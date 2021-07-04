Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Главные достопримечательности и тайные уголки города на обзорной авто-пешеходной экскурсии

5
2 отзыва
Белград — место, где сочетаются восточная и западная культуры, древность и современность.

Вы посетите исторический центр и новые районы, проедете по центральным улицам и погуляете по старинным извилистым переулкам.

Насладитесь живописными парками, панорамой Дуная и узнаете, чем живет сербская столица.
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда
Все краски Белграда

Что вас ожидает

Белград сквозь столетия

Мы побывааем в Белградской крепости и парке Калемегдан, полюбуемся видом на слияние рек Дунай и Сава. Прогуляемся по центральной улице князя Михаила, заглянем в Соборную церковь и дом княгини Любицы. А еще я покажу старейшее кафе города «Под знаком вопроса», расскажу о прошлом сербской столицы и современной жизни горожан: местных традициях, привычках и менталитете.

Многоликий Белград

Белград — город, где спрятаны драгоценности из разных времен. Вы увидите площадь Теразие и отель Москва, парламент Сербии и церковь Святого Марка. Зайдете в русскую церковь и в самый большой на Балканах храм Святого Саввы. Чтобы получить полноценное представление о городе, прокатитесь по новым районам и заедете в колоритный квартал Земун, ранее принадлежавший Австро-Венгрии.

Организационные детали

По желанию мы можем сделать перерыв на чашечку кофе. Еда и напитки оплачиваются отдельно.

Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ирина
Ирина
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Ирина, живу в Белграде — в столице прекрасной и дружелюбной Сербии. Увлекаюсь историей, обожаю новые знакомства, путешествия — моя страсть. В Сербию влюбилась с первого взгляда и с удовольствием поделюсь с вами своей любовью, знаниями о культуре, религии и традициях, а также познакомлю с историей этой страны. Помогу составить программу экскурсий с учетом ваших предпочтений, посоветую места для самостоятельного посещения (кафе, рестораны, магазины и т. д.), организую трансфер, отвечу на все интересующие вопросы. Спасибо заранее и сердечный привет из Сербии!
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2 настоящих отзыва от туристов

О
4 июля 2021
Огромное спасибо гиду Ирине за подробный рассказ о Белграде, о Сербии! Получили массу приятных впечатлений! Экскурсия прошла согласно заявленному описанию. Обязательно вернёмся в Белград)
Г
10 мая 2021
Отличная обзорная экскурсия. Ирина за несколько часов рассказала и показала весь Белград. Спасибо за ощущение увлеченности и любви к своему городу и стране. В Сербии все солнечно, зелено, красиво и просто в хорошем смысле слова. С удовольствием рекомендую Ирину как экскурсовода и просто обаятельного человека :)

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