🍽 Рестораны с вкусной свежей рыбой на берегу Дуная
🌄 Панорамные виды с башни Миллениум в Земун
Что можно увидеть
Парламент
Пионерский парк
Старый дворец
Новый дворец
Белградская крепость
Парк Калемегдан
Башня Миллениум
Описание экскурсии
Старинный Белград
Вы увидите главные места в сердце города: Парламент, Пионерский парк, Старый и Новый дворцы. Посетите Белградскую крепость и узнаете, почему римляне в I веке решили построить ее именно здесь. Полюбуетесь прекрасным видом на слияние Савы и Дуная, погуляете по живописному парку Калемегдан и услышите множество интересных фактов о Сербии: ее истории, культуре, традициях и менталитете.
Самобытный Земун
Мы проедем Новый Белград — современный район, ставший экономическим и торговым центром города. Затем отправимся исследовать Земун — квартал, принадлежавший Австро-Венгрии до 1918 года. Погуляем по холму Гардош, поднимемся на башню Миллениум и насладимся с высоты фантастическими панорамами города. А еще я покажу уютные рестораны на берегу Дуная, где можно попробовать свежую рыбу.
Организационные детали
Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1462 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
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4
3
1
2
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1
–
Ольга
Прекрасная экскурсия, очень интересный гид! спасибо ☺️
Саша
Ответ организатора:
❤️
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E
Ekaterina
Отличная экскурсия! Кратко, структурировано и с любовью о Белграде! Однозначно рекомендую!
Саша
Ответ организатора:
❤️
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И
Ирина
Саша замечательный гид. Хорошо говорит по русски. Отвечал на все наши вопросы, видно, что он очень любит свою страну и много знает про нее. Спасибо ему огромное.
Саша
Ответ организатора:
❤️
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М
Мария
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко и интересно (и нам, взрослым, и дочке 12 лет). Мы побывали в очень классных читать дальшеуменьшить
местах, узнали много нового не только о Белграде, но и о жизни в Сербии, задавали много вопросов, Саша с удовольствием нам все рассказывал. Действительно, после такой экскурсии невозможно не влюбиться в Белград!
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Татьяна
Спасибо Саше! Очень благодарны за интресную экскурсию для сына: встретил в аэропорту, провел экскурсионную программу, погуляли, накормил, увез обратно в аэропорт. Дополнительно присылал фотоотчет, где и чем занимаются. После проверенного времени сын много познавательного рассказывал. .
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Е
Елена
Очень благодарны Саше за экскурсию между рейсами, вовремя встретил нас в аэропорту, вовремя доставил обратно. Интересно и познавательно рассказал про Белград и Земан (у Саши хороший русский язык), узнали много нового, но при этом совсем не устали, автомобиль чистый и комфортный, большой зонт на случай дождя имелся, нам пригодился). По нашей просьбе сделали остановку на обед. Все понравилось, однозначно рекомендуем!