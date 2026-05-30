Белград - город с богатой историей и культурой, который оживает в этой экскурсии.От крепости, стоящей на слиянии Савы и Дуная, до уютных улочек Земуна с его австро-венгерским наследием, каждый уголок

Белграда рассказывает свою уникальную историю. Вас ждет не только знакомство с историческими памятниками, но и возможность насладиться местной кухней в ресторанах на берегу Дуная. Экскурсия включает авто-пешеходный формат, что позволяет глубже погрузиться в атмосферу города и узнать его изнутри. Это путешествие станет незабываемым опытом и заставит вас влюбиться в Белград

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Старинный Белград

Вы увидите главные места в сердце города: Парламент, Пионерский парк, Старый и Новый дворцы. Посетите Белградскую крепость и узнаете, почему римляне в I веке решили построить ее именно здесь. Полюбуетесь прекрасным видом на слияние Савы и Дуная, погуляете по живописному парку Калемегдан и услышите множество интересных фактов о Сербии: ее истории, культуре, традициях и менталитете.

Самобытный Земун

Мы проедем Новый Белград — современный район, ставший экономическим и торговым центром города. Затем отправимся исследовать Земун — квартал, принадлежавший Австро-Венгрии до 1918 года. Погуляем по холму Гардош, поднимемся на башню Миллениум и насладимся с высоты фантастическими панорамами города. А еще я покажу уютные рестораны на берегу Дуная, где можно попробовать свежую рыбу.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате. Транспорт включен в стоимость.