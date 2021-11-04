Посетить самые интересные достопримечательности города и познакомиться с его удивительной историей

Белград — это веселый и яркий город.

Он запомнится вам величественным Дунаем, древней крепостью, уютными парками и австро-венгерским кварталом Земун с оранжевыми черепичными крышами.

Я живым языком расскажу о прошлом и настоящем сербской столицы, помогу вам прочувствовать ее дружелюбный характер и сделаю все, чтобы вы захотели вернуться к нам еще не раз!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!
О Белграде с любовью!

Что вас ожидает

Старинный Белград

Вы увидите главные места в сердце города: Парламент, Пионерский парк, Старый и Новый дворцы. Посетите Белградскую крепость и узнаете, почему римляне в I веке решили построить ее именно здесь. Полюбуетесь прекрасным видом на слияние Савы и Дуная, погуляете по живописному парку Калемегдан и услышите множество интересных фактов о Сербии: ее истории, культуре, традициях и менталитете.

Самобытный Земун

Мы проедем Новый Белград — современный район, ставший экономическим и торговым центром города. Затем отправимся исследовать Земун — квартал, принадлежавший Австро-Венгрии до 1918 года. Погуляем по холму Гардош, поднимемся на башню Миллениум и насладимся с высоты фантастическими панорамами города. А еще я покажу уютные рестораны на берегу Дуная, где можно попробовать свежую рыбу.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
в вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Саша
Саша
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам ее тайны и покажу самые красивые места!
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