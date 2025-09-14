Найдено 3 экскурсии в категории « Экскурсии на русском языке » в Брашове на русском языке, цены от €114. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2025 году

1 чел. По популярности На автобусе 2 часа 40 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Замок Дракулы: навстречу приключениям Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании Начало: Гостиница, где остановился путешественник €127 за всё до 10 чел. Пешая 2 часа 13 отзывов Индивидуальная до 15 чел. Дворец Пелеш: подлинная история Румынии Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности €154 за всё до 15 чел. Пешая 2 часа 56 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании €114 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Брашова

