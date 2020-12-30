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Как добраться до Милана на самолёте

В Милане 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля

Список аэропортов Милана

  1. Мальпенса MXP
    Milano Malpensa Airport
  2. Орио Аль Серио BGY
    Orio al Serio International Airport
  3. Линате LIN
    Milano Linate Airport

Самые дешёвые билеты в Милан из разных городов

Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
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ВылетГород вылетаЦенаВремя в пути и пересадки
30.12.2020из 🇮🇹Пескары4531ч 15м
28.12.2020из 🇮🇹Палермо4541ч 50м
10.11.2020из 🇮🇹Альгеро4541ч 20м
30.10.2020из 🇮🇹Бари4611ч 35м
29.10.2020из 🇮🇹Кальяри5451ч 30м
24.10.2020из 🇳🇱Эйндховена7261ч 30м
14.10.2020из 🇦🇹Вены7261ч 30м
30.11.2020из 🇮🇹Катании7411ч 55м
22.02.2021из 🇵🇱Варшавы789
13.12.2020из 🇧🇬Софии7902ч 10м
14.10.2020из 🇬🇧Лондона801
25.10.2020из 🇵🇱Кракова8061ч 50м
19.10.2020из 🇵🇱Гданьска8092ч 5м
09.01.2021из 🇺🇦Харькова8473ч 20м
01.11.2020из 🇬🇷Салоников8652ч 10м
13.10.2020из 🇭🇺Будапешта8921ч 35м
17.10.2020из 🇪🇸Сантандера9031ч 55м
14.10.2020из 🇪🇸Барселоны9051ч 45м
30.10.2020из 🇪🇸Валенсии9061ч 55м
14.10.2020из 🇪🇸Мадрида9062ч 15м
26.10.2020из 🇧🇪Брюсселя9071ч 30м
22.10.2020из 🇷🇴Бухареста9072ч 25м
17.10.2020из 🇪🇸Аликанте9082ч 5м
30.10.2020из 🇩🇪Кёльна9081ч 25м
22.10.2020из 🇮🇹Ламеции-Терме9091ч 40м
26.10.2020из 🇩🇪Берлина9101ч 45м
13.12.2020из 🇲🇪Подгорицы9101ч 50м
28.10.2020из 🇮🇹Неаполя9101ч 25м
22.10.2020из 🇪🇪Таллина9112ч 55м
15.10.2020из 🇨🇿Праги9381ч 25м
24.10.2020из 🇮🇹Бриндизи9721ч 50м
01.12.2020из 🇮🇹Рима9766ч 55м (⇵1)
22.11.2020из 🇩🇪Гамбурга9911ч 45м
18.10.2020из 🇫🇷Парижа1 0021ч 30м
13.11.2020из 🇮🇹Венеции1 002 (⇵1)
24.11.2020из 🇮🇹Кротоне1 0081ч 45м
29.10.2020из 🇮🇪Дублина1 0102ч 25м
21.10.2020из 🇮🇹Болоньи1 1018ч 50м (⇵1)
18.10.2020из 🇬🇷Афин1 1452ч 40м
01.11.2020из 🇵🇹Порту1 1622ч 30м
03.11.2020из 🇺🇦Львова1 1802ч 5м
28.11.2020из 🇱🇹Вильнюса1 1832ч 30м
16.10.2020из 🇵🇹Лиссабона1 2212ч 40м
11.11.2020из 🇪🇸Малаги1 3242ч 35м
14.10.2020из 🇺🇦Киева1 3302ч 45м
04.06.2021из 🇺🇦Одессы1 3552ч 50м
16.10.2020из 🇮🇹Комизо1 3621ч 55м
05.01.2021из 🇷🇺Санкт-Петербурга1 3643ч 20м
19.10.2020из 🇵🇱Вроцлава1 36618ч 40м (⇵1)
04.11.2020из 🇫🇷Бордо1 4321ч 40м
29.10.2020из 🇱🇻Риги1 4582ч 45м
06.12.2020из 🇸🇰Братиславы1 5431ч 30м
21.10.2020из 🇵🇹Фару1 5479ч 45м (⇵1)
15.06.2021из 🇪🇸Тенерифе1 5894ч 15м
24.10.2020из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне1 63528ч 20м (⇵1)
08.11.2020из 🇵🇱Катовице1 6666ч 45м (⇵1)
19.12.2020из 🇮🇹Ольбии1 7121ч 20м
21.10.2020из 🇷🇴Яссы1 7252ч 25м
02.11.2020из 🇮🇹Генуя1 72916ч 25м (⇵1)
22.10.2020из 🇸🇪Стокгольм1 78027ч 10м (⇵1)
25.11.2020из 🇮🇹Трапани1 7831ч 40м
09.11.2020из 🇮🇹Турина1 79612ч 20м (⇵1)
02.11.2020из 🇦🇱Тираны1 8072ч 15м
21.12.2020из 🇲🇦Марракеша1 8093ч 15м
18.10.2020из 🇩🇰Копенгагена1 80915ч 55м (⇵1)
23.10.2020из 🇫🇷Марселя1 8304ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇲🇹Валлетты1 83813ч 30м (⇵1)
03.01.2021из 🇬🇧Манчестера1 8532ч 5м
26.10.2020из 🇮🇱Тель-Авива1 85511ч 5м (⇵1)
09.11.2020из 🇨🇾Ларнаки1 8965ч 45м (⇵1)
07.11.2020из 🇵🇱Познани1 91116ч (⇵1)
17.10.2020из 🇸🇪Гётеборга1 9552ч 20м
01.12.2020из 🇵🇱Щецина1 96712ч 40м (⇵1)
06.11.2020из 🇪🇸Фуэртевентуры1 99926ч 55м (⇵1)
14.10.2020из 🇪🇸Менорки2 00027ч 30м (⇵1)
18.01.2021из 🇷🇺Москвы2 00313ч 40м (⇵1)
15.12.2020из 🇩🇪Мюнхена2 00321ч 35м (⇵1)
16.10.2020из 🇪🇸Ласа-Пальмаса2 02712ч 10м (⇵1)
10.11.2020из 🇮🇹Вероны2 0395ч 40м (⇵1)
01.11.2020из 🇬🇪Тбилиси2 0484ч 20м
27.10.2020из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки2 07312ч 5м (⇵1)
18.10.2020из 🇷🇴Клужа2 095
15.11.2020из 🇳🇱Амстердама2 2241ч 40м
24.10.2020из 🇬🇷Миконоса2 26923ч 25м (⇵1)
20.08.2021из 🇬🇷Крита2 271
16.06.2021из 🇫🇷Тулузы2 3161ч 20м
10.01.2021из 🇪🇸Севильи2 3542ч 40м
13.11.2020из 🇷🇴Бой Маре2 36214ч 35м (⇵1)
19.10.2020из 🇳🇴Осло2 41013ч 30м (⇵1)
14.10.2020из 🇬🇷Ханьи2 45727ч 30м (⇵1)
16.10.2020из 🇲🇩Кишинёва2 4972ч 35м
16.10.2020из 🇩🇪Дортмунда2 52615ч 45м (⇵1)
25.01.2021из 🇷🇺Архангельска2 53922ч 55м (⇵2)
21.12.2020из 🇱🇹Каунаса2 5439ч 10м (⇵1)
24.01.2021из 🇷🇺Казани2 59535ч 20м (⇵2)
15.10.2020из 🇩🇪Дюссельдорфа2 6419ч 55м (⇵1)
17.12.2020из 🇪🇸Бильбао2 64313ч 5м (⇵1)
07.11.2020из 🇯🇴Аммана2 7254ч 15м
06.11.2020из 🇫🇷Нанта2 72527ч 50м (⇵1)
26.10.2020из 🇬🇧Ливерпуля2 72550ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Милана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Дакар, Киев, Стамбул и Миконос

Авиакомпании которые летают из аэропортов Милана

Милан — всё о Милане для туриста, куда сходить, что посмотреть, фото, карты, еда, отели
Милан — всё о Милане для туриста, куда сходить, что посмотреть, фото, карты, еда, отели
Обязательная статья для прочтения перед поездкой на отдых в Милан, рассказываем, что посмотреть в северной столице Италии, куда сходить, что посетить, что попробовать из еды, в какие отели селиться, как дешевле и проще улететь в Милан