Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Белград возвышается над местом слияния Дуная и Савы.
Поверьте: нет живописнее вида на город, чем с реки! Мы прокатимся на кораблике и с нового ракурса осмотрим Белградскую крепость и башню Тысячелетия, поговорим об истории города, местных традициях и других достопримечательностях.
Поверьте: нет живописнее вида на город, чем с реки! Мы прокатимся на кораблике и с нового ракурса осмотрим Белградскую крепость и башню Тысячелетия, поговорим об истории города, местных традициях и других достопримечательностях.
Описание экскурсии
Мы отправляемся в круиз!
Под руководством опытного капитана мы проедем под многочисленными мостами реки Савы вдоль новой набережной. На месте слияния двух рек на крутом берегу Белградская крепость откроется во всем своем величии, а на противоположном берегу Дуная за островом покажется легендарная башня Тысячелетия. Я расскажу об истории Сербии, героях и выдающихся жителях Белграда, а также поделюсь городскими легендами. По ходу речного круиза можно будет сделать остановку и прогуляться по одному из островов между уютными дачными домиками. А чтобы восстановить силы — организовать пикник прямо на борту корабля!
В жаркую погоду мы можем отплыть подальше от населенной части города и шумных пляжей, где вы в удовольствие искупаетесь в освежающей чистой реке.
Организационные детали
- Водная прогулка проходит с апреля по октябрь при подходящей погоде
- С марта по октябрь 2026 года навигация по реке ограничена. Экскурсия по данному маршруту возможна ежедневно, но с 15:30-16:00. Если исключить крепость, прогулку можно начать раньше. Подробности в переписке
- При желании вы можете заказать закуски и напитки, оплачиваются дополнительно
- Минимальное время экскурсии — 2 часа. Если кроме катания на кораблике, вы захотите прогуляться по острову или искупаться в реке, можем продлить экскурсию, каждый дополнительный час — €154
- В стоимость входит катание на лодке, трансфер до причала и обратно в центр города на легковом автомобиле. Если группа более 4-х человек, за дополнительную плату можем обеспечить более вместительный кораблик и подходящий транспорт до причала и обратно
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провели экскурсии для 3398 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 20 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Марко сразу создал дружескую атмосферу. Много рассказал нам про сербские традиции, связанные со свадьбой, с рождением детей, с семейной жизнью. И все это под прекрасные виды на город с воды.
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Г
Замечательно провели время! Приятная неформальная экскурсия - в дружественной непринужденной обстановке. Благодарны нашему гиду Марианне и капитану кораблика за теплое отношение и помощь (часть группы была ограничена в движениях). И конечно - узнали так много нового и нестандартного о Белграде, его истории и сегодняшней жизни! Экскурсия пролетела незаметно быстро, в дружеской интересной беседе.
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Сегодня провели отличный день, катаясь по Саве и Дунаю на кораблике в компании нашего капитана Срджяна и прекрасного гида Ольги! Экскурсия была очень интересная и познавательная! Помимо исторических фактов, Ольга
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Ольга - потрясающий гид и очень интересный и душевный человек. Такое ощущение, что побывали в гостях у старого друга. Формат экскурсии на кораблике для тех, кто оказался в Белграде в +41, - идеален. Познакомились с городом и искупались!
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Л
It was a wonderful relaxing trip! We could see Belgrade from a new point of view and listen the it’s history. I regret that I didn’t book a 3 hour trip to go further on Danube.
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Нашим Гидом была Мариана. С самого начала нашей встречи, пока ехали к пристани очень интересно рассказывала о Белграде, о знаковых местах, которые проезжали. Катер небольшой, но уютный! Приветливый капитан, угостил
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