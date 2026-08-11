Индивидуальная
до 3 чел.
По Красному морю на саудовские Мальдивы
Заняться снорклингом в открытом море и устроить пикник на необитаемом острове
«Мы организуем мини-пикник с лёгкими закусками»
Завтра в 08:00
13 авг в 08:00
от $750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Джидды - в гости к арабским скакунам (и не только!)
Прогулка верхом, мини-зоопарк, кофе с финиками и сельский колорит Саудовской Аравии (всё включено)
«Традиционный арабский кофе и финики»
Сегодня в 16:30
Завтра в 10:00
от $450 за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Джидды: прогулка по району Аль-Балад
Баб‑Мекка, рынок, дом Нассифа, мечеть Аль‑Шафии и набережная Корниш
Начало: У круизного порта
4 окт в 08:00
8 окт в 08:00
$30 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Джидде в категории «Гастрономические»
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