  1. 🦠 Коронавирус в Сенте-Пьере и Микелоне

Коронавирус в Сенте-Пьере и Микелоне на сегодня – онлайн статистика зараженных

Онлайн карта и статистика заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19 в Сенте-Пьере и Микелоне на сегодня по данным 7 апреля 2020: 1 заболел, 0 умерло, 0 выздоровело. Графики и таблицы по дням с текущими изменениями и сравнением с другими странами мира
Заразились в Сенте-Пьере и Микелоне за всё время
1
+0 на
7 апреля 2020
Выздоровели
0
Умерли
0

Онлайн Карта распространения коронавируса в Сенте-Пьере и Микелоне в реальном времени

Карта мира с данными о количестве заболевших

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта, объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

В Сенте-Пьере и Микелоне находится 0% (1 человека) от всех протестированных заболевших в мире, 0 умерло, 0 выздоровело, а всего инфицированных осталось 1 человек.. По данным 7 апреля 2020 года, всего в мире заразились 1 346 566 людей

Подтвержденные случаи заражения коронавирусом в Сенте-Пьере и Микелоне

В некоторых городах введён карантин, из дома можно выйти только по веской причине, иначе может быть наложен штраф. Зараженных перевозят в специальные больницы, где за больными наблюдают врачи и при необходимости в самых тяжелых случаях, подключают их к аппаратам ИВЛ — искусственная вентиляция легких. В самых легких случаях некоторым разрешено находится дома на самоизоляции

Сейчас весь мир учится объединятся и помогать друг другу. Ученые разрабатывают вакцину и лекарства.

На данный момент смертность во всём мире составляет 5.55%. При этом большая часть это пожелые люди и больные люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Большую опасность инфекция приобрела в частности из-за своего длительного инкубационного периода и сложности тестирования. Тем самым вирус долго не даёт о себе знать, а зараженный в это время общается с другими не ведая о том, что распространяет вирус

Ежедневная статистика по зараженным, умершим и выздоровившим в Сенте-Пьере и Микелоне

Многие страны закрыли свои границы, авиаперелеты, только в Европе, за последние дни снизились на 75%, глобальная экономика терпит огромные убытки, сфера туризма практически сошла до 0. Земля за это время немного экологически очистилась, некоторые самые загрязненные города за долгое время стали видны из космоса, воздух стал чище, реки и моря так же очищаются во время меньшего использования заводов и транспорта из-за панденмии, даже в Венеции каналы стали прозрачными, экостистема восстанваливется. Может после победы над вирусом, мы немного задумаемся...

Статистика в таблице по зараженным на территории Сента-Пьера и Микелона по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее.

ДатаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженных
7 апр 20201001
6 апр 20201001
5 апр 20201+1001+1

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Сенте-Пьере и Микелоне по дням

Что делать, чтобы не заболеть — рекоммендации ВОЗ

Сент-Пьер и Микелон и 5 стран в сравнении на 7 апреля 2020

Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer

Статистика заражений в 207 странах мира

В таблице показаны изменения и данные на 7 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём

