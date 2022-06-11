Скальный выступ Язык Тролля с прекрасным видом на аул Хулам
Голубые озера
Посещение самой глубокой на Кавказе Черекской теснины
Аул Кюнлюм, крепость Зылги, башня Абаевых, качели в Старой Балкарии
Термальные источники Аушигера
Замок Шато-Эркен
Балкарский Язык Тролля и изумрудные озера.
Нас с вами ждёт невероятно зрелищный маршрут с посещением самых живописных мест Верхней Балкарии. Начнём с Языка Тролля в ущелье Безенги, откуда перед нами раскинутся головокружительные панорамы вершин-пятитысячников и Безенгийской стены.
Затем отправимся в Верхнюю Балкарию, к Голубому озеру, известному как Церик-кёль. Вы увидите карстовое озеро в окружении альпийских лугов и полюбуетесь его прозрачной водой, меняющей цвет в зависимости от времени года и погоды. Я расскажу вам о тайнах балкарских озёр, глубина одного из которых достигает 300 метров.
Скалистое ущелье и древние башни.
После этого нас ждёт путь по Черекской теснине — дороге с нависающими над ней скалами. Вы услышите печальные истории тех, кто следовал по узким дорогам вдоль реки Черек до того, как в скалах прорубили тоннели.
Отсюда поедем дальше, к старинной крепости Зылги и замку Курнаят, а в ауле Кюнлюм осмотрим сторожевую родовую башню Абай-кала XVII-XVIII века. А после знакомства с историей этих мест, вы сможете покататься на высокогорных качелях.
Термальные источники и рыцарский замок.
После такой насыщенной программы вам наверняка захочется отдохнуть, поэтому мы поедем на термальные источники в Аушигер. Вы искупаетесь в бассейнах с водой, температура которой составляет от +40 до +50°C.
После этого, если нам будет позволять время, на обратном пути заедем в необыкновенное место. Замок Шато Эркен был построен совсем недавно, но по красоте он не уступает рыцарским средневековым цитаделям. Особенное очарование ему придаёт то, что расположен он посреди озера, окружённого лесом, а в ясную погоду отсюда хорошо виден Эльбрус
Скалистый выступ-аналог норвежского, который называют"Язык Тролля", карстовые озера полные тайн, живописные ущелья и древние замки и башни привлекают туристов невероятной красотой видов, открывающихся со всех сторон. На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие под названием «застывшая в камне средневековая история», где познакомимся с легендами и тайнами Верхней Балкарии.
Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер до дома
Проезд в мини группе в комфортных внедорожниках
Сопровождение профессионального гида-водителя на всём маршруте
Что не входит
Питание в кафе (ок 500 на чел)
Сувениры
Рекомендуем взять с собой воду
Вход в термальные источники 200 р на 1 час
Где начинаем и завершаем?
Начало: Забираем прямо из дома, отеля, санатория
Завершение: Привозим к вашему месту проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно при наборе группы до 6 человек
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Важная информация
Экскурсия проходит на комфортных внедорожниках (до 6 пассажиров)
Обязательно возьмите с собой паспорт и наличные деньги (в большинстве посещаемых мест питания отсутствует интернет, поэтому нет терминалов). Одежда и обувь должна быть удобной и соответствовать сезону. Рекомендуем также взять солнцезащитные очки, воду, дождевик и купальные принадлежности для термальных источников
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор — ваш гид в Железноводске
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