Пешие экскурсии-прогулки в Брашове с экскурсоводом

Найдено 4 экскурсии в категории «Пешеходные» в Брашове на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с колоритным Брашовом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
49 отзывов
Знакомство с колоритным Брашовом
Дружеские прогулки по самому красивому городу Румынии
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
100 за всё до 10 чел.
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
Узнать о людях и событиях, повлиявших на историю страны
19 июня в 10:00
20 июня в 09:00
127 за всё до 15 чел.
Брашов - город, куда хочется вернуться
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Брашов - город, куда хочется вернуться
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
100 за всё до 15 чел.
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Дворец Пелеш: тайны королевского двора
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно с 09:15, в СР с 10:00, ПН — выходной
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
118 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    2 января 2024
    Знакомство с колоритным Брашовом
    У нас выдалась замечательная прогулка! Хоть погода была неидеальна, мы этого совершенно не замечали, так как гид занимала все наше внимание
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    интересным историческим рассказом, удачно дополняя его фактами о современном укладе жизни в Румынии. Время, проведенное на экскурсии, пролетело совершенно незаметно. С удовольствием порекомендую этого гида всем, кто хотел бы познакомиться с замечательным городом Брашов поближе:)

  • E
    Eriks
    26 декабря 2023
    Знакомство с колоритным Брашовом
    Хорошая экскурсия, со знающими экскурсоводом!
  • И
    Ирина
    24 сентября 2023
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.
    Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя
  • О
    Ольга
    28 июля 2023
    Знакомство с колоритным Брашовом
    Интересная пешеходная экскурсия по городу. Все понравилось, узнали много интересного про город и страну. Всем рекомендую!
    Интересная пешеходная экскурсия по городу. Все понравилось, узнали много интересного про город и страну
  • P
    Podoshev
    31 июля 2022
    Брашов - город, куда хочется вернуться
    Получили огромное удовольствие от прогулки с интересной, интеллигентной и очень знающей Зоей. Знакомились с городом большой семьей - 12 человек - от 5 до 75 лет. Для всех было очень познавательно и интересно. Спасибо и до новых встреч!
  • А
    Александр
    21 сентября 2021
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.
  • E
    Elena
    25 октября 2019
    Дворец Пелеш: подлинная история Румынии
    Прекрасный гид. Замечательный дворец. Красивый парк и городок. Зоя, огромное спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Брашову в категории «Пешеходные»

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Сколько стоит экскурсия по Брашову в июне 2024
Сейчас в Брашове в категории "Пешеходные" можно забронировать 4 экскурсии от 100 до 127. Туристы уже оставили гидам 60 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.99 из 5
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