СтранаЗаразилосьУмерлоЛетальностьВыздоровелоОсталось зараженныхОбновлено
Мир		1 346 566+56274697+435.55%278695+250993174+26907.04.2020 04:45
1
США		367 004108712.96%1967133646207.04.2020 04:31
2
Испания		136 675133419.76%404378289707.04.2020 04:31
3
Италия		132 5471652312.47%228379318707.04.2020 04:31
4
Германия		103 37518101.75%287007286507.04.2020 04:31
5
Франция		98 01089119.09%172507184907.04.2020 04:31
6
Китай		81 99933314.06%77167+891501-8907.04.2020 04:31
7
Иран		60 50037396.18%242363252507.04.2020 04:31
8
Великобритания		51 608537310.41%1514608407.04.2020 04:31
9
Турция		30 2176492.15%13262824207.04.2020 04:31
10
Швейцария		21 6577653.53%80561283607.04.2020 04:31
11
Бельгия		20 81416327.84%39861519607.04.2020 04:31
12
Нидерланды		18 80318679.93%2501668607.04.2020 04:31
13
Канада		16 6673231.94%36161272807.04.2020 04:31
14
Австрия		12 2972201.79%3463861407.04.2020 04:31
15
Бразилия		12 232+49566+24.63%12711539+4707.04.2020 04:31
16
Португалия		11 7303112.65%1401127907.04.2020 04:31
17
Южная Корея		10 331+47192+61.86%6694+963445-5507.04.2020 04:31
18
Израиль		8904570.64%585826207.04.2020 04:31
19
Швеция		72064776.62%205652407.04.2020 04:31
20
Россия		6343470.74%406589007.04.2020 04:31
21
Австралия		5895450.76%2432341807.04.2020 04:31
22
Норвегия		5865761.3%32575707.04.2020 04:31
23
Ирландия		53641743.24%25516507.04.2020 04:31
24
Чехия		4822781.62%121462307.04.2020 04:31
25
Чили		4815370.77%728405007.04.2020 04:31
26
Индия		47781362.85%375426707.04.2020 04:31
27
Дания		46811873.99%1378311607.04.2020 04:31
28
Польша		44131072.42%162414407.04.2020 04:31
29
Румыния		40571764.34%406347507.04.2020 04:31
30
Япония		3906922.36%592322207.04.2020 04:31
31
Малайзия		3793621.63%1241249007.04.2020 04:31
32
Пакистан		3766531.41%259345407.04.2020 04:31
33
Эквадор		37471915.1%100345607.04.2020 04:31
34
Филиппины		36601634.45%73342407.04.2020 04:31
35
Люксембург		2843411.44%500230207.04.2020 04:31
36
Саудовская Аравия		2605381.46%551201607.04.2020 04:31
37
Перу		2561923.59%997147207.04.2020 04:31
38
Индонезия		24912098.39%192209007.04.2020 04:31
39
Мексика		2439+296125+315.13%6331681+26507.04.2020 04:31
40
Таиланд		2220261.17%793140107.04.2020 04:31
41
Сербия		2200582.64%118202407.04.2020 04:31
42
Финляндия		2176281.29%300184807.04.2020 04:31
43
Панама		2100552.62%14203107.04.2020 04:31
44
ОАЭ		2076110.53%167189807.04.2020 04:31
45
Катар		183240.22%131169707.04.2020 04:31
46
Доминикана		1828864.7%33170907.04.2020 04:31
47
Греция		1755794.5%269140707.04.2020 04:31
48
ЮАР		1686120.71%95157907.04.2020 04:31
49
Аргентина		1628533.26%325125007.04.2020 04:31
50
Колумбия		1579462.91%88144507.04.2020 04:31
51
Исландия		156260.38%460109607.04.2020 04:31
52
Алжир		142317312.16%90116007.04.2020 04:31
53
Сингапур		137560.44%344102507.04.2020 04:31
54
Египет		1322856.43%25997807.04.2020 04:31
55
Украина		1319382.88%28125307.04.2020 04:31
56
Хорватия		1222161.31%130107607.04.2020 04:31
57
Новая Зеландия		1160+5410.09%241+65918-1107.04.2020 04:31
58
Марокко		1120807.14%8195907.04.2020 04:31
59
Эстония		1108191.71%62102707.04.2020 04:31
60
Ирак		1031646.21%34462307.04.2020 04:31
61
