Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Белград возвышается над местом слияния Дуная и Савы. Поверьте: нет живописнее вида на город, чем с реки! Мы прокатимся на кораблике и с нового ракурса осмотрим Белградскую крепость и башню Тысячелетия, поговорим об истории города, местных традициях и других достопримечательностях.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Мы отправляемся в круиз!

Под руководством опытного капитана мы проедем под многочисленными мостами реки Савы вдоль новой набережной. На месте слияния двух рек на крутом берегу Белградская крепость откроется во всем своем величии, а на противоположном берегу Дуная за островом покажется легендарная башня Тысячелетия. Я расскажу об истории Сербии, героях и выдающихся жителях Белграда, а также поделюсь городскими легендами. По ходу речного круиза можно будет сделать остановку и прогуляться по одному из островов между уютными дачными домиками. А чтобы восстановить силы — организовать пикник прямо на борту корабля!

В жаркую погоду мы можем отплыть подальше от населенной части города и шумных пляжей, где вы в удовольствие искупаетесь в освежающей чистой реке.

Организационные детали