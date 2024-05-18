1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Главное в Архызе: уникальная поездка из Железноводска с дегустацией
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Кавказа. Вас ждут уникальные достопримечательности и вкусная национальная кухня
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
«Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский»
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
«Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
«Испить живой воды Главное сокровище Железноводска – целебные источники»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
«Я жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом стало любовью с первого взгляда — однажды и на всю жизнь»
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
«Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея»
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
«Кому-то такой тур покажется слишком насыщенным, но вы сами убедитесь, что он прекрасно подходит для первого знакомства с нашими лучшими курортами»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
«Вы прогуляетесь по самой живописной части города мимо главных достопримечательностей и попьете целебной воды»
3 800₽ за всё до 5 чел.
Групповая
16 часов
Грозный - прошлое и настоящее
«Во время увлекательной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями городов Грозный и Аргун, а также узнаем культуру, традиции и национальную кухню чеченского народа»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:40
3 500₽ за человека
Групповая
4 часа
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
«Приглашаем на обзорную экскурсия по Пятигорску, которая перенесет вас в эпоху 19 века»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 08:40
900₽ за человека
Групповая
8 часов
Чудеса Кисловодской долины
«Среди главных достопримечательностей города: Нарзанная галерея, крепость времен Кавказской войны, Главные Нарзанные Ванны, дендропарк и похожий на европейский, Курортный бульвар с интересной архитектурой в стиле модерн»
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200₽ за человека
Групповая
5 часов
Расписание: Среда в 13:20
1 800₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Среда в 13:20
1 000₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Кисловодск - чудесный город
«Во время историко-краеведческой экскурсии в Кисловодск нас ждет знакомство с интересной архитектурой стиля модерн, крупнейшим парком Европы и легендарным нарзаном»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 13:20
1 200₽ за человека
Групповая
8 часов
Три курорта КМВ
«Приглашаем на увлекательную экскурсию по трем курортам, во время которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями городов: Кисловодска, Железноводска и Ессентуки»
Расписание: Суббота в 09:00
2 100₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
«Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Начало: Возле здания администрации города
«Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8 060₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
«Это обзорная фотоэкскурсия по Железноводску»
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Обзорная экскурсия по ночному Грозному это возможность познакомиться со столицей Чеченской республики по-новому»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
«Мы не спеша рассмотрим главные достопримечательности и поговорим об истории одного из самых экологически чистых городов России»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна18 мая 2024Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
- ЕЕлена14 мая 2024Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
- ККира9 мая 2024Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
- ССветлана3 мая 2024Очень насыщенная экскурсия. За 2 часа увидели сокровенные уголки курортного Железноводска, услышали много интересного. Спасибо Юлие за прекрасно проведённое время
- ААлександра1 мая 2024Я прям охотилась за этой экскурсией по Железноводску и с уверенностью хочу сказать, что «не зря»! Юлия - эрудированный экскурсовод, прекрасно
- ЕЕлена26 апреля 2024Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и конечно же Эльбруса! Мы
- ААлександр16 апреля 2024Всё
- ФФадеева14 апреля 2024Аркадий как много в этом "слове"… имени, человеке!!! Экскурсовод Аркадий это пунктуальность, это чистота, аккуратность вождения, забота о пассажирах/гостях, интересный
- ААлёна12 апреля 2024Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
- AAlbina3 апреля 2024Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Обзорные»
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