Словения		1021302.94%10288907.04.2020 04:31
62
Молдавия		965191.97%3790907.04.2020 04:31
63
Гонконг		91540.44%21669507.04.2020 04:31
64
Литва		843151.78%882007.04.2020 04:31
65
Армения		83380.96%6276307.04.2020 04:31
66
Бахрейн		75640.53%45829407.04.2020 04:31
67
Венгрия		744385.11%6763907.04.2020 04:31
68
Беларусь		700131.86%5363407.04.2020 04:31
69
Босния и Герцеговина		674294.3%4759807.04.2020 04:31
70
Кувейт		66510.15%10356107.04.2020 04:31
71
Казахстан		66260.91%4661007.04.2020 04:31
72
Камерун		65891.37%1763207.04.2020 04:31
73
Азербайджан		64171.09%4459007.04.2020 04:31
74
Тунис		596223.69%556907.04.2020 04:31
75
Македония		570234.04%3051707.04.2020 04:31
76
Болгария		549224.01%3948807.04.2020 04:31
77
Латвия		54210.18%3151007.04.2020 04:31
78
Ливан		541193.51%6046207.04.2020 04:31
79
Словакия		53420.37%1052207.04.2020 04:31
80
Андорра		525214%3147307.04.2020 04:31
81
Коста-Рика		46720.43%1844707.04.2020 04:31
82
Кипр		465112.37%4540907.04.2020 04:31
83
Узбекистан		45720.44%3042507.04.2020 04:31
84
Уругвай		41561.45%12328607.04.2020 04:31
85
Албания		377215.57%11624007.04.2020 04:31
86
Тайвань		37351.34%5731107.04.2020 04:31
87
Афганистан		367113%1833807.04.2020 04:31
88
Буркина Фасо		364184.95%10823807.04.2020 04:31
89
Куба		35092.57%1832307.04.2020 04:31
90
Реюньон		34904030907.04.2020 04:31
91
Иордания		34961.72%12621707.04.2020 04:31
92
Оман		33120.6%6126807.04.2020 04:31
93
Кот д'Ивуар		32330.93%4127907.04.2020 04:31
94
Гондурас		298227.38%627007.04.2020 04:31
95
Гана		287+7351.74%31251+7307.04.2020 04:45
96
Сан-Марино		2773211.55%3521007.04.2020 04:31
97
Палестинские территории		25410.39%2522807.04.2020 04:31
98
Нигер		253103.95%2621707.04.2020 04:31
99
Вьетнам		24509515007.04.2020 04:31
100
Маврикий		24472.87%723007.04.2020 04:31
101
Мальта		2410523607.04.2020 04:31
102
Нигерия		23852.1%3519807.04.2020 04:31
103
Черногория		23320.86%123007.04.2020 04:31
104
Сенегал		22620.88%9213207.04.2020 04:31
105
Киргизия		21641.85%3317907.04.2020 04:31
106
Боливия		194+1114+37.22%2178+807.04.2020 04:45
107
Грузия		18821.06%3914707.04.2020 04:31
108
Фарерские острова		18301077607.04.2020 04:31
109
Шри-Ланка		17852.81%3813507.04.2020 04:31
110
Венесуэла		16574.24%659307.04.2020 04:31
111
Майотта		16421.22%1514707.04.2020 04:31
112
Демократическая Республика Конго		1611811.18%513807.04.2020 04:31
113
Кения		15863.8%414807.04.2020 04:31
114
Мартиника		15142.65%509707.04.2020 04:31
115
Гваделупа		13975.04%3110107.04.2020 04:31
116
Остров Мэн		13910.72%558307.04.2020 04:31
117
Бруней		13510.74%825207.04.2020 04:31
118
Гвинея		1280512307.04.2020 04:31
119
Бангладеш		123129.76%337807.04.2020 04:31
120
Камбоджа		1140536107.04.2020 04:31
121
Парагвай		11354.42%129607.04.2020 04:31
122
Гибралтар		1090525707.04.2020 04:31
123
Тринидад и Тобаго		10587.62%19607.04.2020 04:31
124
Руанда		1050410107.04.2020 04:31
125
Джибути		90098107.04.2020 04:31
126
Мадагаскар		82028007.04.2020 04:31
127
Монако		7711.3%47207.04.2020 04:31
128
Лихтенштейн		7711.3%552107.04.2020 04:31
129
Французская Гвиана		720343807.04.2020 04:31
130
Аруба		71026907.04.2020 04:31
131
Гватемала		7034.29%155207.04.2020 04:31
132
