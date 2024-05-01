Прогулки по Дунаю в Белграде

Найдено 5 экскурсий в категории «Дунай» в Белграде на русском языке, цены от €154. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
28 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
«Крепость воздвигнута у входа в Джердапское ущелье, где Дунай достигает своей самой большой ширины (6,5 км), и представляет собой каменного сторожа, охраняющего Железные ворота»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Индивидуальная
11 часов
12 отзывов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
350 за всё до 4 чел.
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Наш маршрут: Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 415 за всё до 3 чел.
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
🚗 На машине
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
424 за всё до 4 чел.
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
154 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    1 мая 2024
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    Очень понравилась экскурсия, комфортный автомобиль, приятный гид. Очень интересно рассказывал (рассказ захватывал, где-то вставлял шутки - было весело и очень
    читать дальше

    интересно). Все посмотрели, где-то даже были видео в русскими субтитрами, которое Гид попросил включить, также буклеты на русском. Маршрут очень красивый, хоть у нас и частично шел дождь, но все равно все смогли посмотреть.

  • Д
    Дарья
    14 апреля 2024
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    Насыщенная экскурсия, всё понравилось, мы были в восторге!
  • С
    Светлана
    5 апреля 2024
    Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
    К выбору экскурсии подходили осознанно- хотелось разноплановую поездку. Получили информацию по истории, археологии, культуре. Увидели замечательную природу! Лилиана - прекрасный экскурсовод, разносторонний, компетентный, интересный человек и опытный водитель! Отвечала на все наши вопросы. Получили эмоциональный заряд! Огромное спасибо!
  • О
    Ольга
    8 марта 2024
    Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
    Были на экскурсии "Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу" в начале марта. Провели этот день с Микицой. День получился
    читать дальше

    очень насыщенным и полным историей Сербии. Сначала приехали в Вининациум и из-за того, что были в будни утром, получили, можно сказать, индивидуальную экскурсию от местного гида, а Микица переводила на русский. После этого поехали в крепость Голубац, там прошли по зеленому маршруту и узнали всю нелегкую судьбу этих мест. Посетили монастырь Тумане. Далее был обед с видом на Серебряное озеро в ресторане с классической сербской кухней. Последней точкой экскурсии была крепость Смедерево, также прошлись по пешеходному центру этого милого небольшого города. Еще раз отдельное спасибо Микице за столь глубокие знания и интересные истории.

    Были на экскурсии "Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу" в начале марта. Провели этот деньБыли на экскурсии "Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу" в начале марта. Провели этот деньБыли на экскурсии "Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу" в начале марта. Провели этот день
  • Е
    Екатерина
    16 февраля 2024
    Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
    Интересный и структурированный рассказ от профессионала. Очень позитивные впечатления. Т. к. путешествовали в не сезон, нас заранее предупредили об изменениях в маршруте.
  • В
    Вячеслав
    16 декабря 2023
    Крепости Дуная - Восточная Сербия
    Отличная экскурсия с Мирко. Посетили три крепости, на раскопки не заезжали. Пообедали в хорошем месте с прекрасным видом на Дунай.

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Дунай»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу
  2. Крепости Дуная - Восточная Сербия
  3. Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
  4. Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
  5. Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "Дунай" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 154 до 424. Туристы уже оставили гидам 40 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 5 экскурсий на 2024 год по теме «Дунай», 40 ⭐ отзывов, цены от €154. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам