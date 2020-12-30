Как добраться до Милана на самолёте

В Милане 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Милана

Мальпенса MXP Milano Malpensa Airport Орио Аль Серио BGY Orio al Serio International Airport Линате LIN Milano Linate Airport

Самые дешёвые билеты в Милан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты Откуда Куда – нед. Обратный билет черезнед.

Самые популярные направления из Милана

А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Милана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Дакар, Киев, Стамбул и Миконос

Авиакомпании которые летают из аэропортов Милана









































































































































































