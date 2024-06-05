Площадь Республики – экскурсии в Белграде

Найдено 10 экскурсий в категории «Площадь Республики» в Белграде на русском языке, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Визитные карточки Белграда за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
129 за всё до 4 чел.
Белград - первое свидание
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
64 отзыва
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 10 чел.
Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
55 отзывов
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
25 за человека
Белград - город на границе двух культур
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
260 отзывов
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 78 за всё до 5 чел.
По следам старого Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
67 отзывов
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
100 за всё до 5 чел.
Большая обзорная прогулка по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
14 отзывов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
100 за всё до 7 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка по центру Белграда
🚶 Пешая
Фотопрогулка
1.5 часа
5 отзывов
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
125 за экскурсию
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.
Очарование вечернего Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от 70 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Игорь
    5 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
  • D
    Darya
    4 июня 2024
    Белград - город на границе двух культур
    Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
  • И
    Илья
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
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    которые мы уже видели, раскрылись с неожиданной стороны; мы узнали много нового об истории города о разных его районах, о том, как жили его жители раньше, и как живут сейчас. Три часа пролетели незаметно и были проведены с пользой.

  • К
    Ксения
    4 июня 2024
    Визитные карточки Белграда за 3 часа
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
    Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересныйОчень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный
  • Э
    Элеонора
    26 мая 2024
    Белград - первое свидание
    Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна. Прекрасный рассказчик, очень комфортный в общении человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, солнечный, зеленый, цветущий Белград, мы будем скучать и обязательно вернемся.
  • Н
    Наталия
    25 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
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    знающим, грамотным экскурсоводом. Хочу посоветовать будущим путешественникам взять экскурсию "Две тысячи лет Белграда" в самом начале поездки. Потому что исчерпывающая информация, которую можно получить от Егора, его советы и ответы на вопросы - все это сделает дальнейшее пребывание гораздо удобнее.

    Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работуДанную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу
  • М
    Мила
    24 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
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    на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы
  • Ю
    Юлия
    24 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
  • А
    Анастасия
    23 мая 2024
    Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
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    факты об истории Сербии, не грузя кучей второстепенных дат и имён. Сам маршрут составлен грамотно, так как захватывает основные памятники и здания города. При этом на пути не встречаются продолжительные восхождения по лестнице и крутые подъемы, поэтому экскурсия точно подойдёт для родителей с маленькими детьми и пожилых людей. Я однозначно рекомендую к ознакомлению с городом данную экскурсию, которую так профессионально проводит Егор.

    Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, ноЭкскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но
  • С
    Светлана
    21 мая 2024
    По следам старого Белграда
    Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Площадь Республики»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Визитные карточки Белграда за 3 часа
  2. Белград - первое свидание
  3. Две тысячи лет Белграда - экскурсия в мини-группе
  4. Белград - город на границе двух культур
  5. По следам старого Белграда
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Площадь Республики" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 130. Туристы уже оставили гидам 547 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Площадь Республики», 547 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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