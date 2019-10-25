8 отзывов оставили туристы

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Дворец Пелеш: подлинная история Румынии

Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 🚌На автобусе
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

65 за экскурсию

У этой экскурсии8 отзывов
5
Зоя
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
Зоя – Гид в Брашове
Чтобы узнать подлинную историю 📖 основания Румынии, о людях и о событиях, повлиявших на развитие страны, необходимо отправиться на экскурсию ⛳ в замок 🏰 Пелеш.

Этот замок в городке Синая восхищает даже парижан и петербуржцев, избалованных красотами и достопримечательностями 🏛️.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии

«В некотором отдалении от деревни, почтительно стоящей в стороне, он выстреливает своими башнями посреди прекрасных гор. В его меланхолическом покое нет ни скуки, ни горечи, а есть энергия и элегантность». Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш.

Программа

С замком связана захватывающая история создания независимого королевства Румынии, которую я расскажу. Кроме того, здесь вы поймете, что открывать культуру и менталитет местных жителей не менее увлекательно, чем читать о приключениях в романе «Дракула».

Чего стоит хотя бы такой эпизод: чтобы занять престол, будущий король Карол I отправился из Пруссии на свою новую родину инкогнито, под видом приказчика. Этот монарх, правивший 48 лет, в дни войны создал нацию, а в дни мира стал вдохновителем проекта великолепного дворца — шедевра инженерной и архитектурной мысли ХIX века.

Вы увидите, как каждая комната, каждый экспонат замка отражают черты личности двух царственных особ: Карола I — воина и плотника и его жены, королевы Елизаветы — писательницы, художницы, покровительницы людей искусства. Аскетизм был чужд владельцам замка: что поделать — положение обязывало жить по-королевски. Над оформлением работали выдающиеся личности того времени. Чего стоит только одно имя: Густав Климт!

Одна из самых больших в Европе коллекций оружия — ее собирал король, богатейшая библиотека, фарфор, живопись, мебель, золотые и серебряные изделия, ковры и гобелены. Невозможно отвести глаз от многочисленных витражей и деревянной ажурной отделки. Как сказал один опытный музеограф: «Каждая вещь хранит собственную историю, у нее есть собственный характер. Главное вместить в себя многочисленные воспоминания, которыми могут поделиться эти старинные предметы».

Карол I называл дворец «колыбелью династии, колыбелью нации». Здесь состоялись важные исторические встречи и события, о которых я расскажу.

Организационные детали

  • Отдельно оплачиваются входные билеты во дворец: 30 лей (один этаж), 60 лей (два этажа). Оплата только наличными, в леях. Во дворец экскурсовод проходит бесплатно.
  • Расположение: в городке Синая (в 44 км от Брашова и в 122 км от Бухареста).
  • Экскурсия в замок Пелишор или монастырь оплачивается дополнительно: по 10 евро с группы.
  • Если вы путешествуете без машины, добраться до Синая из города Брашова можно на микроавтобусе или поезде. Цена билета 11-16 леев (3-4 евро). Путешественники оплачивают билет туда и обратно гиду. С автостанции до дворца, который находится высоко в горах, можно взять такси — 10 лей (около 3 евро). Я встречу вас для совместной поездки там, где вам удобно.
  • В дни рождественских и новогодних каникул (с 24 декабря по 10 января) оплата экскурсоводу увеличивается на 20 процентов.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Зоя
Зоя
По профессии — журналист. Одно время работала в Кишиневском бюро экскурсий и путешествий. Сотрудничаю с различными Интернет-изданиями. Влюблена в Румынию и ее жителей. Рада буду поделиться своими знаниями и открытиями.
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8 отзывов оставили туристы

25 октября 2019
Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.
30 сентября 2019
Огромное спасибо, Зое, за профессионализм. Узнали много интересных фактов. Очень рекомендую гида!
18 июля 2019
Зоя прекрасно все рассказала, всем участникам группы очень понравилось! и спасибо ей большое, что дождалась, хоть мы и опоздали больше, чем на час.
16 июля 2019
Мы с семьей заказали все три экскурсии, которые проводит Зоя - Брашов, Пелеш, Бран. Зоя прекрасная рассказчица, опытный экскурсовод с большим стажем, исключительно комфортный в общении человек, ее приятно слушать, у нее чистая гладкая красивая речь - для меня это важно. Было интересно и нам с мужем, и нашим 12-летним детям. Кроме собственно, предмета экскурсий, спрашивали Зою про современную румынскую жизнь, про людей, нравы и традиции. Мы провели три дня в приятном и познавательном общении.
7 апреля 2019
Отличная экскурсия под руководством профессионального гида! Много интересного и познавательного, непринужденная обстановка. В компании Зои провели два незабываемых дня в Брашове! Советуем всем. Зое ещё раз ОГРОМНОЕ спасибо. Кроме экскурсии по замку, узнали очень много о стране, её истории, культуре и людях!
12 января 2019
Зоя, спасибо. Все очень понравилось. Интересно, понятно. Что удивительно: дети тоже слушали! Хотя у меня они не относятся к любителям слушать экскурсовода.
15 января 2018
Всем доброго дня. Мы с семьей первый раз были в Румынии и хотели не просто посмотреть стану, но и узнать много нового и интересного. Просто ходить и смотреть на красивый замок, даже если о нем почитал статьи из интернета, и отправиться на экскурсию со знающим, интересным рассказчиком - это, как говориться, две большие разницы :) Нашей семье очень повезло, в поездке в замок Пелеш нас сопровождал профессионал, удивительно добрый и интересный человек - Зоя. Экскурсия понравилась всей нашей семье. Дети слушали Зою с огромным интересом, а потом еще долго задавали нам вопросы по истории Румынии. Зоя не только поведала нам о прекрасном замке Пелеш - его истории, легендах, о жизни его владельцев, но и рассказала об истории Румынии, процессе формирования и становления страны, о ее прошлом и настоящем. Мы очень благодарны Зое, что она помогла нам узнать, понять и полюбить эту замечательную страну.
8 января 2018
Добрый день! Наша компания (взрослые и двое подростков) провела два интереснейших дня на экскурсиях 3 и 4 января (замок Бран и замок Пелеш). Мы очень благодарны Зое за столь прекрасные экскурсии!!! Мы погрузились в историю и атмосферу Румынии, открыли для себя эту удивительную, немного таинственную и загадочную страну. Экскурсии очень насыщенные, яркие и познавательные, что даже наши мальчики слушали с удовольствием и предельным вниманием. Огромное спасибо Зое за умение увлечь детей, это далеко не часто встречается! Рассказы про замки и связанными с ними историческими событиями и личностями настолько затронули, что захотелось приехать еще в эти края. Экскурсии стаи для нас целым открытием, т. к. мы даже не ожидали настолько богатейшая история и культура Румынии, сколько выпало на ее долю. Всем путешественникам с детьми и без рекомендуем эти экскурсии!!! Зое желаем побольше встреч с новыми людьми, желающими открыть для себя Румынию. С уважением, Наталья, Мария, Людмила, Алёша и Егор

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