Полезная информация о Сан-Марино
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Флаг Сан-Марино
|Название
|Сан-Марино
|Эмодзи флаг
|🇸🇲
|Полное название
|Республика Сан-Марино
|По-английски
|San Marino
|Города
|Список городов
|Валюта
|Евро
|Площадь
|61 км²
|Население
|33 005 чел.
|Телефонный код
|+378
|Код ISO
|SM
|Основной домен
|.SM
|Соседние страны
|🇮🇹 Италия
Где находится Сан-Марино на карте
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