Всё о Сан-Марино

Полезная информация о Сан-Марино

Что нужно знать о Сан-Марино: расположение на карте, лучшие предложения по турам и отелям, с какими странами проходят границы️, какой валютой пользуются, какое количество людей в стране, площадь страны, а так же 2 экскурсии
Флаг Сан-Марино
Флаг Сан-Марино
НазваниеСан-Марино
Эмодзи флаг🇸🇲
Полное названиеРеспублика Сан-Марино
По-английскиSan Marino
ГородаСписок городов
ВалютаЕвро
Площадь61 км²
Население33 005 чел.
Телефонный код+378
Код ISOSM
Основной домен.SM
Соседние страны🇮🇹 Италия

Где находится Сан-Марино на карте

Популярные экскурсии в Сан-Марино

Онлайн-прогулка по очаровательному Сан-Марино
Онлайн-прогулка по очаровательному Сан-Марино
4.8
30 отзывов
7
за чел.
Пройти по старинным улочкам древнейшей республики мира и насладиться чудесными видами на море и горы
Сан-Марино
Добро пожаловать в Сан-Марино!
Добро пожаловать в Сан-Марино!
5
4 отзыва
150
за чел.
Посетить древнейшее государство мира и узнать о нем самое интересное на обзорной экскурсии
Сан-Марино

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