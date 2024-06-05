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на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!