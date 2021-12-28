Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Белград, столица Сербии, - это город, где история встречается с современностью, а восточная культура смешивается с западной.Во время индивидуальной экскурсии Все краски Белграда вы увидите исторический центр, пройдетесь по центральным

улицам, исследуете старинные переулки и насладитесь панорамой Дуная. Вас ждет посещение Белградской крепости, парка Калемегдан, центральной улицы князя Михаила, Соборной церкви и дома княгини Любицы. Вы также узнаете о местных традициях, привычках и менталитете горожан, что сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Белград сквозь столетия

Мы побывааем в Белградской крепости и парке Калемегдан, полюбуемся видом на слияние рек Дунай и Сава. Прогуляемся по центральной улице князя Михаила, заглянем в Соборную церковь и дом княгини Любицы. А еще я покажу старейшее кафе города «Под знаком вопроса», расскажу о прошлом сербской столицы и современной жизни горожан: местных традициях, привычках и менталитете.

Многоликий Белград

Белград — город, где спрятаны драгоценности из разных времен. Вы увидите площадь Теразие и отель Москва, парламент Сербии и церковь Святого Марка. Зайдете в русскую церковь и в самый большой на Балканах храм Святого Саввы. Чтобы получить полноценное представление о городе, прокатитесь по новым районам и заедете в колоритный квартал Земун, ранее принадлежавший Австро-Венгрии.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.