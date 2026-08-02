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1 чел. По популярности На машине 4 часа Индивидуальная до 3 чел. Невеста Красного моря - Джидда Увидеть главное на побережье: яхтенную марину, арт-променад и плавучую мечеть «Арт-променад на набережной Корниш — галерея современного искусства вдоль берега» от $450 за всё до 3 чел. На машине 5 часов Индивидуальная до 4 чел. Главные места Джидды: Аль-Балад, Красное море и Плавающая мечеть Открыть прошлое и настоящее города на Красном море Начало: У отеля «Набережная Корниш, которая давно стала любимым местом отдыха жителей города» от $300 за всё до 4 чел. Пешая 3 часа Мини-группа до 10 чел. Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад Баб‑Мекка, рынок, дом Нассифа, мечеть Аль‑Шафии и набережная Корниш Начало: У круизного порта «Набережная Корниш — вид на Красное море и контраст древнего и нового города» $30 за человека Другие экскурсии Джидды

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