Ольга проводит ещё 5 экскурсий

Что вас ожидает

Мы отправляемся в круиз!

Сперва вы увидите крепость, каменные стены и башни которой хранят память о событиях былых времен. Насладившись панорамой с вершины холма, вы зайдете на борт симпатичного кораблика. Под руководством опытного капитана мы проедем под многочисленными мостами реки Савы вдоль новой набережной. На месте слияния двух рек на крутом берегу Белградская крепость откроется во всем своем величии, а на противоположном берегу Дуная за островом покажется легендарная башня Тысячелетия. Я расскажу об истории 📖 Сербии, героях и выдающихся жителях Белграда, а также поделюсь городскими легендами. По ходу речного круиза можно будет сделать остановку и прогуляться 👣 по одному из островов между уютными дачными домиками. А чтобы восстановить силы — организовать пикник прямо на борту корабля!

В жаркую погоду мы можем отплыть подальше от населенной части города и шумных пляжей, где вы в удовольствие искупаетесь в освежающей чистой реке.

Организационные детали