Коронавирус в Сенте-Пьере и Микелоне на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сенте-Пьере и Микелоне на сегодня по данным 7 апреля 2020: 1 заболел, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сенте-Пьере и Микелоне на сегодня по данным 7 апреля 2020: 1 заболел, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира

Заразились в Сенте-Пьере и Микелоне за всё время 1 +0 на 7 апреля 2020 Выздоровели 0 Умерли 0

Онлайн Карта распространения коронавируса в Сенте-Пьере и Микелоне в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

В Сенте-Пьере и Микелоне находится 0% (1 человека) от всех протестированных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1 человек.. По данным 7 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 346 566 людей

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Сенте-Пьере и Микелоне

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.55%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Сенте-Пьере и Микелоне

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Сента-Пьера и Микелона по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. Дата Заразилось Умерло Летальность Выздоровело Осталось зараженных 7 апр 2020 1 0 — 0 — 1 6 апр 2020 1 0 — 0 — 1 5 апр 2020 1+1 0 — 0 ▲ 1+1

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Сенте-Пьере и Микелоне по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Мыть и обрабатывать руки;

Кашлять и чихать только в салфетку, ладошки, согнутый логоть. При этом необходимо как можно скорее безопасно для окружающих избавиться от салфетки, обработать одежду и вымыть руки;

Не прикасаться руками к слизистым, таким как рот, нос или глаза;

Надевать медицинскую маску при контакте с больными и кашляющими людьми, а так же самим больным, чтобы снизить распыление в воздухе вирусов. Здесь так же нужно понимать, что знать, болеет ли человек или нет — очень сложно, так как вирус может быть в инкубационном периоде. Поэтому в Китае, например, абсолютно все гражадане обязаны были носить маски;

Держаться на дистанции от других людей, не менее метра, мы рекоммендуем соблюдать дистанцию побольше;

Не пользоваться общественных транспортом;

Выходить из дома только в случаях крайней необходимости;

Чаще обрабатывать дома предметы и вещи, а так же делать влажную уборку дизенфицирующими средствами.

Подбробнее почитайте на сайте ВОЗ

Сент-Пьер и Микелон и 5 стран в сравнении на 7 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer