Белград - от Москвы до Славии через Лондон

Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Прибавьте к обзорной экскурсии посещение нетуристических уголков улицы Краля Милана (бывшей улицы маршала Тито) и множество любопытных фактов не из учебников — и вы получите эту программу.

Мы пройдём от площади Республики до площади Славия, проследим за развитием центральных кварталов, отыщем местные Лондон и Париж, а также обсудим верблюдов, депутатов и многое другое.
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Моя цель — показать вам, как формировались и развивались городские кварталы близ важнейших площадей. Они — свидетельство бесповоротного отказа от традиционного и непоколебимой уверенности в прогрессе. Я расскажу, как на месте покосившихся трактиров-кафан, некрополей, охотничьих угодий и заболоченных низин возникли:

  • Здания-символы новой государственности и культуры: Старый и Новый дворцы, Маршалат, Парламент, Национальный театр и др.
  • Гостиницы «Париж», «Прага», «Славия»
  • Финансовые учреждения: здания банков и страховых обществ («Россия», а позднее — гостиница «Москва», «Анкер» и др.)
  • Особняки нарождавшейся буржуазии: Игуманова палата, палата «Афины», дома братьев Крсманович и Николич
  • Объекты военного городка: здание Генштаба, гарнизонная Вознесенская церковь, казармы, манеж, Дом офицеров

Мы обсудим:

  • Кто и зачем пас верблюдов под окнами гостиницы «Москва»
  • Почему скульптуры коней перед Парламентом белградские остряки сравнивали с депутатами
  • Откуда в Белграде «Лондон»
  • Где был открыт первый кинотеатр и первое фотоателье
  • Почему персидский шах предпочёл спальный вагон гостинице «Париж»
  • Какое здание на площади Теразие объединяет Ганди, Горького и Эйнштейна
  • Каким образом разрушение Старого дворца связано с цареубийством
  • Что городские власти планируют построить на месте Генерального штаба, повреждённого бомбардировками НАТО
  • С чем связано «проклятие Митичевой дыры»
  • Как менялись символы и доминанты Славии: от гостиницы чеха Неквасила и «Зала мира» шотландца МакКензи до «МакДональдса» и музыкального фонтана

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У памятника князю Михаилу Обреновичу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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