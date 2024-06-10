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В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде. И главное — прочувствуете непринуждённую атмосферу речной жизни Белграда. Вас будет сопровождать опытный капитан. А корзинка с вином и закусками на борту украсит ваш отдых.