8 отзывов оставили туристы

«В некотором отдалении от деревни, почтительно стоящей в стороне, он выстреливает своими башнями посреди прекрасных гор. В его меланхолическом покое нет ни скуки, ни горечи, а есть энергия и элегантность». Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш.

Программа

С замком связана захватывающая история создания независимого королевства Румынии, которую я расскажу. Кроме того, здесь вы поймете, что открывать культуру и менталитет местных жителей не менее увлекательно, чем читать о приключениях в романе «Дракула».

Чего стоит хотя бы такой эпизод: чтобы занять престол, будущий король Карол I отправился из Пруссии на свою новую родину инкогнито, под видом приказчика. Этот монарх, правивший 48 лет, в дни войны создал нацию, а в дни мира стал вдохновителем проекта великолепного дворца — шедевра инженерной и архитектурной мысли ХIX века.

Вы увидите, как каждая комната, каждый экспонат замка отражают черты личности двух царственных особ: Карола I — воина и плотника и его жены, королевы Елизаветы — писательницы, художницы, покровительницы людей искусства. Аскетизм был чужд владельцам замка: что поделать — положение обязывало жить по-королевски. Над оформлением работали выдающиеся личности того времени. Чего стоит только одно имя: Густав Климт!

Одна из самых больших в Европе коллекций оружия — ее собирал король, богатейшая библиотека, фарфор, живопись, мебель, золотые и серебряные изделия, ковры и гобелены. Невозможно отвести глаз от многочисленных витражей и деревянной ажурной отделки. Как сказал один опытный музеограф: «Каждая вещь хранит собственную историю, у нее есть собственный характер. Главное вместить в себя многочисленные воспоминания, которыми могут поделиться эти старинные предметы».

Карол I называл дворец «колыбелью династии, колыбелью нации». Здесь состоялись важные исторические встречи и события, о которых я расскажу.