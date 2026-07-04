Мои заказы

Развлечения в Железноводске

Найдено 17 экскурсий в категории «Развлечения» в Железноводске, цены от 4200 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь 2026 г.
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Пешая
5 часов
12 отзывов
Индивидуальная
Лучший выбор
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Покорите самую высокую точку Кавказских Минеральных Вод и насладитесь потрясающими видами Пятигорья и Эльбруса. Лёгкий подъём и незабываемые впечатления
4 авг в 08:00
5 авг в 12:00
от 6500 ₽ за человека
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
На машине
На верблюдах
4 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Откройте тайны Кавказских Минеральных Вод: экскурсия по 17 гор-лакколитам с посещением Успенского монастыря и живописными видами
Начало: На площади Ленина
Завтра в 09:30
19 июл в 14:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
На машине
Канатная дорога
12 часов
11 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе
Сырные пещеры, Шоанинский храм, река Уллу-Муруджу и захватывающие виды с канатной дороги
Начало: В удобном вам месте в Железноводске
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
4500 ₽ за человека
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
На микроавтобусе
11 часов
3 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: От вашего адреса из Железноводска
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
4250 ₽ за человека
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Пешая
3 часа
22 отзыва
Индивидуальная
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Начало: В курортном парке города Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 4700 ₽ за человека
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Джиппинг
На машине
Канатная дорога
10 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие на джипе из Железноводска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Начало: По договоренности
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Пешая
5 часов
20 отзывов
Индивидуальная
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Прогуляйтесь по Железноводску, узнайте о Пушкинской галерее, Лермонтовском терренкуре и древней пещере. Уникальные места ждут вас
Начало: Из Курортного парка Железноводска
4 авг в 06:00
5 авг в 12:00
от 6300 ₽ за человека
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Железноводска)
На машине
4 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Мастер-класс по приготовлению карачаевских хычинов (из Железноводска)
Погрузитесь в мир карачаевской кухни и научитесь готовить хычины в теплой атмосфере села Учкекен. Вкус Кавказа ждет вас
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 13:00
Завтра в 13:00
от 17 500 ₽ за всё до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
На машине
5.5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
Побывать в знаменитых лермонтовских местах на Кавказе и узнать, как жил и умер великий поэт
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
На машине
Канатная дорога
11 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 6 чел.
Ледяная поляна Азау и озеро Гижгит из Железноводска
Вас ждет захватывающее путешествие к подножию Эльбруса с посещением ледяной поляны Азау и озера Гижгит
Начало: У вашего места проживания
24 июл в 08:00
28 июл в 08:00
от 16 800 ₽ за всё до 6 чел.
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
На машине
13 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Железноводска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
31 июл в 08:30
1 авг в 08:00
от 33 000 ₽ за всё до 4 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Железноводска
12 часов
-
20%
8 отзывов
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Железноводска
Начало: Ваше место проживания в пределах Железноводска
Расписание: Ежедневно
5200 ₽6500 ₽ за человека
Величественный Эльбрус: поездка из Железноводска
На машине
Канатная дорога
13 часов
1 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Величественный Эльбрус: поездка из Железноводска
Увидеть Гижгит и Баксанское ущелье, проехать через город-призрак и прокатиться по канатной дороге
Начало: Ваше место жительства
Расписание: ежедневно в 06:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
4200 ₽ за человека
Треккинг к трём Бадукским озёрам (из Железноводска)
Пешая
12 часов
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к трём Бадукским озёрам (из Железноводска)
Насладиться тишиной заповедника, хвойным воздухом и видами на горные озёра
Начало: От вашего места проживания
Расписание: во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
19 июл в 06:00
6000 ₽ за человека
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Пешая
5 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая (из Железноводска)
Погрузитесь в мир горных пейзажей и получите профессиональные снимки. Восхождение на лакколиты Острая, Кабанка и Медовая ждёт вас
Завтра в 08:30
20 июл в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Пешая
4.5 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Восхождение на гору Машук и фотосессия (из Железноводска)
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 3 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники (индивидуальная поездка)
12 часов
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники (индивидуальная поездка)
Начало: Ваше место проживания в пределах Железноводска
Расписание: ежедневно
30 000 ₽37 500 ₽ за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Э
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Ходили с Егором на рассвет на гору Бештау! Это было супер. Я ходила с дочкой, ей 11. Маршрут был адаптирован
читать дальшеуменьшить

по скорости под наши возможности, мы поднимались первый раз, это заняло чуть больше 3х часов. Когда стало понятно, что именно на вершину мы не успеваем к рассвету, Егор предложил встретить рассвет в храме солнца. Это было даже лучше на мой взгляд. Было безопасно, Егор помогал и взойти и спуститься, подсказывал куда наступать, подбадривал. Рекомендую и маршрут и Егора!

