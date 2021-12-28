Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Во время индивидуальной экскурсии Все краски Белграда вы увидите исторический центр, пройдетесь по центральным
6 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальная возможность увидеть Белградскую крепость и парк Калемегдан
- 🌉 Восхитительные виды на слияние рек Дунай и Сава
- 🏛 Посещение исторических зданий и церквей
- 🛤 Прогулка по центральной улице князя Михаила
- 🏙 Исследование новых районов и квартала Земун
- ☕ Возможность сделать перерыв на чашечку кофе
Что можно увидеть
- Белградская крепость
- Парк Калемегдан
- Улица князя Михаила
- Соборная церковь
- Дом княгини Любицы
- Кафе «Под знаком вопроса»
- Площадь Теразие
- Отель Москва
- Парламент Сербии
- Церковь Святого Марка
- Русская церковь
- Храм Святого Саввы
- Квартал Земун
Описание экскурсии
Белград сквозь столетия
Мы побывааем в Белградской крепости и парке Калемегдан, полюбуемся видом на слияние рек Дунай и Сава. Прогуляемся по центральной улице князя Михаила, заглянем в Соборную церковь и дом княгини Любицы. А еще я покажу старейшее кафе города «Под знаком вопроса», расскажу о прошлом сербской столицы и современной жизни горожан: местных традициях, привычках и менталитете.
Многоликий Белград
Белград — город, где спрятаны драгоценности из разных времен. Вы увидите площадь Теразие и отель Москва, парламент Сербии и церковь Святого Марка. Зайдете в русскую церковь и в самый большой на Балканах храм Святого Саввы. Чтобы получить полноценное представление о городе, прокатитесь по новым районам и заедете в колоритный квартал Земун, ранее принадлежавший Австро-Венгрии.
Организационные детали
По желанию мы можем сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Отлично структурированный материал.
Ирина моментально умеет почувствовать экскурсантов и