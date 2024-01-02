И Игорь Знакомство с колоритным Брашовом читать дальше интересным историческим рассказом, удачно дополняя его фактами о современном укладе жизни в Румынии. Время, проведенное на экскурсии, пролетело совершенно незаметно. С удовольствием порекомендую этого гида всем, кто хотел бы познакомиться с замечательным городом Брашов поближе:) У нас выдалась замечательная прогулка! Хоть погода была неидеальна, мы этого совершенно не замечали, так как гид занимала все наше внимание

E Eriks Знакомство с колоритным Брашовом Хорошая экскурсия, со знающими экскурсоводом!

И Ирина Дворец Пелеш: подлинная история Румынии Прекрасная познавательная экскурсия, во время которой узнала много исторических фактов. Замок очень красивый, великолепные виды. Зоя великолепно преподносит материал. Очень рекомендую.

О Ольга Знакомство с колоритным Брашовом Интересная пешеходная экскурсия по городу. Все понравилось, узнали много интересного про город и страну. Всем рекомендую!

P Podoshev Брашов - город, куда хочется вернуться Получили огромное удовольствие от прогулки с интересной, интеллигентной и очень знающей Зоей. Знакомились с городом большой семьей - 12 человек - от 5 до 75 лет. Для всех было очень познавательно и интересно. Спасибо и до новых встреч!

А Александр Дворец Пелеш: подлинная история Румынии Огромное спасибо Зое за чудесно проведенное время! Абсолютно непринужденная беседа, глубочайшие познания и обаяние, позволяющее заинтересовать даже не самых благодарных юных слушателей, сделали нашу поездку к замку приятной и запоминающейся.