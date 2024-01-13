Описание

Мы проведём весь день в горах. В окружении доломитовых скал прогуляемся по руинам древних селений. Пройдёмся по дороге над трёхсотметровой пропастью и погрузимся в тайны бездонного Голубого озера. Конечно же попробуем Верхнюю Балкарию на вкус, отведав блюда национальной кухни. Сделаем потрясающие снимки и головокружительные селфи с Балкарского «Языка Тролля». А в конце дня окунёмся в воды природного целебного термального источника, смоем усталость и зарядимся энергией гор. В этот день мы увидим:Голубые озера Одну из визитных карточек Кабардино-Балкарии. Разведанная глубина нижнего озера 292 метра и оно является самым глубоким карстовым озером в мире. А в России уступает по глубине только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией даже сам легендарный Жак Ив Кусто, заинтересованный тайнами бездонного голубого озера. Черекскую теснину Каньон практически вертикальных скал высотой более 500 метров, где глубоко внизу, в ущелье протекает Черек Балкарский. С высоты 250-300 метров бурная река кажется ручейком. Одним из самых ярких этапов экскурсии будет прогулка по старой дороге над пропастью, которая выбита в конце 19 века прямо в отвесной скале. Именно здесь проходили съёмки знаменитых сцен из фильма «Война» режиссера Алексея Балабанова. Аул Верхняя Балкария Колыбель балкарского народа. Здесь, в долине между хребтами Кавказских гор почти всегда светит солнце и тепло. Сразу же взгляд привлекают живописные развалины древних горских аулов и сторожевых башен. Тут мы прогуляемся по древним улочкам одного из селений и узнаем его печальную судьбу при сталинской депортации. «Язык Тролля» Небольшой скальный выступ, который в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. Его прозвали Кавказским Языком тролля — по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии. Балкарский же вариант гораздо скромнее скандинавского, но с определенного ракурса он очень эффектно выглядит на снимках — этим и объясняется его слава. Кроме того, с выступа открывается потрясающий живописный вид на окрестные горы, высокогорное село Безенги и пасущиеся на лугах стада овечек. Аушигер Термальные источники в одноимённом селении, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией, а также повышают жизненный тонус. Эта горячая вода содержит в своем составе гидрокарбонаты, хлор, натрий, калий и уже давно привлекает сюда туристов и местных жителей.