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Брашов — город, куда хочется вернуться

Зоя А.
Зоя А. – Гид из Брашова
Мы осмотрим великолепные памятники истории 📖 и архитектуры Брашова: Черную церковь ⛪, Ратушу, крепостные стены, бастионы и башни, ворота Екатерины, пройдем по самой узкой улочке Румынии — улице Веревки.

Заглянем на самую оживленную пешеходную улицу Републичий, где можно купить сувениры 🎁, пообедать в ресторане или на террасе, выпив бокал прекрасного румынского вина или рюмку крепкого напитка цуйки.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Для 1-15 человек

  • €60 за экскурсию

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Брашов — город, куда хочется вернуться
Брашов — город, куда хочется вернуться

Что вы увидите

  • Черная церковь
  • Ратуша
  • Главная площадь
  • Бастионы и сторожевые башни
  • Улица Веревки
  • Ворота Екатерины
  • и др.
Самый посещаемый город 🏙️ Румынии
Брашов самый туристический город. после Бухареста, сохранивший средневековое очарование. Его история 📖 — это автобиография трансильванских немцев, строивших и украшавших свою обитаемую крепость.
Горы, окружающие Брашов, настолько живописны, что их называют Трансильванскими Альпами. В 12 км от города находится самый популярный местный горнолыжный курорт — Пояна Брашов. А в местных лесах водятся бурые медведи, волки, лисы, рыси, серна.
История города

Мы прогуляемся по городу и узнаем много интересного о его истории. Вот несколько фактов из прошлого и современной жизни Брашова:

  • С 1968 года на главной площади города, под открытым небом, проводится грандиозный фестиваль поп-музыки «Сerbul de aur» — «Золотой олень». Здесь выступали Даяна Росс, Хулио Иглесиас, Том Джонс, Рэй Чарльз, Кристина Агилера, Патриция Каас, Нина Бродская и Витас...
  • Город — родина духовного лидера трансильванских протестантов Йоханнеса Хонтеруса, последователя Мартина Лютера.
  • В 1987 году, за два года до революции, произошло восстание против режима Чаушеску, вошедшее в историю, как брашовское восстание.
  • Наш город также является родиной первого румынского космонавта Думитру Дорина Прунариу.
  • На улицах Брашова размещены кнопки вызова для оказания помощи в экстренной ситуации
  • Чтобы попасть в Замок 🏰 Дракулы, нужно приехать именно в Брашов. Только отсюда в городок Бран ходит общественный транспорт.
  • Во многих селах вокруг Брашова жители до сих пор носят национальную одежду и передвигаются на телегах, запряженных лошадьми.
Медвежий уголок
Самая большая популяция медведей Европы именно в Румынии. Для реабилитации пострадавших от людей мишек, которых раньше сажали в тесные клетки и выставляли на потеху, недалеко от Брашова создан заповедник LiBEARty, где в природных условиях содержатся более 70 особей. Заповедник интересно посетить с детьми. А также осмотреть окрестности Брашова, побывать в Рышновской крепости, сталактитовой пещере, Динопарке, самом большом в Восточной Европе веревочном парке 🌳 «Aventura-parc» и т. д.

Организационные детали:

  • Экскурсия состоится в любую погоду (плащи и зонты будут у гида).
  • Надевайте удобную обувь, во время экскурсии 🧭 будем делать остановки.
Что входит
  • Экскурсионное сопровождение
Что не входит
  • Билеты в Черную церковь (экскурсовод проходит в церковь бесплатно)
  • Питание
  • Личные расходы (сувениры и др. )
Начало
🚩 По договорённости
Место завершения
🏁 По договоренности
Брашов — город, куда хочется вернуться
Брашов — город, куда хочется вернуться
Брашов — город, куда хочется вернуться
Брашов — город, куда хочется вернуться

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Зоя А.
Зоя А.
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Зоя А. проводит ещё 2 экскурсии

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