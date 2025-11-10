Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Брашов - это город, который поражает своей красотой и историей.



Узкие улочки, готическая Чёрная церковь и средневековые ворота Святой Екатерины создают неповторимую атмосферу.



Здесь можно узнать, как город противостоял Османской империи и почему православные церкви были запрещены до 18 века. Визит на улицу Нити и площади Совета крепости оставят незабываемые впечатления. Откройте для себя культурное наследие этого уникального региона