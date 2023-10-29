Не можете определиться, на какую экскурсию пойти? Хочется и про историю Белграда узнать, и на стрит-арт поглядеть, и про белоэмигрантов послушать? А я вам предлагаю всё и сразу! Поскольку умею вот что: совмещать главное и нетривиальное в одной прогулке, увлекательно рассказывать и дарить ощущение классного, с пользой и удовольствием проведённого дня.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Белград явный

Мы увидим все главные достопримечательности города: Белградскую крепость в парке Калемегдан, здание Парламента, княжеский дворец, церковь, где похоронен барон Врангель, собор св. Марка и множество роскошных зданий в стиле сецессион. Взглянем на роскошную панораму слияния Дуная и Савы, прогуляемся по самой парадной улице города и не забудем о старинных, мощёных булыжником улочках.

Белград скрытый

Я покажу вам места, которые белградцы прячут от посторонних глаз. Мы будем пробираться тёмными проходами, протискиваться в щели между домами, нырять в парадные. Разыщем тайные сады и тихие арт-галереи, посетим дизайнерский квартал и квартирные бары, увидим граффити и муралы. А самое главное: я научу вас находить подобные места самостоятельно. Потому что главная прелесть Белграда — не роскошный сецессион и не Дунайские набережные, а вот это ощущение родом из детства, когда за каждым углом тебя ждёт волшебство.

Белград мультикультурный

Вас ждёт рассказ о весьма бурной и увлекательной истории Белграда, да и Сербии в целом. Здесь веками пересекались разные культуры — я расскажу о том, что из этого вышло, и о том, как русские эмигранты начала 20 века серьёзно изменили облик сербской столицы. Мы поговорим об интересных традициях и городских легендах, о современной жизни в стране и всём том, что будет интересно персонально вам.

Если у вас останутся силы, мы можем удлинить прогулку и немного прогуляться по бывшим турецкому и еврейскому кварталам, заглянуть в необычные бары и дойти до знаменитого богемного квартала Скадарлия.

Организационные детали

Экскурсия не предполагает дополнительных расходов, кроме личных покупок, расходов на еду или напитки.