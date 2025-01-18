Верхняя Балкария — живописная местность с горами, лугами и озёрами. Вы отправитесь её исследовать на комфортабельном внедорожнике, в мини-группе до 7 человек.
Насладитесь фантастической природой, покачаетесь на горных качелях и сделаете сногсшибательные фото на знаменитом Языке Тролля. Сопровождать вас будет профессиональный и дружелюбный гид-водитель.
Насладитесь фантастической природой, покачаетесь на горных качелях и сделаете сногсшибательные фото на знаменитом Языке Тролля. Сопровождать вас будет профессиональный и дружелюбный гид-водитель.
Описание экскурсии
Красочная Верхняя Балкария
Всего за 1 день вы успеете очень много! А именно:
- Полюбуетесь Голубым озером, окружённым горами и альпийскими лугами
- Проедете под нависающими скалами через Черекскую теснину
- Посмотрите на древние родовые башни в старинном селе Карасу
- Покатаетесь на горных качелях и сделаете красочные фото на память
- Подниметесь на смотровую площадку Язык Тролля с головокружительным видом на вершины-пятитысячники
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Поездка проходит на автомобилях повышенной проходимости: Уаз Патриот или Тойота
- На обед мы остановимся в кафе с балкарской кухней. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- По желанию группы мы можем добавить остановку в Аушигерских термальных источниках
ежедневно в 07:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваша команда гидов в Железноводске
Провели экскурсии для 4097 туристов
Дорогие путешественники! Мы команда гидов, которые организуют увлекательные поездки по живописным местам Кавказа уже более 5 лет. Наш автопарк включает комфортные минивэны Мерседес и Тойота. Для маршрутов по бездорожью мы используем внедорожники. Путешествуйте с нами в мини-группах — и Кавказ останется в ваших сердцах навсегда!Задать вопрос
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