Обзорные и познавательные экскурсии Железноводска

Найдено 29 экскурсий в категории «Обзорные» в Железноводске, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Идиллический Железноводск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
30 отзывов
Идиллический Железноводск: путешествие по историческим местам
Исследуйте уникальные уголки Железноводска: от дачи эмира Бухары до знаменитых минеральных источников
Начало: Железноводск. Площадь Ленина. Возле памятника В.И....
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Железноводск уютный и живописный
🚶 Пешая
скидка
20%
Индивидуальная
2.5 часа
27 отзывов
Железноводск: экскурсия по уютному и живописному городу-курорту
Погрузитесь в атмосферу Железноводска: от величественных гор до исторических сокровищ. Эта экскурсия станет вашим лучшим путешествием
Начало: Площадь возле железнодорожного вокзала
Завтра в 11:30
15 июня в 11:30
70005 600 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск, Минеральные Воды и другие курорты
Погрузитесь в мир кавказской красоты и гостеприимства, посетив 5 знаменитых городов. Насладитесь культурным и гастрономическим разнообразием КМВ
Начало: Экскурсия начинается в любом удобном для Вас месте...
«В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод»
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Добро пожаловать в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Добро пожаловать в Ессентуки: индивидуальная экскурсия
Ессентуки - интеллигентный, живописный и доброжелательный курорт. Оцените старинные здания, цветники и минеральные воды
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
Главное в Архызе: поездка из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Главное в Архызе: уникальная поездка из Железноводска с дегустацией
Погрузитесь в мир древних традиций и неповторимых пейзажей Кавказа. Вас ждут уникальные достопримечательности и вкусная национальная кухня
«На территории музея-заповедника вы познакомитесь с византийскими храмами 10 века»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
13 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в уютной атмосфере мини-группы. Путешествие, полное впечатлений и новых открытий
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 000 за человека
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск» + обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
Трансфер с экскурсией «Аэропорт Минеральные Воды - Железноводск»
Приезжайте в Железноводск с комфортом: встреча в аэропорту, трансфер и экскурсия по курорту
Начало: В аэропорту
«Вы познакомитесь с дворцом эмира Бухары Сеид Абдулахад-хана, загадаете желание, покрутив камень у скульптуры «Знаки Зодиака», прогуляетесь до минеральных источников Славяновский и Смирновский»
17 июня в 07:00
19 июня в 07:00
от 8 100 за всё до 4 чел.
Созвездие городов КМВ: обзорная экскурсия с выездом из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
Созвездие городов КМВ: экскурсия с культурным погружением
Знакомство с КМВ: культурное погружение в Железноводске и соседних городах с экскурсией по знаковым местам
«Вы познакомитесь с историей цитадели, которая положила начало Кисловодску»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 18 500 за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
Начало: По согласованию с гидом
«Испить живой воды Главное сокровище Железноводска – целебные источники»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
Откройте для себя красоту и уникальность Кавказа в увлекательном туре по пяти городам за один день
Начало: По договоренности
«Я жду вас на Кавказе и сделаю все от меня зависящее, чтобы ваше знакомство с этим регионом стало любовью с первого взгляда — однажды и на всю жизнь»
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Медовые водопады и города КМВ
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Медовые водопады и города КМВ
Начало: Мы заберем Вас с адреса Вашего проживания
«Далее в программе главные достопримечательности Пятигорска: озеро Провал — природный колодец карстово-тектонического происхождения на склоне горы Машук, Китайская беседка, Эолова Арфа, грот Дианы, парк Цветник и Питьевая галерея»
Расписание: всю неделю в 9.00 утра
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
🚌 На автобусе
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Начало: По договоренности
«Кому-то такой тур покажется слишком насыщенным, но вы сами убедитесь, что он прекрасно подходит для первого знакомства с нашими лучшими курортами»
Расписание: Смотрите свободные даты
Сегодня в 12:00
12 июня в 09:00
12 500 за всё до 6 чел.
Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
21 отзыв
Железноводск: уникальное путешествие по городу на водах
Погрузитесь в мир истории и природы Железноводска, где каждый шаг открывает новые удивительные истории и красоты
Начало: На площали Ленина
«Вы прогуляетесь по самой живописной части города мимо главных достопримечательностей и попьете целебной воды»
3 800 за всё до 5 чел.
Грозный - прошлое и настоящее
Групповая
16 часов
4 отзыва
Грозный - прошлое и настоящее
