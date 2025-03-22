8 отзывов оставили туристы

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Дворец Пелеш: подлинная история Румынии

Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
Замок Пелеш в Синае - это не просто архитектурный шедевр, а настоящий символ румынской истории. Здесь каждый уголок хранит воспоминания о короле Кароле I и королеве Елизавете. Их страсть к
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искусству и культуре воплотилась в роскошных интерьерах и богатейших коллекциях. Величественные залы, оружейные палаты и библиотека поражают воображение. Посетители смогут узнать о значимых исторических событиях, которые проходили в стенах этого замка. Путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий

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13 отзывов

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения дворца Пелеш - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и летом природа вокруг замка особенно красива, а осенью можно насладиться яркими красками листвы. Зимой, несмотря на холод, дворец приобретает особую атмосферу, и можно насладиться тишиной и уединением.
Сейчас август — это идеальное время.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии

Что можно увидеть

  • Замок Пелеш
  • Коллекция оружия
  • Библиотека

Описание экскурсии

«В некотором отдалении от деревни, почтительно стоящей в стороне, он выстреливает своими башнями посреди прекрасных гор. В его меланхолическом покое нет ни скуки, ни горечи, а есть энергия и элегантность». Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш.

Программа

С замком связана захватывающая история создания независимого королевства Румынии, которую я расскажу. Кроме того, здесь вы поймете, что открывать культуру и менталитет местных жителей не менее увлекательно, чем читать о приключениях в романе «Дракула».

Чего стоит хотя бы такой эпизод: чтобы занять престол, будущий король Карол I отправился из Пруссии на свою новую родину инкогнито, под видом приказчика. Этот монарх, правивший 48 лет, в дни войны создал нацию, а в дни мира стал вдохновителем проекта великолепного дворца — шедевра инженерной и архитектурной мысли ХIX века.

Вы увидите, как каждая комната, каждый экспонат замка отражают черты личности двух царственных особ: Карола I — воина и плотника и его жены, королевы Елизаветы — писательницы, художницы, покровительницы людей искусства. Аскетизм был чужд владельцам замка: что поделать — положение обязывало жить по-королевски. Над оформлением работали выдающиеся личности того времени. Чего стоит только одно имя: Густав Климт!

Одна из самых больших в Европе коллекций оружия — ее собирал король, богатейшая библиотека, фарфор, живопись, мебель, золотые и серебряные изделия, ковры и гобелены. Невозможно отвести глаз от многочисленных витражей и деревянной ажурной отделки. Как сказал один опытный музеограф: «Каждая вещь хранит собственную историю, у нее есть собственный характер. Главное вместить в себя многочисленные воспоминания, которыми могут поделиться эти старинные предметы».

Карол I называл дворец «колыбелью династии, колыбелью нации». Здесь состоялись важные исторические встречи и события, о которых я расскажу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсия начинается в городке Синая (в 44 км от Брашова и в 122 км от Бухареста) или в Брашове
  • Если вы путешествуете без машины, добраться до Синая из города Брашова или из Бухaреста можно на поезде. Цена билета 21-45 леев (€5-10). Я встречу на вокзале в Синае.

Дополнительные расходы

  • Путешественники оплачивают билет из Брашова и в Брашов гиду. С вокзала до дворца, который находится высоко в горах, можно взять такси — 20 лей (€4)
  • Входные билеты во дворец — 100 леев (€20) за 2 этажа. Оплата в леях наличными или картой; можно купить онлайн
  • По желанию экскурсия в замок Пелишор или монастырь — €10 с группы

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Зоя
Зоя — ваш гид в Брашове
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провела экскурсии для 1354 туристов
По профессии — журналист. Одно время работала в Кишиневском бюро экскурсий и путешествий. Сотрудничаю с различными Интернет-изданиями. Влюблена в Румынию и ее жителей. Рада буду поделиться своими знаниями и открытиями.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Л
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще и очень приятная, душевная и милая женщина
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
Второй день проводим с прекрасным экскурсоводом. Еще раз повторюсь, Зоя не только великолепный экскурсовод но еще
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Ирина
Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя
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Л
Всем доброго дня. Мы с семьей первый раз были в Румынии и хотели не просто посмотреть стану, но и узнать много нового и интересного. Просто ходить и смотреть на красивый
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замок, даже если о нем почитал статьи из интернета, и отправиться на экскурсию со знающим, интересным рассказчиком - это, как говориться, две большие разницы:) Нашей семье очень повезло, в поездке в замок Пелеш нас сопровождал профессионал, удивительно добрый и интересный человек - Зоя. Экскурсия понравилась всей нашей семье. Дети слушали Зою с огромным интересом, а потом еще долго задавали нам вопросы по истории Румынии. Зоя не только поведала нам о прекрасном замке Пелеш - его истории, легендах, о жизни его владельцев, но и рассказала об истории Румынии, процессе формирования и становления страны, о ее прошлом и настоящем. Мы очень благодарны Зое, что она помогла нам узнать, понять и полюбить эту замечательную страну.

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Мария
Добрый день! Наша компания (взрослые и двое подростков) провела два интереснейших дня на экскурсиях 3 и 4 января (замок Бран и замок Пелеш). Мы очень благодарны Зое за столь прекрасные
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экскурсии!!! Мы погрузились в историю и атмосферу Румынии, открыли для себя эту удивительную, немного таинственную и загадочную страну.
Экскурсии очень насыщенные, яркие и познавательные, что даже наши мальчики слушали с удовольствием и предельным вниманием. Огромное спасибо Зое за умение увлечь детей, это далеко не часто встречается!
Рассказы про замки и связанными с ними историческими событиями и личностями настолько затронули, что захотелось приехать еще в эти края. Экскурсии стаи для нас целым открытием, т. к. мы даже не ожидали настолько богатейшая история и культура Румынии, сколько выпало на ее долю.
Всем путешественникам с детьми и без рекомендуем эти экскурсии!!! Зое желаем побольше встреч с новыми людьми, желающими открыть для себя Румынию.
С уважением, Наталья, Мария, Людмила, Алёша и Егор

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И
Мы с семьей заказали все три экскурсии, которые проводит Зоя - Брашов, Пелеш, Бран. Зоя прекрасная рассказчица, опытный экскурсовод с большим стажем, исключительно комфортный в общении человек, ее приятно слушать,
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у нее чистая гладкая красивая речь - для меня это важно. Было интересно и нам с мужем, и нашим 12-летним детям. Кроме собственно, предмета экскурсий, спрашивали Зою про современную румынскую жизнь, про людей, нравы и традиции. Мы провели три дня в приятном и познавательном общении.

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В
Зоя просто прелесть и экскурсовод и просто замечательный человечек все помогала все адреса бронь столика для юбилея вот так должны работать экскурсоводы она просто проникается и работой и нашим благополучием поэтому только положительные эмоции от общения безумно благодарна что познакомилась с таким человеком
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