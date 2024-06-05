1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
Визитные карточки Белграда за 3 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по Старому городу
Сегодня в 17:00
10 июня в 16:00
€129 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград - первое свидание: история, культура и жизнь города
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где история и современность переплетаются в уникальном колорите старых улиц и знаковых мест
Начало: У Главпочтамта
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 10 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Две тысячи лет Белграда: увлекательное путешествие по времени
Загляните в удивительный мир истории Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Трг Републике
Расписание: во вторник, пятницу и субботу в 16:00
11 июня в 16:00
14 июня в 16:00
€25 за человека
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Белград: экскурсия на стыке веков и культур
Исследуйте сокровищницу Белграда: от королевских дворцов до потайных уголков старого города. Уникальный маршрут для путешественников
Начало: Ул. Таковска, 2. Перед входом в здание Почты
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €78 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
По следам старого Белграда: уникальная пешая экскурсия по историческим местам
Приглашаем на захватывающую пешую прогулку по историческому центру Белграда, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€100 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
Большая обзорная прогулка по историческому Белграду
Погрузитесь в атмосферу Белграда, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Начало: На улице князя Михаила
15 июня в 08:00
20 июня в 08:00
€100 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Фотопрогулка
1.5 часа
Фотопрогулка по центру Белграда
Пройти по главным улицам города и получить профессиональные снимки на память
Начало: На площади Республики
€125 за экскурсию
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Очарование вечернего Белграда
Прогуляться по городу после захода солнца и послушать об истории и особенностях сербской столицы
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
от €70 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИгорь5 июня 2024Экскурсия с Ириной - отличная возможность познакомиться с городом, если вы в первый раз в Белграде. Она патриот, действительно любит свою страну, культуру и с удовольствием покажет их вам глазами местного жителя.
- DDarya4 июня 2024Очень понравилась экскурсия с Татьяной. Рассказала очень интересные факты про Белград, которые сложно будет найти в открытых источниках. 3 часа пролетели незаметно и увлекательно.
- ИИлья4 июня 2024Используя метод реверсивной психологии, провели в Белграде почти неделю, а потом решили сходить на экскурсию. И не были разочарованы! Места,
- ККсения4 июня 2024Очень понравилась экскурсия и экскурсовод, Ирина открыла нам Белград, в который хочется вернуться снова, выстроила интересный маршрут и самое главное не мучала нас датами во время экскурсии)))всем рекомендую, сравнить есть с кем
- ЭЭлеонора26 мая 2024Получили огромное удовольствие от экскурсии, которую провела Татьяна. Прекрасный рассказчик, очень комфортный в общении человек. Экскурсия прошла на одном дыхании, солнечный, зеленый, цветущий Белград, мы будем скучать и обязательно вернемся.
- ННаталия25 мая 2024Данную экскурсию заказала в России, заранее познакомившись с озывами моих предшественников. Они вполне заслуженно оценивали работу Егора, который оказалсся эрудированным,
- ММила24 мая 2024Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
- ЮЮлия24 мая 2024Прекрасная экскурсия, экскурсовод Егор очень интересно и последовательно рассказывает материал, хочется слушать и слушать:) Маршрут экскурсии составлен отлично, мы прошли по всем основным местам, узнали много интересного не только об истории, но также и о повседневной жизни города. Огромное спасибо!:)
- ААнастасия23 мая 2024Экскурсия-просто эстетический блеск! Наш экскурсовод Егор живо и интересно рассказывал не только о достопримечательностях Белграда, но и уместно вставлял исторические
- ССветлана21 мая 2024Спасибо за прекрасную экскурсию! Все было интересно, познавательно, красиво и совсем не скучно. Город атмосферный, погода великолепная, экскурсовод замечательный. Понравилось буквально все. Рекомендую эту команду гидов в Сербии. Спасибо за прекрасно проведенное время!
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Площадь Республики»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
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