Увидеть самое знаменитое в городе, а потом - самое интересное скрытое
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Описание
Что вас ожидает
Белград явный
Мы увидим все главные достопримечательности города: Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание Парламента, княжеский дворец, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св. Марка и множество роскошных зданий в стиле сецессион. Взглянем на роскошную панораму слияния Дуная и Савы, прогуляемся по самой парадной улице города и не забудем о старинных, мощёных булыжником улочках.
Белград скрытый
Я покажу вам места, которые белградцы прячут от посторонних глаз. Мы будем пробираться тёмными проходами, протискиваться в щели между домами, нырять в парадные. Разыщем тайные сады и тихие арт-галереи, посетим дизайнерский квартал и квартирные бары, увидим граффити и муралы. А самое главное: я научу вас находить подобные места самостоятельно. Потому что главная прелесть Белграда — не роскошный сецессион и не Дунайские набережные, а вот это ощущение родом из детства, когда за каждым углом тебя ждёт волшебство.
Белград мультикультурный
Вас ждёт рассказ о весьма бурной и увлекательной истории Белграда, да и Сербии в целом. Здесь веками пересекались разные культуры — я расскажу о том, что из этого вышло, и о том, как русские эмигранты начала 20 века серьёзно изменили облик сербской столицы. Мы поговорим об интересных традициях и городских легендах, о современной жизни в стране и всём том, что будет интересно персонально вам.
Если у вас останутся силы, мы можем удлинить прогулку и немного прогуляться по бывшим турецкому и еврейскому кварталам, заглянуть в необычные бары и дойти до знаменитого богемного квартала Скадарлия.
Организационные детали
Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, кроме личных покупок, расходов на еду или напитки.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у церкви Святого Марка
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.