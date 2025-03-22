8 отзывов оставили туристы

Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Замок Пелеш
- Коллекция оружия
- Библиотека
Описание экскурсии
«В некотором отдалении от деревни, почтительно стоящей в стороне, он выстреливает своими башнями посреди прекрасных гор. В его меланхолическом покое нет ни скуки, ни горечи, а есть энергия и элегантность». Эту поэтическую характеристику Гюстава Флобера, который так обрисовал замок Шенонсо, можно с полным правом отнести к замку Пелеш.
Программа
С замком связана захватывающая история создания независимого королевства Румынии, которую я расскажу. Кроме того, здесь вы поймете, что открывать культуру и менталитет местных жителей не менее увлекательно, чем читать о приключениях в романе «Дракула».
Чего стоит хотя бы такой эпизод: чтобы занять престол, будущий король Карол I отправился из Пруссии на свою новую родину инкогнито, под видом приказчика. Этот монарх, правивший 48 лет, в дни войны создал нацию, а в дни мира стал вдохновителем проекта великолепного дворца — шедевра инженерной и архитектурной мысли ХIX века.
Вы увидите, как каждая комната, каждый экспонат замка отражают черты личности двух царственных особ: Карола I — воина и плотника и его жены, королевы Елизаветы — писательницы, художницы, покровительницы людей искусства. Аскетизм был чужд владельцам замка: что поделать — положение обязывало жить по-королевски. Над оформлением работали выдающиеся личности того времени. Чего стоит только одно имя: Густав Климт!
Одна из самых больших в Европе коллекций оружия — ее собирал король, богатейшая библиотека, фарфор, живопись, мебель, золотые и серебряные изделия, ковры и гобелены. Невозможно отвести глаз от многочисленных витражей и деревянной ажурной отделки. Как сказал один опытный музеограф: «Каждая вещь хранит собственную историю, у нее есть собственный характер. Главное вместить в себя многочисленные воспоминания, которыми могут поделиться эти старинные предметы».
Карол I называл дворец «колыбелью династии, колыбелью нации». Здесь состоялись важные исторические встречи и события, о которых я расскажу.
Организационные детали
Как проходит экскурсия
- Экскурсия начинается в городке Синая (в 44 км от Брашова и в 122 км от Бухареста) или в Брашове
- Если вы путешествуете без машины, добраться до Синая из города Брашова или из Бухaреста можно на поезде. Цена билета 21-45 леев (€5-10). Я встречу на вокзале в Синае.
Дополнительные расходы
- Путешественники оплачивают билет из Брашова и в Брашов гиду. С вокзала до дворца, который находится высоко в горах, можно взять такси — 20 лей (€4)
- Входные билеты во дворец — 100 леев (€20) за 2 этажа. Оплата в леях наличными или картой; можно купить онлайн
- По желанию экскурсия в замок Пелишор или монастырь — €10 с группы