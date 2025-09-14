Индивидуальная
до 10 чел.
Замок Дракулы: навстречу приключениям
Откройте для себя мистическую атмосферу замка Бран и узнайте больше о легендарном Владе Цепеше. Погрузитесь в историю и тайны Трансильвании
Начало: Гостиница, где остановился путешественник
14 сен в 09:00
15 сен в 12:00
€127 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
14 сен в 09:00
19 сен в 09:00
€154 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
14 сен в 09:00
15 сен в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
