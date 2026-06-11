Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Это индивидуальная поездка, только для Вас и вашей компании (вы можете ехать вдвоем с тревел-экспертом или взять с собой до 8 человек). Программа может быть изменена под Ваши пожелания (в том числе локации, отель, время начала и окончания программы). Если вы хотите поехать в даты которых нет среди доступных, напишите или позвоните мне. Архыз можно поменять на Эльбрус.

Два самых известных высокогорных курорта Северного Кавказа. Удивительные виды с огромной высоты на заснеженные горы и разноцветные долины. Вкусная местная кухня, интересный рассказ гида и самые яркие фотографии!

Благодаря путешествию на внедорожниках мы поднимемся и увидим места которые однозначно заслуживают посещения, но недоступны на автобусных экскурсиях.