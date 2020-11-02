Летим в Виндхук

Как добраться до Виндхука на самолёте

В Виндхуке 2 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Виндхука

  1. Эрос ERS
    Eros Airport
  2. Виндхук WDH
    Hosea Kutako International Airport

Самые дешёвые билеты в Виндхук из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
02.11.2020из 🇳🇦Ондангвы8 12155м
05.01.2021из 🇿🇦Кейптауна8 9192ч 15м
11.11.2020из 🇳🇦Мпачи10 5081ч 25м
06.12.2020из 🇧🇼Габороне10 6991ч 30м
14.04.2021из 🇦🇴Луанды12 3572ч 30м
31.10.2020из 🇿🇦Йоханнесбурга14 2348ч 45м (⇵1)
19.10.2020из 🇪🇹Аддиса-Абебы32 6995ч 45м
22.07.2021из 🇷🇺Москвы35 48515ч 30м (⇵1)
10.12.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне36 17410ч 20м
17.11.2020из 🇹🇷Стамбула36 70325ч 50м (⇵1)
19.10.2020из 🇧🇬Софии37 98548ч 50м (⇵2)
19.11.2020из 🇷🇺Санкт-Петербурга38 09636ч 30м (⇵1)
20.12.2020из 🇵🇱Варшавы41 73920ч 20м (⇵2)
10.06.2021из 🇷🇺Казани42 32139ч 45м (⇵2)
04.11.2020из 🇷🇺Тюмени45 22858ч 20м (⇵2)
09.11.2020из 🇹🇳Туниса45 90946ч 15м (⇵2)
07.11.2020из 🇹🇷Антальи46 14624ч (⇵2)
10.11.2020из 🇨🇦Торонто46 80054ч 45м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Никосии49 07934ч 20м (⇵2)
13.10.2020из 🇨🇾Ларнаки51 58159ч 50м (⇵2)
13.10.2020из 🇺🇦Львова52 34024ч 20м (⇵2)
18.08.2021из 🇺🇸Денвера53 34639ч 2м (⇵2)
01.12.2020из 🇪🇬Шарм-Эль-Шейха53 62032ч 20м (⇵2)
18.08.2021из 🇺🇸Колорадо-Спрингс64 30937ч 53м (⇵2)
20.10.2020из Гонконга77 75026ч 45м (⇵2)
31.10.2020из 🇶🇦Дохи89 46642ч 40м (⇵2)
14.11.2020из 🇧🇷Сан-Паулу100 74642ч 50м (⇵2)
18.11.2020из 🇨🇳Нинбо144 33555ч (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇳Пекина145 90941ч 50м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇳Шанхая190 61140ч 15м (⇵2)
30.10.2020из 🇨🇳Гуанчжоу221 56247ч 25м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Виндхука, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Дубай, Франкфурт-на-Майне, Стамбул, Лос-Анджелес и Лондон

Авиакомпании которые летают из аэропортов Виндхука