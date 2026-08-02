Обзорные экскурсии в Белграде

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Белград - любовь с первого взгляда

Прекрасная экскурсия для первого знакомства с городом. Живо, интересно, не занудно и с юмором!
За время своего существования Белград был разрушен до основания и отстроен вновь 38 раз. Тем не менее, ему удалось сохранить свою самобытность.

Вы убедитесь в этом, гуляя по величественной Белградской крепости, старейшим пешеходным улицам и колоритному историческому центру. А я с радостью расскажу о местной культуре и традициях, образе жизни и менталитете.
4.9
79 отзывов
Белград - любовь с первого взгляда
Белград - любовь с первого взгляда
Белград - любовь с первого взгляда

Описание экскурсии

Белград изнутри

Я покажу все самые известные достопримечательности Белграда. В программе экскурсии:

  • Живописная набережная — именно отсюда начал свое развитие Белград. Вы полюбуетесь прекрасным видом на реки Сава и Дунай и узнаете, как складывалась история города.
  • Белградская крепость — вы услышите, с какими военными событиями она связана, и отыщете следы многочисленных империй, столетиями сменявших друг друга.
  • Кафедральный собор Святого Архангела Михаила — я расскажу, как он строился, разрушался и восстанавливался вновь на протяжении своей длинной истории.
  • Дворец княгини Любицы — сохранившийся со времен первого правления князя Милоша Обреновича, он покорит вас своей элегантностью.
  • Кофейня «Знак вопроса» — открытая в 1823 году напротив Соборной церкви, она является старейшей в столице и продолжает работать по сей день.
  • Улица Князя Михаила — эпицентр культуры и истории Белграда и одна из самых красивых пешеходных зон Восточной Европы.
  • Скадарлия — белградский Монмартр. На этой тихой уютной улочке в центре шумного города вы ощутите себя в «богемном сердце Белграда» и погрузитесь в аутентичную атмосферу сербской столицы.

И это далеко не все! Вы также погуляете по улице короля Милана и бульвару короля Александра, увидите здание Парламента, Новый и Старый дворцы и церкви Святого Марка и Святой Троицы.

Организационные детали

  • С вами буде профессиональный гид нашей команды
  • Во время экскурсии обед не предусмотрен
  • Можем организовать авто-пешеходную экскурсию (подробности в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади у гостиницы Москва
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мирко
Мирко — Организатор в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 2947 туристов
Меня зовут Мирко. Я лицензированный гид. Родился и вырос в Белграде, поэтому как никто другой могу рассказать и показать вам родную и любимую Сербию: удивительную природу, самобытную культуру, богатое историческое наследие и вкуснейшую кухню. Работаю с компанией гидов-единомышленников. Мы всем сердцем любим Сербию и с радостью поделимся с вами лучшими местами и расскажем о них самое интересное!

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 79 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
68
4
7
3
3
2
1
1
Дмитрий
Большое спасибо Зорану за отличную экскурсию по Белграду! Интересный рассказ, прекрасное знание истории и отличное чувство юмора сделали прогулку незабываемой. Искренне рекомендуем всем, кто хочет познакомиться с городом!
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Татьяна
Нашим гидом была Мила и учитывая нашу разновозрастную компанию и интрересы она прекрасно с нами справилась! экскурсия интересная, в соответсвиии с нашими пожеланиями. очень понравилось, рекомендуем
Нашим гидом была Мила и учитывая нашу разновозрастную компанию и интрересы она прекрасно с нами справилась!
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О
Экскурсия была с гидом Филиппом, очень знающий, экскурсия была увлекательная - заинтересовала всю семью, включая подростков.
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Ekaterina
информативно и без напряга. чудесная прогулка по городу
информативно и без напряга. чудесная прогулка по городу
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Наталья
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа прекрасный русский язык, без акцента, великолепное знание своего города! Ходить пришлось много, но с
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огромным удовольствием и интересом! Филипп нам предложил посетить одно кафе, чтобы поесть там пиццы! Это было безумно вкусно, вкуснее пиццы никто из нас не пробовал! Даже в Италии пицца была не такая вкусная. Мы потрясены и за это отдельное огромное спасибо!!! Филипп, Вы очень начитанный человек, интересный собеседник, прекрасный экскурсовод! Спасибо Вам ОГРОМНОЕ от меня и моих коллег! Желаем Вам успехов и процветания! Спасибо!

Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
Здравствуйте! Вчера Филипп провёл экскурсию для меня и моих коллег. Все остались в восторге! У Филиппа
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Ирина
Спасибо огромное Милке, отличная экскурсия. Отлично погуляли, так много нового узнали. Очень приятная атмосфера! Милка замечательный собеседник, очень понравилась!
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