«Во время увлекательной экскурсии мы познакомимся с главными достопримечательностями городов Грозный и Аргун, а также узнаем культуру, традиции и национальную кухню чеченского народа»
Расписание: Среда, Суббота, Воскресенье в 06:40
3 500 за человека
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
Групповая
4 часа
2 отзыва
У пяти гор. Обзорная по Пятигорску
«Приглашаем на обзорную экскурсия по Пятигорску, которая перенесет вас в эпоху 19 века»
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница в 08:40
900 за человека
Чудеса Кисловодской долины
Групповая
8 часов
2 отзыва
Чудеса Кисловодской долины
«Среди главных достопримечательностей города: Нарзанная галерея, крепость времен Кавказской войны, Главные Нарзанные Ванны, дендропарк и похожий на европейский, Курортный бульвар с интересной архитектурой в стиле модерн»
Расписание: Воскресенье в 08:20
2 200 за человека
Кисловодск и Ессентуки
Групповая
5 часов
1 отзыв
Кисловодск и Ессентуки
Расписание: Среда в 13:20
1 800 за человека
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Групповая
3 часа
1 отзыв
Маленькая Швейцария. Обзорная по Железноводску
Расписание: Среда в 13:20
1 000 за человека
Кисловодск - чудесный город
Групповая
4.5 часа
Кисловодск - чудесный город
«Во время историко-краеведческой экскурсии в Кисловодск нас ждет знакомство с интересной архитектурой стиля модерн, крупнейшим парком Европы и легендарным нарзаном»
Расписание: Вторник, Четверг, Суббота в 13:20
1 200 за человека
Три курорта КМВ
🚗 На машине
Групповая
8 часов
Три курорта КМВ
«Приглашаем на увлекательную экскурсию по трем курортам, во время которой вы познакомитесь с главными достопримечательностями городов: Кисловодска, Железноводска и Ессентуки»
Расписание: Суббота в 09:00
2 100 за человека
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Железноводска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуках. Из Кислов...
28 000 за всё до 3 чел.
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск, Кисловодск, гора Кольцо и «Медовые водопады»
Начало: По Вашему адресу
Расписание: Ежедневно 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 5 чел.
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
скидка
4%
Индивидуальная
11 часов
Имперский Кисловодск и чарующие Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкессия
Начало: По договоренности с гидом
«Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска, построенное в необычном английском стиле»
Расписание: Ежедневно по запросу. Рекомендуемое время выезда — 7:00, 8:00.
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
1560014 976 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотоэкскурсия по центру Железноводска
Знаковые места и скрытые уголки курортного города - как декорации для ваших снимков
Начало: Возле здания администрации города
«Это обзорная экскурсия и вместе с тем фотопрогулка»
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
8 060 за всё до 4 чел.
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Из Железноводска по Кавказским Минеральным Водам - история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Вы познакомитесь с местной культурой и архитектурой, а также насладитесь уникальными природными богатствами, которые сделали КМВ одним из самых популярных курортов в России»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Железноводску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Железноводску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: У Лермонтовского бювета
«Это обзорная фотоэкскурсия по Железноводску»
Сегодня в 09:00
10 июня в 08:00
8 000 за всё до 5 чел.
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Железноводска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 07:30
18 июня в 07:30
29 000 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Железноводска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Обзорная экскурсия по ночному Грозному это возможность познакомиться со столицей Чеченской республики по-новому»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.
Железноводск: русская Швейцария
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Железноводск: русская Швейцария
Погулять по Курортному парку, вспомнить Лермонтова и насладиться целебной водой
Начало: Возле Лермонтовского бювета
«Мы не спеша рассмотрим главные достопримечательности и поговорим об истории одного из самых экологически чистых городов России»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    18 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо, непринуждённо и очень интересно. Огромное спасибо Борису, что забрал нас с Железноводска, не смотря на то что, сам с Пятигорска.
    Очень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живоОчень понравилась экскурсия. Чувствуется, что Борис очень этим увлечён. И от этого все проходило очень живо
  • Е
    Елена
    14 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Экскурсия с Юлией была очень интересной, познавательной и прекрасно организованной. Большое количество исторических фактов, прекрасные виды, спокойный размеренный темп и
    читать дальше

