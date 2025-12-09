Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
«Мы пройдем по самой узкой улице Восточной Европы, осмотрим здание бывшей ратуши, древние стены и бастионы, побываем в Черной церкви — самом большом готическом храме в пространстве от Стамбула до Вены, зайдём в красивейшую синагогу»
21 дек в 09:00
22 дек в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
«По желанию экскурсия в замок Пелишор или монастырь — €10 с группы»
21 дек в 09:00
26 дек в 09:00
€160 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брашову
Откройте для себя Брашов, город с уникальной историей и архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и узнайте, как он устоял перед Османской империей
«Чёрную церковь в готическом стиле»
Завтра в 10:00
13 дек в 19:00
€100 за всё до 10 чел.
