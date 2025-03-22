8 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения дворца Пелеш - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. Весной и летом природа вокруг замка особенно красива, а осенью можно насладиться яркими красками листвы. Зимой, несмотря на холод, дворец приобретает особую атмосферу, и можно насладиться тишиной и уединением.

Замок Пелеш в Синае - это не просто архитектурный шедевр, а настоящий символ румынской истории. Здесь каждый уголок хранит воспоминания о короле Кароле I и королеве Елизавете. Их страсть к

искусству и культуре воплотилась в роскошных интерьерах и богатейших коллекциях. Величественные залы, оружейные палаты и библиотека поражают воображение. Посетители смогут узнать о значимых исторических событиях, которые проходили в стенах этого замка. Путешествие обещает быть незабываемым и полным открытий

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-15 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«В некотором отдалении от деревни, почтительно стоящей в стороне, он выстреливает своими башнями посреди прекрасных гор. В его меланхолическом покое нет ни скуки, ни горечи, а есть энергия и элегантность». Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш.

Программа

С замком связана захватывающая история создания независимого королевства Румынии, которую я расскажу. Кроме того, здесь вы поймете, что открывать культуру и менталитет местных жителей не менее увлекательно, чем читать о приключениях в романе «Дракула».

Чего стоит хотя бы такой эпизод: чтобы занять престол, будущий король Карол I отправился из Пруссии на свою новую родину инкогнито, под видом приказчика. Этот монарх, правивший 48 лет, в дни войны создал нацию, а в дни мира стал вдохновителем проекта великолепного дворца — шедевра инженерной и архитектурной мысли ХIX века.

Вы увидите, как каждая комната, каждый экспонат замка отражают черты личности двух царственных особ: Карола I — воина и плотника и его жены, королевы Елизаветы — писательницы, художницы, покровительницы людей искусства. Аскетизм был чужд владельцам замка: что поделать — положение обязывало жить по-королевски. Над оформлением работали выдающиеся личности того времени. Чего стоит только одно имя: Густав Климт!

Одна из самых больших в Европе коллекций оружия — ее собирал король, богатейшая библиотека, фарфор, живопись, мебель, золотые и серебряные изделия, ковры и гобелены. Невозможно отвести глаз от многочисленных витражей и деревянной ажурной отделки. Как сказал один опытный музеограф: «Каждая вещь хранит собственную историю, у нее есть собственный характер. Главное вместить в себя многочисленные воспоминания, которыми могут поделиться эти старинные предметы».

Карол I называл дворец «колыбелью династии, колыбелью нации». Здесь состоялись важные исторические встречи и события, о которых я расскажу.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсия начинается в городке Синая (в 44 км от Брашова и в 122 км от Бухареста) или в Брашове

Если вы путешествуете без машины, добраться до Синая из города Брашова или из Бухaреста можно на поезде. Цена билета 21-45 леев (€5-10). Я встречу на вокзале в Синае.

Дополнительные расходы