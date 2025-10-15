Индивидуальная
до 15 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Путешествие в замок Пелеш откроет тайны королевской династии и архитектурные шедевры XIX века. Окунитесь в атмосферу величия и элегантности
15 окт в 10:00
18 окт в 09:00
€154 за всё до 15 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с колоритным Брашовом: индивидуальная экскурсия
Прогулка по узким улочкам Брашова, посещение Черной церкви и старинных бастионов. Почувствуйте дух средневековой Трансильвании
13 окт в 09:00
14 окт в 09:00
€114 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Индивидуальная экскурсия по Брашову
Откройте для себя Брашов, город с уникальной историей и архитектурой. Прогуляйтесь по узким улочкам и узнайте, как он устоял перед Османской империей
17 окт в 10:00
19 окт в 10:00
€100 за всё до 10 чел.
