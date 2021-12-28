Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

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Все краски Белграда

Познакомьтесь с Белградом, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте для себя город, где переплетаются эпохи и культуры
Белград, столица Сербии, - это город, где история встречается с современностью, а восточная культура смешивается с западной.

Во время индивидуальной экскурсии Все краски Белграда вы увидите исторический центр, пройдетесь по центральным
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улицам, исследуете старинные переулки и насладитесь панорамой Дуная.

Вас ждет посещение Белградской крепости, парка Калемегдан, центральной улицы князя Михаила, Соборной церкви и дома княгини Любицы.

Вы также узнаете о местных традициях, привычках и менталитете горожан, что сделает ваше путешествие по-настоящему незабываемым

5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Уникальная возможность увидеть Белградскую крепость и парк Калемегдан
  • 🌉 Восхитительные виды на слияние рек Дунай и Сава
  • 🏛 Посещение исторических зданий и церквей
  • 🛤 Прогулка по центральной улице князя Михаила
  • 🏙 Исследование новых районов и квартала Земун
  • ☕ Возможность сделать перерыв на чашечку кофе
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда

Что можно увидеть

  • Белградская крепость
  • Парк Калемегдан
  • Улица князя Михаила
  • Соборная церковь
  • Дом княгини Любицы
  • Кафе «Под знаком вопроса»
  • Площадь Теразие
  • Отель Москва
  • Парламент Сербии
  • Церковь Святого Марка
  • Русская церковь
  • Храм Святого Саввы
  • Квартал Земун

Описание экскурсии

Белград сквозь столетия

Мы побывааем в Белградской крепости и парке Калемегдан, полюбуемся видом на слияние рек Дунай и Сава. Прогуляемся по центральной улице князя Михаила, заглянем в Соборную церковь и дом княгини Любицы. А еще я покажу старейшее кафе города «Под знаком вопроса», расскажу о прошлом сербской столицы и современной жизни горожан: местных традициях, привычках и менталитете.

Многоликий Белград

Белград — город, где спрятаны драгоценности из разных времен. Вы увидите площадь Теразие и отель Москва, парламент Сербии и церковь Святого Марка. Зайдете в русскую церковь и в самый большой на Балканах храм Святого Саввы. Чтобы получить полноценное представление о городе, прокатитесь по новым районам и заедете в колоритный квартал Земун, ранее принадлежавший Австро-Венгрии.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провела экскурсии для 1206 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого
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взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
￼￼￼Dmitriy
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря водителю Душану и Ирине удалось посмотреть много красивых мест. Экскурсия и рассказ построена очень непринуждённо, 5 часов пролетело незаметно. Очень рекомендую.
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря+2
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
Спасибо большое за очень познавательную и увлекательную экскурсию по Белграду. Материал подан легко и интересно. Благодаря
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Katrin
Было очень прекрасно и познавательно!
Было очень прекрасно и познавательно!
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Яна
Огромное спасибо Ирине, она не только познакомила меня с Белградом, его историей, архитектурой, характером, но и заразила своей любовью к городу, стране, народу.
Отлично структурированный материал.
Ирина моментально умеет почувствовать экскурсантов и
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подавать информации в соответсвии с их знаниями, желанием углубляться в материал и тд.
небольшие истории про местных жителей и их привычки, внимание к интересным деталям, теплый и зантересованный стиль общения - все это сделало 5 часовую экскурсию приятной дружеской прогулкой, после которой не хотелось расставаться и появилось желание посетить и другие экскурсии Ирины.
Кроме самой экскурсии хочу поблагодарить Ирину за полезные советы - что посетить, где попробовать местную кухню, куда съездить во время моего путешествия.
Такж не могу не отметить комфортный автомобиль, галантного водителя, который так же поучаствовал в создании впечатления и помог лучше понять город и людей в нем живущих.
Во многом благодаря этой экскурсии я уже строю планы нового посещения Сербии.

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A
Очень понравилась экскурсия. Ирина отличный гид, посетили много интересных мест кроме центра Белграда, уютные и не туристические уголки, сделали отличные фото. Ирина угостила нас мороженым, в небольшой кондитерской, где его производят по оригинальной рецептуре более 40 лет! Видно, что работа ей нравится, экскурсии проводит увлеченно и от души. Рекомендуем всем!
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Г
Отличная обзорная экскурсия. Ирина за несколько часов рассказала и показала весь Белград. Спасибо за ощущение увлеченности и любви к своему городу и стране. В Сербии все солнечно, зелено, красиво и просто в хорошем смысле слова. С удовольствием рекомендую Ирину как экскурсовода и просто обаятельного человека:)
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Мария
Очень хорошая экскурсия - содержательная, интересная. Ирина прекрасный рассказчик, эрудированный человек, с чувством юмора, не навязывает свое мнение, готова сопереживать и беседовать с клиентом. Большое спасибо!
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Входит в следующие категории Белграда

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