Самый посещаемый город 🏙️ Румынии

Брашов самый туристический город. после Бухареста, сохранивший средневековое очарование. Его история 📖 — это автобиография трансильванских немцев, строивших и украшавших свою обитаемую крепость.

Горы, окружающие Брашов, настолько живописны, что их называют Трансильванскими Альпами. В 12 км от города находится самый популярный местный горнолыжный курорт — Пояна Брашов. А в местных лесах водятся бурые медведи, волки, лисы, рыси, серна.

История города

Мы прогуляемся по городу и узнаем много интересного о его истории. Вот несколько фактов из прошлого и современной жизни Брашова:

С 1968 года на главной площади города, под открытым небом, проводится грандиозный фестиваль поп-музыки «Сerbul de aur» — «Золотой олень». Здесь выступали Даяна Росс, Хулио Иглесиас, Том Джонс, Рэй Чарльз, Кристина Агилера, Патриция Каас, Нина Бродская и Витас...

Город — родина духовного лидера трансильванских протестантов Йоханнеса Хонтеруса, последователя Мартина Лютера.

В 1987 году, за два года до революции, произошло восстание против режима Чаушеску, вошедшее в историю, как брашовское восстание.

Наш город также является родиной первого румынского космонавта Думитру Дорина Прунариу.

На улицах Брашова размещены кнопки вызова для оказания помощи в экстренной ситуации

Чтобы попасть в Замок 🏰 Дракулы, нужно приехать именно в Брашов. Только отсюда в городок Бран ходит общественный транспорт.

Во многих селах вокруг Брашова жители до сих пор носят национальную одежду и передвигаются на телегах, запряженных лошадьми.

Медвежий уголок

Самая большая популяция медведей Европы именно в Румынии. Для реабилитации пострадавших от людей мишек, которых раньше сажали в тесные клетки и выставляли на потеху, недалеко от Брашова создан заповедник LiBEARty, где в природных условиях содержатся более 70 особей. Заповедник интересно посетить с детьми. А также осмотреть окрестности Брашова, побывать в Рышновской крепости, сталактитовой пещере, Динопарке, самом большом в Восточной Европе веревочном парке 🌳 «Aventura-parc» и т. д.

Организационные детали: