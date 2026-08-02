Индивидуальная
до 3 чел.
Невеста Красного моря - Джидда
Увидеть главное на побережье: яхтенную марину, арт-променад и плавучую мечеть
«Аль-Рахма — мечеть на воде, в которой молитвы звучат в такт приливам»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от $450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Главные места Джидды: Аль-Балад, Красное море и Плавающая мечеть
Открыть прошлое и настоящее города на Красном море
Начало: У отеля
«Плавающая мечеть (Аль-Рахма), где вы сможете сделать фотографии на фоне Красного моря»
Завтра в 15:00
4 авг в 15:00
от $300 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад
Баб‑Мекка, рынок, дом Нассифа, мечеть Аль‑Шафии и набережная Корниш
Начало: У круизного порта
«Мечеть Аль‑Шафии — один из старейших храмов Джидды, построенный в 13 веке»
4 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Джидде в категории «Святые места»
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