Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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На кораблике по рекам Белграда

Осмотреть древнюю крепость со всех сторон и познакомиться с ее историей, покачиваясь на волнах Дуная

Ольга
Ольга – Гид из Белграда
Белград возвышается над местом слияния Дуная и Савы.

Поверьте: нет живописнее вида на город 🏙️, чем с реки! Мы прокатимся на кораблике и с нового ракурса осмотрим Белградскую крепость и башню Тысячелетия, поговорим об истории 📖 города, местных традициях и других достопримечательностях 🏛️.
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🌇Подходит для вечера
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €125 за экскурсию

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На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда

Что вас ожидает

Мы отправляемся в круиз!
Сперва вы увидите крепость, каменные стены и башни которой хранят память о событиях былых времен. Насладившись панорамой с вершины холма, вы зайдете на борт симпатичного кораблика. Под руководством опытного капитана мы проедем под многочисленными мостами реки Савы вдоль новой набережной. На месте слияния двух рек на крутом берегу Белградская крепость откроется во всем своем величии, а на противоположном берегу Дуная за островом покажется легендарная башня Тысячелетия. Я расскажу об истории 📖 Сербии, героях и выдающихся жителях Белграда, а также поделюсь городскими легендами. По ходу речного круиза можно будет сделать остановку и прогуляться 👣 по одному из островов между уютными дачными домиками. А чтобы восстановить силы — организовать пикник прямо на борту корабля!

В жаркую погоду мы можем отплыть подальше от населенной части города и шумных пляжей, где вы в удовольствие искупаетесь в освежающей чистой реке.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит с марта по октябрь при подходящей погоде
  • В стоимость входит трансфер до причала, катание на лодке ⚓, трансфер обратно в центр города
  • Питание и напитки оплачиваются дополнительно
  • 2 часа — минимальное время экскурсии 🧭. Можем продлить по вашему желанию. Цена за 3 часа (с остановкой на острове) — 190 евро, за 4 часа (время для купания) — 250 евро.
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда
На кораблике по рекам Белграда

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, вкусная еда, занимательное времяпровождение, отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать все это. До встречи! :)
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Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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