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О Белграде с любовью

Погрузитесь в атмосферу Белграда: от величественной крепости до живописного Земуна. Откройте для себя сердце Сербии в увлекательном путешествии
Белград - город с богатой историей и культурой, который оживает в этой экскурсии.

От крепости, стоящей на слиянии Савы и Дуная, до уютных улочек Земуна с его австро-венгерским наследием, каждый уголок
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Белграда рассказывает свою уникальную историю.

Вас ждет не только знакомство с историческими памятниками, но и возможность насладиться местной кухней в ресторанах на берегу Дуная.

Экскурсия включает авто-пешеходный формат, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу города и узнать его изнутри. Это путешествие станет незабываемым опытом и заставит вас влюбиться в Белград

5
150 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌆 Уникальная возможность увидеть сердце Белграда
  • 🏰 Посещение древней Белградской крепости
  • 🌉 Восхитительные виды на слияние Савы и Дуная
  • 🏙 Исследование современного Нового Белграда
  • 🍽 Рестораны с вкусной свежей рыбой на берегу Дуная
  • 🌄 Панорамные виды с башни Миллениум в Земун
О Белграде с любовью
О Белграде с любовью
О Белграде с любовью

Что можно увидеть

  • Парламент
  • Пионерский парк
  • Старый дворец
  • Новый дворец
  • Белградская крепость
  • Парк Калемегдан
  • Башня Миллениум

Описание экскурсии

Старинный Белград

Вы увидите главные места в сердце города: Парламент, Пионерский парк, Старый и Новый дворцы. Посетите Белградскую крепость и узнаете, почему римляне в I веке решили построить ее именно здесь. Полюбуетесь прекрасным видом на слияние Савы и Дуная, погуляете по живописному парку Калемегдан и услышите множество интересных фактов о Сербии: ее истории, культуре, традициях и менталитете.

Самобытный Земун

Мы проедем Новый Белград — современный район, ставший экономическим и торговым центром города. Затем отправимся исследовать Земун — квартал, принадлежавший Австро-Венгрии до 1918 года. Погуляем по холму Гардош, поднимемся на башню Миллениум и насладимся с высоты фантастическими панорамами города. А еще я покажу уютные рестораны на берегу Дуная, где можно попробовать свежую рыбу.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саша
Саша — ваш гид в Белграде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 1 час 10 минут
Провёл экскурсии для 1462 туристов
Привет, дорогие путешественники! Меня зовут Саша, я лицензированный гид в Сербии. Это удивительная страна с волшебным пейзажами, приветливыми людьми и вкусной едой. С радостью раскрою вам её тайны и покажу самые красивые места!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 150 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
144
4
4
3
1
2
1
1
Ольга
Прекрасная экскурсия, очень интересный гид! спасибо ☺️
Прекрасная экскурсия, очень интересный гид! спасибо ☺️
Прекрасная экскурсия, очень интересный гид! спасибо ☺️
Прекрасная экскурсия, очень интересный гид! спасибо ☺️
Прекрасная экскурсия, очень интересный гид! спасибо ☺️
Саша
Саша
Ответ организатора:
❤️
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E
Отличная экскурсия!
Кратко, структурировано и с любовью о Белграде!
Однозначно рекомендую!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Отличная экскурсия!
Саша
Саша
Ответ организатора:
❤️
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И
Саша замечательный гид. Хорошо говорит по русски. Отвечал на все наши вопросы, видно, что он очень любит свою страну и много знает про нее. Спасибо ему огромное.
Саша замечательный гид. Хорошо говорит по русски. Отвечал на все наши вопросы, видно, что он очень
Саша замечательный гид. Хорошо говорит по русски. Отвечал на все наши вопросы, видно, что он очень
Саша замечательный гид. Хорошо говорит по русски. Отвечал на все наши вопросы, видно, что он очень
Саша замечательный гид. Хорошо говорит по русски. Отвечал на все наши вопросы, видно, что он очень
Саша
Саша
Ответ организатора:
❤️
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М
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко и интересно (и нам, взрослым, и дочке 12 лет). Мы побывали в очень классных
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местах, узнали много нового не только о Белграде, но и о жизни в Сербии, задавали много вопросов, Саша с удовольствием нам все рассказывал. Действительно, после такой экскурсии невозможно не влюбиться в Белград!

Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
Очень благодарны Саше за прекрасную экскурсию! Саша замечательно говорит по-русски, с ним было очень комфортно, легко
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Татьяна
Спасибо Саше! Очень благодарны за интресную экскурсию для сына: встретил в аэропорту, провел экскурсионную программу, погуляли, накормил, увез обратно в аэропорт. Дополнительно присылал фотоотчет, где и чем занимаются. После проверенного времени сын много познавательного рассказывал. .
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Е
Очень благодарны Саше за экскурсию между рейсами, вовремя встретил нас в аэропорту, вовремя доставил обратно. Интересно и познавательно рассказал про Белград и Земан (у Саши хороший русский язык), узнали много нового, но при этом совсем не устали, автомобиль чистый и комфортный, большой зонт на случай дождя имелся, нам пригодился). По нашей просьбе сделали остановку на обед. Все понравилось, однозначно рекомендуем!
Очень благодарны Саше за экскурсию между рейсами, вовремя встретил нас в аэропорту, вовремя доставил обратно. Интересно
Очень благодарны Саше за экскурсию между рейсами, вовремя встретил нас в аэропорту, вовремя доставил обратно. Интересно
Очень благодарны Саше за экскурсию между рейсами, вовремя встретил нас в аэропорту, вовремя доставил обратно. Интересно
Саша
Саша
Ответ организатора:
❤️
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