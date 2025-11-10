Брашов - это город, который поражает своей красотой и историей.
Узкие улочки, готическая Чёрная церковь и средневековые ворота Святой Екатерины создают неповторимую атмосферу.
Здесь можно узнать, как город противостоял Османской империи и почему православные церкви были запрещены до 18 века. Визит на улицу Нити и площади Совета крепости оставят незабываемые впечатления. Откройте для себя культурное наследие этого уникального региона
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00
Что можно увидеть
- Чёрная церковь
- Улица Нити
- Ворота Святой Екатерины
- Площадь Совета крепости
- Площадь Революции 1989 года
- Дом Аполлонии Хиршен
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Чёрную церковь в готическом стиле.
- Улицу Нити — самую узкую улицу Румынии.
- Средневековые ворота Святой Екатерины.
- Площади Совета крепости и Революции 1989 года.
- Дом меценатки Аполлонии Хиршен.
Вы узнаете:
- Как назывался город в разные века.
- Как он устоял под натиском Османской империи.
- Чем знаменита гора Тымпа, которую видно из города.
- Почему православные церкви были запрещены в Брашове до 18 века.
- Где и как местные жители проводят выходные.
Ответы на вопросы
Стелла — ваш гид в Брашове
Провела экскурсии для 515 туристов
Дорогие гости! Позвольте мне взять вас под свое крыло и рассказать то, что знают только местные. Давайте поговорим об истории, искусстве и архитектуре Румынии. Традициях, кухне, повседневной жизни и обычаях. Без долгих скучных лекций — только самое интересное!
