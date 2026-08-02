Обзорные экскурсии в Белграде

читать дальше уменьшить

огромным удовольствием и интересом! Филипп нам предложил посетить одно кафе, чтобы поесть там пиццы! Это было безумно вкусно, вкуснее пиццы никто из нас не пробовал! Даже в Италии пицца была не такая вкусная. Мы потрясены и за это отдельное огромное спасибо!!! Филипп, Вы очень начитанный человек, интересный собеседник, прекрасный экскурсовод! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ от меня и моих коллег! Желаем Вам успехов и процветания! Спасибо!