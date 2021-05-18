Всё о Сан-Марино

Полезная информация о Сан-Марино

Что нужно знать о Сан-Марино: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 2 экскурсии
Местное время в Сан-Марино
23:4137
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇸🇲 Сан-Марино
Название городаСан-Марино
По-английскиSan Marino
Это столицаСан-Марино является столицей Сан-Марино
Население города4 500 чел.
Часовой поясEurope/San_Marino
Средняя высота683 м. от уровня моря

Где находится Сан-Марино на карте

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Онлайн-прогулка по очаровательному Сан-Марино
Онлайн-прогулка по очаровательному Сан-Марино
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Пройти по старинным улочкам древнейшей республики мира и насладиться чудесными видами на море и горы
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Добро пожаловать в Сан-Марино!
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Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии