читать дальше

очень насыщенным и полным историей Сербии. Сначала приехали в Вининациум и из-за того, что были в будни утром, получили, можно сказать, индивидуальную экскурсию от местного гида, а Микица переводила на русский. После этого поехали в крепость Голубац, там прошли по зеленому маршруту и узнали всю нелегкую судьбу этих мест. Посетили монастырь Тумане. Далее был обед с видом на Серебряное озеро в ресторане с классической сербской кухней. Последней точкой экскурсии была крепость Смедерево, также прошлись по пешеходному центру этого милого небольшого города. Еще раз отдельное спасибо Микице за столь глубокие знания и интересные истории.