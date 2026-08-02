Обзорные экскурсии в Белграде

За время своего существования Белград был разрушен до основания и отстроен вновь 38 раз. Тем не менее, ему удалось сохранить свою самобытность.
Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру. А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.
Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру. А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.
Описание экскурсии
Белград изнутри
Я покажу все самые известные достопримечательности Белграда. В программе экскурсии:
- Живописная набережная — именно отсюда начал свое развитие Белград. Вы полюбуетесь прекрасным видом на реки Сава и Дунай и узнаете, как складывалась история города.
- Белградская крепость — вы услышите, с какими военными событиями она связана, и отыщете следы многочисленных империй, столетиями сменявших друг друга.
- Кафедральный собор Святого Архангела Михаила — я расскажу, как он строился, разрушался и восстанавливался вновь на протяжении своей длинной истории.
- Дворец княгини Любицы — сохранившийся со времен первого правления князя Милоша Обреновича, он покорит вас своей элегантностью.
- Кофейня «Знак вопроса» — открытая в 1823 году напротив Соборной церкви, она является старейшей в столице и продолжает работать по сей день.
- Улица Князя Михаила — эпицентр культуры и истории Белграда и одна из самых красивых пешеходных зон Восточной Европы.
- Скадарлия — белградский Монмартр. На этой тихой уютной улочке в центре шумного города вы ощутите себя в «богемном сердце Белграда» и погрузитесь в аутентичную атмосферу сербской столицы.
И это далеко не все! Вы также погуляете по улице короля Милана и бульвару короля Александра, увидите здание Парламента, Новый и Старый дворцы и церкви Святого Марка и Святой Троицы.
Организационные детали
- С вами буде профессиональный гид нашей команды
- Во время экскурсии обед не предусмотрен
- Можем организовать авто-пешеходную экскурсию (подробности в переписке)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади у гостиницы Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо Зорану за отличную экскурсию по Белграду! Интересный рассказ, прекрасное знание истории и отличное чувство юмора сделали прогулку незабываемой. Искренне рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом!
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Нашим гидом была Мила и учитывая нашу разновозрастную компанию и интрересы она прекрасно с нами справилась! экскурсия интересная, в соответсвиии с нашими пожеланиями. очень понравилось, рекомендуем
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О
Экскурсия была с гидом Филиппом, очень знающий, экскурсия была увлекательная - заинтересовала всю семью, включая подростков.
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информативно и без напряга. чудесная прогулка по городу
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Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа прекрасный русский язык, без акцента, великолепное знание своего города! Ходить пришлось много, но с
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Спасибо огромное Милке, отличная экскурсия. Отлично погуляли, так много нового узнали. Очень приятная атмосфера! Милка замечательный собеседник, очень понравилась!
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