - вода, фрукты, кофе, домашнее вино. Большое спасибо!
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Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай (самолично сделанный Егором, ооочень
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И
Маршрут, безопасность, комфорт, соответствует ожиданиям. Наш гид Александр просто великолепен! Путешествуя с ним разные люди стали единой командой. А уж
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Всего 110 отзывов в Железноводске в категории "Развлечения"
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Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Развлечения»
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