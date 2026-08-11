Найдено 3 экскурсии в категории « Гастрономические » в Джидде на русском языке, цены от $30. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Джидды, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Саудовской Аравии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 август, сентябрь и октябрь 2026