Обзорные экскурсии в Белграде

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Белград — любовь с первого взгляда

Насыщенная обзорная экскурсия по самым интересным местам города

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 10 человек
  • 👶Можно с детьми
  • 🚩Встреча на площади у гостиницы Москва
  • Заказать экскурсию

75 за экскурсию

Мирко
Задать вопросОбычно отвечает за 31 мин.
Мирко – экскурсионное агентство в Белграде
За время своего существования Белград был разрушен до основания и отстроен вновь 38 раз.

Тем не менее, ему удалось сохранить свою самобытность.

Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру.

А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда

Что вас ожидает

Белград изнутри
Я покажу все самые известные достопримечательности Белграда. В программе экскурсии:

  • Живописная набережная — именно отсюда начал свое развитие Белград. Вы полюбуетесь прекрасным видом на реки Сава и Дунай и узнаете, как складывалась история города.
  • Белградская крепость — вы услышите, с какими военными событиями она связана, и отыщете следы многочисленных империй, столетиями сменявших друг друга.
  • Кафедральный собор Святого Архангела Михаила — я расскажу, как он строился, разрушался и восстанавливался вновь на протяжении своей длинной истории.
  • Дворец княгини Любицы — сохранившийся со времен первого правления князя Милоша Обреновича, он покорит вас своей элегантностью.
  • Кофейня «Знак вопроса» — открытая в 1823 году напротив Соборной церкви, она является старейшей в столице и продолжает работать по сей день.
  • Улица Князя Михаила — эпицентр культуры и истории Белграда и одна из самых красивых пешеходных зон Восточной Европы.
  • Скадарлия — белградский Монмартр. На этой тихой уютной улочке в центре шумного города вы ощутите себя в «богемном сердце Белграда» и погрузитесь в аутентичную атмосферу сербской столицы.

И это далеко не все! Вы также погуляете по улице короля Милана и бульвару короля Александра, увидите здание Парламента, Новый и Старый дворцы и церкви Святого Марка и Святой Троицы.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид нашей команды
  • Экскурсия включает время на обед (оплачивается дополнительно)
  • Стоимость экскурсии с 28 декабря по 10 января составляет 115 евро
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда
Белград — любовь с первого взгляда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Место встречи для начала на площади у гостиницы Москва.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Мирко
Мирко
Здравствуйте! Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид, работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим родную Сербию: ее удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. С радостью поделимся с вами лучшими местами Белграда и расскажем о них самое интересное!
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