Обзорные экскурсии в Белграде

Белград — город на границе двух культур

Открыть самобытную атмосферу города и познакомиться с его наследием

Белград — необыкновенный город, который разрушался и снова отстраивался множество раз, каждый раз меняя свой облик. Сербы — удивительный и гостеприимный народ, который сумел сохранить свою культуру, религию и самобытность, хотя на протяжении многих веков был буфером между Османской Империей и Европой. Это история, а для меня Белград — как огромный старинный буфет, где за темными резными стеклами дверей спрятаны маленькие драгоценности из разных времен и культур. И я приглашаю вас заглянуть в эту сокровищницу вместе!