Сальвадор		6945.8%56007.04.2020 04:31
133
Барбадос		6023.33%65207.04.2020 04:31
134
Ямайка		5935.08%84807.04.2020 04:31
135
Того		5835.17%233207.04.2020 04:31
136
Уганда		52005207.04.2020 04:31
137
Мали		47510.64%93307.04.2020 04:31
138
Конго		45511.11%23807.04.2020 04:31
139
Макао		440103407.04.2020 04:31
140
Эфиопия		4424.55%43807.04.2020 04:31
141
Французская Полинезия		42004207.04.2020 04:31
142
Бермуды		3925.13%172007.04.2020 04:31
143
Каймановы острова		3912.56%13707.04.2020 04:31
144
Замбия		3912.56%53307.04.2020 04:31
145
Синт-Мартен		37616.22%62507.04.2020 04:31
146
Багамы		33515.15%52307.04.2020 04:31
147
Сен-Мартен		3226.25%72307.04.2020 04:31
148
Гайана		315+116.13%818-107.04.2020 04:45
149
Эритрея		31003107.04.2020 04:31
150
Бенин		2613.85%52007.04.2020 04:31
151
Гаити		2414.17%12207.04.2020 04:31
152
Танзания		2414.17%32007.04.2020 04:31
153
Габон		2414.17%12207.04.2020 04:31
154
Мьянма		2214.55%02107.04.2020 04:31
155
Мальдивы		19013607.04.2020 04:31
156
Сирия		19210.53%21507.04.2020 04:31
157
Ливия		1915.26%11707.04.2020 04:31
158
Гвинея-Биссау		18001807.04.2020 04:31
159
Новая Каледония		18011707.04.2020 04:31
160
Намибия		16031307.04.2020 04:31
161
Ангола		16212.5%21207.04.2020 04:31
162
Экваториальная Гвинея		16031307.04.2020 04:31
163
Антигуа и Барбуда		15001507.04.2020 04:31
164
Монголия		15021307.04.2020 04:31
165
Доминика		15011407.04.2020 04:31
166
Фиджи		14001407.04.2020 04:31
167
Сент-Люсия		14011307.04.2020 04:31
168
Либерия		14321.43%3807.04.2020 04:31
169
Кюрасао		1317.69%5707.04.2020 04:31
170
Лаос		12001207.04.2020 04:31
171
Судан		12216.67%2807.04.2020 04:31
172
Гренада		12001207.04.2020 04:31
173
Гренландия		1104707.04.2020 04:31
174
Сейшельские Острова		11001107.04.2020 04:31
175
Мозамбик		1001907.04.2020 04:31
176
Сент-Китс и Невис		10001007.04.2020 04:31
177
Суринам		10110%0907.04.2020 04:31
178
Свазиленд		1004607.04.2020 04:31
179
Зимбабве		10110%0907.04.2020 04:31
180
Чад		900907.04.2020 04:31
181
Непал		901807.04.2020 04:31
182
Теркс и Кайкос		8112.5%0707.04.2020 04:31
183
ЦАР		800807.04.2020 04:31
184
Ватикан		700707.04.2020 04:31
185
Сент-Винсент и Гренадины		701607.04.2020 04:31
186
Белиз		7114.29%0607.04.2020 04:31
187
Сомали		701607.04.2020 04:31
188
Кабо-Верде		7114.29%1507.04.2020 04:31
189
Никарагуа		6116.67%0507.04.2020 04:31
190
Монтсеррат		600607.04.2020 04:31
191
Ботсвана		6116.67%0507.04.2020 04:31
192
Сьерра Леоне		600607.04.2020 04:31
193
Сен-Бартельми		601507.04.2020 04:31
194
Мавритания		6116.67%2307.04.2020 04:31
195
Малави		500507.04.2020 04:31
196
Бутан		502307.04.2020 04:31
197
Гамбия		4125%2107.04.2020 04:31
198
Западная Сахара		400407.04.2020 04:31
199
Виргинские острова, Британские		300307.04.2020 04:31
200
Бурунди		300307.04.2020 04:31
201
Ангилья		300307.04.2020 04:31
202
Фолклендские острова (Мальвинские)		200207.04.2020 04:31
203
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		200207.04.2020 04:31
204
Папуа Новая Гвинея		200207.04.2020 04:31
205
Сент-Пьер и Микелон		100107.04.2020 04:31
206
Южный Судан		100107.04.2020 04:31
207
Тимор-Лесте		100107.04.2020 04:31
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