В круизе на катере вы увидите Белградскую крепость, набережные, район Земун, остров Ада-Циганлия и Большой военный остров, мосты, дискотеки и рестораны на дебаркадерах — «сплавы», а также дачные домики на воде. И главное — прочувствуете непринуждённую атмосферу речной жизни Белграда. Вас будет сопровождать опытный капитан. А корзинка с вином и закусками на борту украсит ваш отдых.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Индивидуальная прогулка проходит на небольшом катере, который будет полностью в вашем распоряжении. Вы полюбуетесь Савой и Дунаем, увидите достопримечательности города с воды, сделаете красивые снимки и приятно проведёте время.
Обратите внимание: это путешествие без экскурсионного сопровождения.
Организационные детали
- В стоимость включена корзинка с вином и закусками
- Обязательно возьмите с собой тёплую одежду — даже летом на реке прохладно, особенно ближе к вечеру
- Вас будет сопровождать опытный капитан
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На набережной Дуная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Vasily — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 1775 туристов
Я Василий. С 2015 года живу в Белграде и люблю его изучать. Мы с друзьями проводим нестандартные экскурсии по Белграду, водим по самым интересным питейным и гастрономическим заведениям, рассказываем о городе и его жителях, делимся опытом и даём советы.Задать вопрос
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