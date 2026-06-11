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Архыз (Эльбрус) и Домбай в одном мегапутешествии! Индивидуально

Индивидуальный тур для компании. Если вас 5 и более человек, будет скидка. Если менее 4-х, будет доплата
Архыз (Эльбрус) и Домбай в одном мегапутешествии! ИндивидуальноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Архыз (Эльбрус) и Домбай в одном мегапутешествии! ИндивидуальноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Архыз (Эльбрус) и Домбай в одном мегапутешествии! ИндивидуальноФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

Это индивидуальная поездка, только для Вас и вашей компании (вы можете ехать вдвоем с тревел-экспертом или взять с собой до 8 человек). Программа может быть изменена под Ваши пожелания (в том числе локации, отель, время начала и окончания программы). Если вы хотите поехать в даты которых нет среди доступных, напишите или позвоните мне. Архыз можно поменять на Эльбрус.

Два самых известных высокогорных курорта Северного Кавказа. Удивительные виды с огромной высоты на заснеженные горы и разноцветные долины. Вкусная местная кухня, интересный рассказ гида и самые яркие фотографии!

Благодаря путешествию на внедорожниках мы поднимемся и увидим места которые однозначно заслуживают посещения, но недоступны на автобусных экскурсиях.

Программа тура по дням

1 день

Домбай

Домбай — знаменитый горнолыжный курорт у подножия Главного Кавказского хребта. Мы увидим окружающие его вечные снега и ледники, хвойные леса и озера с ярко-бирюзовой водой, водопады и нарзаны.

Мы проедем по старой Военно-Сухумской дороге, по местам где когда-то проходил Шелковой путь и шли легендарные торговые караваны. Остановимся на высокогорном перевале Гум-Баши, где огромный впечатляющий Эльбрус виден как на ладони. Далее посетим сырные пещеры и поедем по долине самой крупной реки Северного Кавказа - Кубани, в Тебердинский заповедник.

По канатной дороге поднимемся на гору Мусса-Ачитара, где с высоты более 2200 метром восхитится впечатляющими горными пейзажами. После подъёма мы пообедаем в кафе местной кухни и отправимся к чистейшей горной реке Улумуруджи.

ДомбайДомбайДомбай
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Архыз

Архыз это не только современный горнолыжный курорт, но и край вечных ледников, чистейших быстрых горных рек, заснеженных вершин и кристально-чистого воздуха.

В ущелье реки Зеленчук мы посетим Аланское городище, где вы осмотрите древнейшие храмы и подниметесь к наскальному образу Спас Нерукотворный который был обнаружен в гроте горного хребта Мицешта и с которым связано немало легенд.

Далее по красивой горной дороге мы отправимся в горнолыжный курорт Архыз, где вы сможете подняться на высоту более 2 тысяч и восхитится заснеженными горными вершинами или покататься по снежным склонам.

Вдоволь насладившись видами гор и Архызе с высоты мы остановимся в местном кафе чтобы отдохнуть и оценить местную кухню.

Ориентировочное время прибытия в аэропорт/вокзал Мин. воды 20 часов (если Вы остаетесь мы отвезем Вас в отель г. Мин. воды или Кисловодск)

АрхызАрхызАрхыз
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

4-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер в аэропорт и обратно (в день начала и окончания программы). Если вы прилетели накануне мы заберем Вас с адреса в г. Мин. воды (+Кисловодск)
  • Проживание в комфортабельном отеле, в номерах со всеми удобствами
  • Путешествие на подготовленном внедорожнике
  • Сопровождение опытного тревел-эксперта
  • Чай, кофе и вкусняшки
  • Незабываемые впечатления и хорошее настроение, и конечно же, сотни восхитительных фотографий
Что не входит в цену
  • Входные билеты на подъёмники в Архызе и Домбае, и аланское городище (по желанию)
  • Питание в кафе и сувениры
  • Нет доплат при бронировании на 3-4 человека! (2 номера для четверых и трехместный для троих)
  • Доплата при бронировании на 2х человек (6000 с человека), при проживании в двухместном номере
  • Доплата при бронировании на 1го человека 25000
  • Стоимость если ваша группа от 5 до 9 человек, цена будет ниже, уточняйте у меня напрямую (зависит от дат и ваших пожеланий)
О чём нужно знать до поездки

Если в дни поездки у Вас день рождения, напишите мне, я подарю Вам скидку.

Если Ваша компания 5-9 человек для вас также будет скидка (пишите мне в написать тревел-эксперту).

Поездка может быть проведена в индивидуальном формате, только для вас и вашей компании (до 20 человек), в любые даты и различных форматах.

Пожелания к путешественнику

Советуем взять с собой: Удобная обувь, теплая одежда (в горах даже летом холодно), защиту от солнца, питьевую воду и перекус.

В связи с погодными условиями и ограничениями Мчс, в целях вашей безопасности вам может быть предложена замена маршрута (в горах возможны сели, сходы лавин и закрытие дорог). Я так же не могу гарантировать работу канатных дорог (в случае сильного ветра и других факторов их могут закрыть без предупреждения).

Если у вас есть пожелания по отелю или любые другие, напишите мне, я всегда готов к обсуждению программы.

Также я могу забрать вас из Кисловодска, Ессентуков или по окончании поездки отвезти в ваше место проживания в Мин. водах или Кисловодске, если вы хотите продлить ваше путешествие. Выезд из других городов, кроме Мин. вод, а так же любые другие пожелания по изменению программы, включая время начала и окончания, локации и места размещения согласовывается только до! внесения предоплаты.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алексей
Алексей — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Меня зовут Алексей, я представитель опытной команды гидов которая уже 15 лет помогает туристам посетить самые интересные и красивые места северного Кавказа! Мы накопили огромный опыт увлекательных автотуров по Кавказу и собрали лучшие локации для самых запоминающихся путешествий. Мы позаботимся о вашем комфорте, ярких впечатлениях и восхитительных фотографиях!

Тур входит в следующие категории Домбая

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