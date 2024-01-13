Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Индивидуальная экскурсия в Железноводске

Язык Тролля и Голубые озёра

Поездка в один из самых живописных уголков республики Кабардино-Балкария. Аул Верхняя Балкария — это уникальное место, объединившее в себе красоту горных вершин, вековую историю, древние башни и современные блага цивилизации.

Это небольшой посёлок высоко в горах с особенным климатом, местными укладами и неспешным ритмом жизни. Здесь всё вокруг пропитано уникальностью — воздух, горы и древняя история.
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Язык Тролля и Голубые озёра: тур-экскурсия в Верхнюю Балкарию
Ближайшие даты:
13
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Что вас ожидает:

  • Нижнее Голубое озеро
  • Черекская теснина
  • Тоннель у старой дороги
  • Селение Верхняя Балкария
  • Аул Кюнлюм и башня Абаевых
  • Балкарский «Язык Тролля»
  • Горячие источники в селении Аушигер

Описание

Мы проведём весь день в горах. В окружении доломитовых скал прогуляемся по руинам древних селений. Пройдёмся по дороге над трёхсотметровой пропастью и погрузимся в тайны бездонного Голубого озера. Конечно же попробуем Верхнюю Балкарию на вкус, отведав блюда национальной кухни. Сделаем потрясающие снимки и головокружительные селфи с Балкарского «Языка Тролля». А в конце дня окунёмся в воды природного целебного термального источника, смоем усталость и зарядимся энергией гор. В этот день мы увидим:Голубые озера Одну из визитных карточек Кабардино-Балкарии. Разведанная глубина нижнего озера 292 метра и оно является самым глубоким карстовым озером в мире. А в России уступает по глубине только Байкалу. Здесь бывал с экспедицией даже сам легендарный Жак Ив Кусто, заинтересованный тайнами бездонного голубого озера. Черекскую теснину Каньон практически вертикальных скал высотой более 500 метров, где глубоко внизу, в ущелье протекает Черек Балкарский. С высоты 250-300 метров бурная река кажется ручейком. Одним из самых ярких этапов экскурсии будет прогулка по старой дороге над пропастью, которая выбита в конце 19 века прямо в отвесной скале. Именно здесь проходили съёмки знаменитых сцен из фильма «Война» режиссера Алексея Балабанова. Аул Верхняя Балкария Колыбель балкарского народа. Здесь, в долине между хребтами Кавказских гор почти всегда светит солнце и тепло. Сразу же взгляд привлекают живописные развалины древних горских аулов и сторожевых башен. Тут мы прогуляемся по древним улочкам одного из селений и узнаем его печальную судьбу при сталинской депортации. «Язык Тролля» Небольшой скальный выступ, который в последние годы пользуется большой популярностью у туристов. Его прозвали Кавказским Языком тролля — по аналогии со знаменитым камнем на горе Скьеггедаль в Норвегии. Балкарский же вариант гораздо скромнее скандинавского, но с определенного ракурса он очень эффектно выглядит на снимках — этим и объясняется его слава. Кроме того, с выступа открывается потрясающий живописный вид на окрестные горы, высокогорное село Безенги и пасущиеся на лугах стада овечек. Аушигер Термальные источники в одноимённом селении, на базе которых функционирует развивающийся курорт, с открытым озером и большим бассейном. Целебные свойства аушигерской минеральной воды при купании и дозированном питье поправляют здоровье, заряжают энергией, а также повышают жизненный тонус. Эта горячая вода содержит в своем составе гидрокарбонаты, хлор, натрий, калий и уже давно привлекает сюда туристов и местных жителей.

Ежедневно с 06-00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-водителя
  • Трансфер на комфортном внедорожнике
  • Полное экскурсионное сопровождение
  • Чаепитие с красивым видом
Что не входит
  • Экологические сборы
  • Питание (кафе)
  • Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 06-00
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
  • В поездке с собой обязательно надо иметь:
  • Оригиналы документов — Российский паспорт детям до 14 лет — свидетельство о рождении
  • Наличные деньги
  • Купальную одежду для посещения термальных источников
  • Удобную спортивную обувь и одежду
  • Крем от загара и солнцезащитные очки
  • Отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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