Полезная информация о Сан-Марино
Что нужно знать о Сан-Марино: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Сан-Марино
23:4137
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇸🇲 Сан-Марино
|Название города
|Сан-Марино
|По-английски
|San Marino
|Это столица
|Сан-Марино является столицей Сан-Марино
|Население города
|4 500 чел.
|Часовой пояс
|Europe/San_Marino
|Средняя высота
|683 м. от уровня моря
Где находится Сан-Марино на карте
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