Прибавьте к обзорной экскурсии посещение нетуристических уголков улицы Краля Милана (бывшей улицы маршала Тито) и множество любопытных фактов не из учебников — и вы получите эту программу.
Мы пройдём от площади Республики до площади Славия, проследим за развитием центральных кварталов, отыщем местные Лондон и Париж, а также обсудим верблюдов, депутатов и многое другое.
Мы пройдём от площади Республики до площади Славия, проследим за развитием центральных кварталов, отыщем местные Лондон и Париж, а также обсудим верблюдов, депутатов и многое другое.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Моя цель — показать вам, как формировались и развивались городские кварталы близ важнейших площадей. Они — свидетельство бесповоротного отказа от традиционного и непоколебимой уверенности в прогрессе. Я расскажу, как на месте покосившихся трактиров-кафан, некрополей, охотничьих угодий и заболоченных низин возникли:
- Здания-символы новой государственности и культуры: Старый и Новый дворцы, Маршалат, Парламент, Национальный театр и др.
- Гостиницы «Париж», «Прага», «Славия»
- Финансовые учреждения: здания банков и страховых обществ («Россия», а позднее — гостиница «Москва», «Анкер» и др.)
- Особняки нарождавшейся буржуазии: Игуманова палата, палата «Афины», дома братьев Крсманович и Николич
- Объекты военного городка: здание Генштаба, гарнизонная Вознесенская церковь, казармы, манеж, Дом офицеров
Мы обсудим:
- Кто и зачем пас верблюдов под окнами гостиницы «Москва»
- Почему скульптуры коней перед Парламентом белградские остряки сравнивали с депутатами
- Откуда в Белграде «Лондон»
- Где был открыт первый кинотеатр и первое фотоателье
- Почему персидский шах предпочёл спальный вагон гостинице «Париж»
- Какое здание на площади Теразие объединяет Ганди, Горького и Эйнштейна
- Каким образом разрушение Старого дворца связано с цареубийством
- Что городские власти планируют построить на месте Генерального штаба, повреждённого бомбардировками НАТО
- С чем связано «проклятие Митичевой дыры»
- Как менялись символы и доминанты Славии: от гостиницы чеха Неквасила и «Зала мира» шотландца МакКензи до «МакДональдса» и музыкального фонтана
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника князю Михаилу Обреновичу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 170 туристов
Привет! Меня зовут Михаил. Я географ по образованию и учёный-гуманитарий по профессии. Более десяти лет знакомлю с достопримечательностями Белграда людей, интересующихся его культурно-историческим наследием. Убеждён, что повествования о прошлом иЗадать вопрос
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