    возможность сделать фото - все это сделало нашу экскурсию незабываемой. Юлия очень позитивный, приятный в общении человек. Два часа пролетели незаметно, и от города остались самые приятные впечатления. Юлия, большое спасибо!

  • К
    Кира
    9 мая 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид, и с классным чувством
    читать дальше

    юмора) рассказывает интересные факты, местные легенды, помимо основной информации. Благодаря таким гидам, поездки всегда проходят отлично 😊 большое спасибо за позитив и новые знания!

    Хотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гидХотим выразить благодарность Борису за наше мини-путешествие к Эльбрусу. Борис - самый доброжелательный и заботливый гид
  • С
    Светлана
    3 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Очень насыщенная экскурсия. За 2 часа увидели сокровенные уголки курортного Железноводска, услышали много интересного. Спасибо Юлие за прекрасно проведённое время
  • А
    Александра
    1 мая 2024
    Идиллический Железноводск
    Я прям охотилась за этой экскурсией по Железноводску и с уверенностью хочу сказать, что «не зря»! Юлия - эрудированный экскурсовод, прекрасно
    читать дальше

    знающая и любящая свой город, а самое главное умеющая сочетать историю, литературу, современность! Наша экскурсия прошла на одном дыхании. Нам удалось погрузиться в душу самого маленького города на КМВ, который оказался реальным бриллиантом!!! 💯 must visit!!!

  • Е
    Елена
    26 апреля 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Железноводска
    Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и конечно же Эльбруса! Мы
    читать дальше

    побывали на озере Гиджгит, насладились прекрасным нарзаном😊 Несмотря на то, что мы не попали на сам Эльбрус, по причинам закрытия канатных дорог, мы смогли насладиться его красотами с горы Ченген, за это Геннадию отдельное спасибо😊 Так же мы побывали в прекраснейшем месте под названием Развал Адыр-Су, хоть это и не входило в программу экскурсии ☺️ Еще раз огромное при огромное спасибо Геннадию за эту поездку☺️

    Это была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор иЭто была незабываемая поездка на Эльбрус😍 Спасибо огромное Геннадию за возможность насладиться красотой прекраснейших гор и
  • А
    Александр
    16 апреля 2024
    Обзорная пешеходная экскурсия по Железноводску
    Всё
  • Ф
    Фадеева
    14 апреля 2024
    Тур по пяти городам Кавказских Минеральных Вод за один день
    Аркадий как много в этом "слове"… имени, человеке!!! Экскурсовод Аркадий это пунктуальность, это чистота, аккуратность вождения, забота о пассажирах/гостях, интересный
    читать дальше

    рассказ, доступность информации, лёгкость общения, множество фактов, хороший тайминг, продуманность маршрута, доброжелательность, открытость, честность. Это столько положительных эмоций мы получили от одной экскурсии, проведённой Аркадием. Как приятно было оказаться в компании молодого, интеллигентного, воспитанного, умного человека. Рассказ о 4х городах КВМ был насыщен красками и сюжетами этих мест. Захотелось больше гулять и наслаждаться видами и красотами улиц и домов. Желаю и другим гостям города таких впечатлений от грамотно поданной информации таких гидов!!!

  • А
    Алёна
    12 апреля 2024
    Железноводск - самый маленький и уютный город на водах
    Оооо! Я очень мечтала попасть на экскурсию Елены! Мы были с семьей и замечательно провели время, неспешно гуляя по Железноводску,
    читать дальше

    задавая вопросы, фотографируясь, угощаясь минералкой. Экскурсия содержит любопытные исторические факты исторических персоналий, архитектурные комментарии, ботанические моменты, общие сведения о города и регионе. Как будто сразу узнали о всех городах КМВ! Экскурсовод ответила на все вопросы накануне прогулки, подобрала для нас удобные дату и время.

  • A
    Albina
    3 апреля 2024
    Железноводск уютный и живописный
    Маленький, уютный курортный город со своим плюсами и минусами. Плюсы: прогулка по центральной части города доставляет удовольствие, особенно когда рядом
    читать дальше

    знающий город человек. Минусы: подъемы, спуски делают прогулку несколько утомительной, но если не торопиться, то все проходит нормально. И очень печально, что много заброшенных зданий и неухоженных скверов и лестниц. А вот каскадная лестница вызвала восторг и восхищение своей красотой, неповторимостью и длинной. Спасибо Марине за знания, терпение и умение так рассказывать про историю города, что захотелось еще что-нибудь почитать и узнать про то, как он все таки появился этот город Железноводск.

Ответы на вопросы от путешественников по Железноводску в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Железноводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Идиллический Железноводск
  2. Железноводск уютный и живописный
  3. Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Железноводска)
  4. Добро пожаловать в Ессентуки
  5. Главное в Архызе: поездка из Железноводска
Какие места ещё посмотреть в Железноводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Эльбрус
  2. Самое главное
  3. Гижгит
  4. Дворец Эмира Бухарского
  5. Джилы-су
  6. Пушкинская Галерея
  7. Курортный парк
  8. Плато Бермамыт
  9. Долина Нарзанов
  10. Чегемские водопады
Сколько стоит экскурсия по Железноводску в июне 2024
Сейчас в Железноводске в категории "Обзорные" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 900 до 29 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 133 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Изучение достопримечательностей города Железноводска нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Железноводске много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам