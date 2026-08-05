Джидда — город контрастов, где старинные кварталы соседствуют с современной набережной, а история переплетается с повседневной жизнью.
Мы посетим главные достопримечательности города, прогуляемся по историческому Аль-Баладу, увидим знаменитую Плавающую мечеть и поговорим о том, как Джидда стала главными воротами в Мекку и одним из самых необычных городов Саудовской Аравии.
Мы посетим главные достопримечательности города, прогуляемся по историческому Аль-Баладу, увидим знаменитую Плавающую мечеть и поговорим о том, как Джидда стала главными воротами в Мекку и одним из самых необычных городов Саудовской Аравии.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Плавающая мечеть (Аль-Рахма), где вы сможете сделать фотографии на фоне Красного моря
- Набережная Корниш, которая давно стала любимым местом отдыха жителей города
- Исторический район Аль-Балад, внесённый в список ЮНЕСКО
В Аль-Баладе мы пройдём по узким улочкам, увидим традиционные дома из кораллового камня с резными деревянными машрабиями, остановимся у Дома Насифа и заглянем в атмосферные лавки.
Я расскажу:
- почему Джидду называют воротами в Мекку
- чем знаменита традиционная архитектура Хиджаза
- как менялся город на протяжении веков
- как сегодня сочетаются историческое наследие и современная жизнь города.
Организационные детали
В стоимость включён трансфер от/до отеля
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Илья — ваша команда гидов в Джидде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Путешествие по Саудовской Аравии становится по-настоящему интересным, когда вас сопровождает опытный гид. Каждый из нашей команды постоянно находится в стране, глубоко погружён в её историю и современную жизнь, а также
Входит в следующие категории Джидды
Похожие экскурсии на «Главные места Джидды: Аль-Балад, Красное море и Плавающая мечеть»
Индивидуальная
до 3 чел.
Гармония традиционного и нового в Джидде
Про историю, контрасты, дома и гостеприимство
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от $499 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
По Красному морю на саудовские Мальдивы
Заняться снорклингом в открытом море и устроить пикник на необитаемом острове
Завтра в 08:00
7 авг в 08:00
от $750 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Из Джидды - в гости к арабским скакунам (и не только!)
Прогулка верхом, мини-зоопарк, кофе с финиками и сельский колорит Саудовской Аравии (всё включено)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от $450 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Невеста Красного моря - Джидда
Увидеть главное на побережье: яхтенную марину, арт-променад и плавучую мечеть
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от $450 за всё до 3 чел.
от $300 за экскурсию