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же начал рассказ о Железноводске,
читать дальшеуменьшить

и далее по всему маршруту рассказывал где и что проезжаем. Поездка была комфортная, рассказ очень интересный, виды захватывающие, посмотрели на Бештау со всех сторон, было много гор, зелени и воздуха!
Рекомендую 👍

Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Посетили сегодня прекрасную экскурсию к лакколитам КавМинВод. Александр забрал нас от места проживания и сразу же
Вам был полезен этот отзыв?
Т
От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)

Искренне рекомендую подъём в сопровождении Егора — с
читать дальшеуменьшить

ним спокойно, безопасно и комфортно. Там, где я сомневалась, он всегда подсказывал, куда и как лучше наступить; подстраивался под мой темп, никуда не торопил. Время пролетело незаметно, я получила удовольствие как от самого пути, так и от видов на вершине. И на память ещё остались прекрасные фото, тут отдельное спасибо Егору))

Обязательно приеду в КМВ для третьего восхождения, Бештау — это 💙

Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)+1
Это было моё второе восхождение на Бештау, поэтому уже знала, к чему готовиться)
Вам был полезен этот отзыв?
В
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова (из Железноводска)
Огромное спасибо Кириллу за интересную экскурсию! подача материала на высоте, с нами были дети 7 и 10 лет, все слушали и было очень интересно!!! успехов Вам в работе!!!!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много интересных фактов о своем
читать дальшеуменьшить

любимом городе и местах, где проходят тропы похода. Кое-где было непросто, но Егор отлично справляется с поддержкой туриста во всех смыслах. Зато по окончании так приятно сознавать, что удалось справиться с трудностями. А виды просто великолепные!

Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
Отличный поход по природным красотам близ Железноводска. Егором отлично продуман маршрут, по дороге он рассказывает много
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска)
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога оказалась несложной, даже легкой,
читать дальшеуменьшить

по экотропе, с очень мягким незначительным подъемом, в сопровождении интересной и познавательной беседы с гидом. Останавливались для красивых и видовых фотосессий. Животных нам не встретилось. На вершине пили очень вкусный чай из кавказских трав, собранных дедушкой Егора! Я была в полном восторге и прекрасном настроении! Волшебный воздух! Шикарные виды! Не хватило только вершины как таковой, где можно видеть все вокруг на 360. Потому что вершина пологая и вся в деревьях. Но отличных видовых фото все таки получилось много!

Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога+3
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Мое первое восхождение было на гору Железная! Спасибо огромное Егору! Очень приятный и грамотный человек. Дорога
Вам был полезен этот отзыв?
Екатерина
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр- прекрасный рассказчик, душевный и
читать дальшеуменьшить

гостеприимный человек, родился и вырос в Железноводске, поэтому мы смогли в полной мере проникнуться историей края, которую может рассказать только местный житель. Побывали в красивейших локациях с видом на горы, поднялись на смотровую площадку, поставленную в советские годы, посетили монастырь в горах, повезло увидеть цветение пиона узколистного, занесенного в красную книгу. От души рекомендуем данную экскурсию!!!

Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-+5
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Великолепная экскурсия!!! Огромное спасибо Александру за открытие нам таких невероятным мест и красот природы Кавказа. Александр-
Вам был полезен этот отзыв?
Татьяна
Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод
Очень душевная экскурсия с коренным жителем, с его взглядом на обстановку. Очень красивые смотровые площадки. Очень комфортно. Забота о туристах проявляется даже в мелочах - вода, фрукты, кофе, домашнее вино. Большое спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Наталья
Спящий лев: терренкур вокруг горы Развалка
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай (самолично сделанный Егором, ооочень
читать дальшеуменьшить

вкусный, с травами) с необыкновенным видом на Эльбрус (да, нам повезло с погодой, мы наблюдали старика), узнали много нового о Железноводске и окружающих местах. Егор отвечал на любые наши вопросы. Приятная компания, знающий проводник, время проведённое с удовольствием и пользой. Одевайтесь в удобную одежду и обувь, ходить необходимо много.

Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Благодарим Егора за прекрасную экскурсию. Мы посетили интересные места, запечатлели красивые виды окрестных гор, пили чай
Вам был полезен этот отзыв?
И
На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска
Маршрут, безопасность, комфорт, соответствует ожиданиям. Наш гид Александр просто великолепен! Путешествуя с ним разные люди стали единой командой. А уж
читать дальшеуменьшить

сколько он знает об истории края, его людях, их достижениях, какие он подбирает локации для фото- это выше всяких похвал! Огромное спасибо! Рекомендую всем!

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 110 отзывов в Железноводске в категории "Развлечения"

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Развлечения»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июле 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17:
  1. От заката до рассвета: восхождение на гору Бештау;
  2. Поездка к 17 гор-лакколитам КавМинВод;
  3. Из Железноводска в сказочный Домбай - в мини-группе;
  4. На джипе к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов - из Железноводска;
  5. Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Железноводска).
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Эльбрус;
  2. Домбай;
  3. Дворец Эмира Бухарского;
  4. Гижгит;
  5. Чегемские водопады;
  6. Плато Бермамыт;
  7. Джилы-су;
  8. Курортный парк;
  9. Каскадная Лестница;
  10. Голубые озера.
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июле 2026
Сейчас в Железноводске в категории "Развлечения" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 4200 до 33 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 110 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 17 экскурсий в Железноводске на 2026 год по теме «Развлечения», 110 ⭐ отзывов, цены от 4200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь