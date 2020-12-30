Как добраться до Милана на самолёте
В Милане 3 аэропорта ✈️, поэтому если вы самостоятельно покупаете билеты на самолёт, то лучше выбирать аэропорт поближе к вашему отелю или к какой-то другой локации. Посчитайте так же затраты на трансфер, иногда выгоднее купить авиабилет подороже, но при этом сэкономить на дороге до отеля
Список аэропортов Милана
- Мальпенса MXPMilano Malpensa Airport
- Орио Аль Серио BGYOrio al Serio International Airport
- Линате LINMilano Linate Airport
Самые дешёвые билеты в Милан из разных городов
Здесь указаны билеты которые находили пользователи за последние 48 часов, а это значит, что цена могла уже изменитья в любую сторону. Рекомендуем проверять каждую цену, а так же поискать на соседние даты
Обратный билет через
–нед.
|Вылет
|Город вылета
|Цена
|Время в пути и пересадки
|30.12.2020
|из 🇮🇹Пескары
|453
|1ч 15м
|28.12.2020
|из 🇮🇹Палермо
|454
|1ч 50м
|10.11.2020
|из 🇮🇹Альгеро
|454
|1ч 20м
|30.10.2020
|из 🇮🇹Бари
|461
|1ч 35м
|29.10.2020
|из 🇮🇹Кальяри
|545
|1ч 30м
|24.10.2020
|из 🇳🇱Эйндховена
|726
|1ч 30м
|14.10.2020
|из 🇦🇹Вены
|726
|1ч 30м
|30.11.2020
|из 🇮🇹Катании
|741
|1ч 55м
|22.02.2021
|из 🇵🇱Варшавы
|789
|2ч
|13.12.2020
|из 🇧🇬Софии
|790
|2ч 10м
|14.10.2020
|из 🇬🇧Лондона
|801
|2ч
|25.10.2020
|из 🇵🇱Кракова
|806
|1ч 50м
|19.10.2020
|из 🇵🇱Гданьска
|809
|2ч 5м
|09.01.2021
|из 🇺🇦Харькова
|847
|3ч 20м
|01.11.2020
|из 🇬🇷Салоников
|865
|2ч 10м
|13.10.2020
|из 🇭🇺Будапешта
|892
|1ч 35м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Сантандера
|903
|1ч 55м
|14.10.2020
|из 🇪🇸Барселоны
|905
|1ч 45м
|30.10.2020
|из 🇪🇸Валенсии
|906
|1ч 55м
|14.10.2020
|из 🇪🇸Мадрида
|906
|2ч 15м
|26.10.2020
|из 🇧🇪Брюсселя
|907
|1ч 30м
|22.10.2020
|из 🇷🇴Бухареста
|907
|2ч 25м
|17.10.2020
|из 🇪🇸Аликанте
|908
|2ч 5м
|30.10.2020
|из 🇩🇪Кёльна
|908
|1ч 25м
|22.10.2020
|из 🇮🇹Ламеции-Терме
|909
|1ч 40м
|26.10.2020
|из 🇩🇪Берлина
|910
|1ч 45м
|13.12.2020
|из 🇲🇪Подгорицы
|910
|1ч 50м
|28.10.2020
|из 🇮🇹Неаполя
|910
|1ч 25м
|22.10.2020
|из 🇪🇪Таллина
|911
|2ч 55м
|15.10.2020
|из 🇨🇿Праги
|938
|1ч 25м
|24.10.2020
|из 🇮🇹Бриндизи
|972
|1ч 50м
|01.12.2020
|из 🇮🇹Рима
|976
|6ч 55м (⇵1)
|22.11.2020
|из 🇩🇪Гамбурга
|991
|1ч 45м
|18.10.2020
|из 🇫🇷Парижа
|1 002
|1ч 30м
|13.11.2020
|из 🇮🇹Венеции
|1 002
|6ч (⇵1)
|24.11.2020
|из 🇮🇹Кротоне
|1 008
|1ч 45м
|29.10.2020
|из 🇮🇪Дублина
|1 010
|2ч 25м
|21.10.2020
|из 🇮🇹Болоньи
|1 101
|8ч 50м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇬🇷Афин
|1 145
|2ч 40м
|01.11.2020
|из 🇵🇹Порту
|1 162
|2ч 30м
|03.11.2020
|из 🇺🇦Львова
|1 180
|2ч 5м
|28.11.2020
|из 🇱🇹Вильнюса
|1 183
|2ч 30м
|16.10.2020
|из 🇵🇹Лиссабона
|1 221
|2ч 40м
|11.11.2020
|из 🇪🇸Малаги
|1 324
|2ч 35м
|14.10.2020
|из 🇺🇦Киева
|1 330
|2ч 45м
|04.06.2021
|из 🇺🇦Одессы
|1 355
|2ч 50м
|16.10.2020
|из 🇮🇹Комизо
|1 362
|1ч 55м
|05.01.2021
|из 🇷🇺Санкт-Петербурга
|1 364
|3ч 20м
|19.10.2020
|из 🇵🇱Вроцлава
|1 366
|18ч 40м (⇵1)
|04.11.2020
|из 🇫🇷Бордо
|1 432
|1ч 40м
|29.10.2020
|из 🇱🇻Риги
|1 458
|2ч 45м
|06.12.2020
|из 🇸🇰Братиславы
|1 543
|1ч 30м
|21.10.2020
|из 🇵🇹Фару
|1 547
|9ч 45м (⇵1)
|15.06.2021
|из 🇪🇸Тенерифе
|1 589
|4ч 15м
|24.10.2020
|из 🇩🇪Франкфурта-на-Майне
|1 635
|28ч 20м (⇵1)
|08.11.2020
|из 🇵🇱Катовице
|1 666
|6ч 45м (⇵1)
|19.12.2020
|из 🇮🇹Ольбии
|1 712
|1ч 20м
|21.10.2020
|из 🇷🇴Яссы
|1 725
|2ч 25м
|02.11.2020
|из 🇮🇹Генуя
|1 729
|16ч 25м (⇵1)
|22.10.2020
|из 🇸🇪Стокгольм
|1 780
|27ч 10м (⇵1)
|25.11.2020
|из 🇮🇹Трапани
|1 783
|1ч 40м
|09.11.2020
|из 🇮🇹Турина
|1 796
|12ч 20м (⇵1)
|02.11.2020
|из 🇦🇱Тираны
|1 807
|2ч 15м
|21.12.2020
|из 🇲🇦Марракеша
|1 809
|3ч 15м
|18.10.2020
|из 🇩🇰Копенгагена
|1 809
|15ч 55м (⇵1)
|23.10.2020
|из 🇫🇷Марселя
|1 830
|4ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇲🇹Валлетты
|1 838
|13ч 30м (⇵1)
|03.01.2021
|из 🇬🇧Манчестера
|1 853
|2ч 5м
|26.10.2020
|из 🇮🇱Тель-Авива
|1 855
|11ч 5м (⇵1)
|09.11.2020
|из 🇨🇾Ларнаки
|1 896
|5ч 45м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇵🇱Познани
|1 911
|16ч (⇵1)
|17.10.2020
|из 🇸🇪Гётеборга
|1 955
|2ч 20м
|01.12.2020
|из 🇵🇱Щецина
|1 967
|12ч 40м (⇵1)
|06.11.2020
|из 🇪🇸Фуэртевентуры
|1 999
|26ч 55м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇪🇸Менорки
|2 000
|27ч 30м (⇵1)
|18.01.2021
|из 🇷🇺Москвы
|2 003
|13ч 40м (⇵1)
|15.12.2020
|из 🇩🇪Мюнхена
|2 003
|21ч 35м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇪🇸Ласа-Пальмаса
|2 027
|12ч 10м (⇵1)
|10.11.2020
|из 🇮🇹Вероны
|2 039
|5ч 40м (⇵1)
|01.11.2020
|из 🇬🇪Тбилиси
|2 048
|4ч 20м
|27.10.2020
|из 🇪🇸Пальмы-де-Мальйорки
|2 073
|12ч 5м (⇵1)
|18.10.2020
|из 🇷🇴Клужа
|2 095
|2ч
|15.11.2020
|из 🇳🇱Амстердама
|2 224
|1ч 40м
|24.10.2020
|из 🇬🇷Миконоса
|2 269
|23ч 25м (⇵1)
|20.08.2021
|из 🇬🇷Крита
|2 271
|3ч
|16.06.2021
|из 🇫🇷Тулузы
|2 316
|1ч 20м
|10.01.2021
|из 🇪🇸Севильи
|2 354
|2ч 40м
|13.11.2020
|из 🇷🇴Бой Маре
|2 362
|14ч 35м (⇵1)
|19.10.2020
|из 🇳🇴Осло
|2 410
|13ч 30м (⇵1)
|14.10.2020
|из 🇬🇷Ханьи
|2 457
|27ч 30м (⇵1)
|16.10.2020
|из 🇲🇩Кишинёва
|2 497
|2ч 35м
|16.10.2020
|из 🇩🇪Дортмунда
|2 526
|15ч 45м (⇵1)
|25.01.2021
|из 🇷🇺Архангельска
|2 539
|22ч 55м (⇵2)
|21.12.2020
|из 🇱🇹Каунаса
|2 543
|9ч 10м (⇵1)
|24.01.2021
|из 🇷🇺Казани
|2 595
|35ч 20м (⇵2)
|15.10.2020
|из 🇩🇪Дюссельдорфа
|2 641
|9ч 55м (⇵1)
|17.12.2020
|из 🇪🇸Бильбао
|2 643
|13ч 5м (⇵1)
|07.11.2020
|из 🇯🇴Аммана
|2 725
|4ч 15м
|06.11.2020
|из 🇫🇷Нанта
|2 725
|27ч 50м (⇵1)
|26.10.2020
|из 🇬🇧Ливерпуля
|2 725
|50ч 30м (⇵2)
* Время вылета и возврата указано по Московскому часовому поясу. Проверяйте актуальность цен, так как они могут быстро меняться в любую сторону
Самые популярные направления из Милана
А тут мы постарались показать самые популярные направления из аэропортов Милана, но по низкой цене! Чаще всего находятся билеты туда-обратно, одни из частых городов куда летают самолёты, это Катания, Дакар, Киев, Стамбул и Миконос
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Авиакомпании которые летают из аэропортов Милана
Милан — всё о Милане для туриста, куда сходить, что посмотреть, фото, карты, еда, отели
Обязательная статья для прочтения перед поездкой на отдых в Милан, рассказываем, что посмотреть в северной столице Италии, куда сходить, что посетить, что попробовать из еды, в какие отели селиться, как дешевле и проще улететь в Милан