1 чел.
По популярности
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальная экскурсия: Долина Дуная и сокровища Сербии
Погрузитесь в атмосферу Сербии, посетив её знаковые места: от древней крепости до римских руин
«Крепость воздвигнута у входа в Джердапское ущелье, где Дунай достигает своей самой большой ширины (6,5 км), и представляет собой каменного сторожа, охраняющего Железные ворота»
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Крепости Дуная - Восточная Сербия
Начало: Возле главного входа отеля или апартаментов
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€350 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Долиной Дуная-Голубац - Джердап - Лепенски Вир
Начало: Холл вашего отеля (или по договоренности)
«Наш маршрут: Поездка по извилистому Джердапскому ущелью Дуная, по направлению от Белграда к г»
Расписание: ежедневно
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €415 за всё до 3 чел.
Круиз
10 часов
Круиз по Дунаю: Белград - Джердап - Железные Ворота
Открыть тайны и природную красоту национального парка Джердап
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
«Оказавшись на территории национального парка, мы с вами пройдём через туннели, склоны и удивительные смотровые площадки, где Дунай образует естественную границу между Сербией и Румынией»
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
€424 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград с воды: речная прогулка и пикник на борту
Отправиться в атмосферное путешествие по рекам Сава и Дунай
Начало: На набережной Дуная
10 июня в 15:00
11 июня в 15:00
€154 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 мая 2024Очень понравилась экскурсия, комфортный автомобиль, приятный гид. Очень интересно рассказывал (рассказ захватывал, где-то вставлял шутки - было весело и очень
- ДДарья14 апреля 2024Насыщенная экскурсия, всё понравилось, мы были в восторге!
- ССветлана5 апреля 2024К выбору экскурсии подходили осознанно- хотелось разноплановую поездку. Получили информацию по истории, археологии, культуре. Увидели замечательную природу! Лилиана - прекрасный экскурсовод, разносторонний, компетентный, интересный человек и опытный водитель! Отвечала на все наши вопросы. Получили эмоциональный заряд! Огромное спасибо!
- ООльга8 марта 2024Были на экскурсии "Долиной Дуная, через историю и прекрасную природу" в начале марта. Провели этот день с Микицой. День получился
- ЕЕкатерина16 февраля 2024Интересный и структурированный рассказ от профессионала. Очень позитивные впечатления. Т. к. путешествовали в не сезон, нас заранее предупредили об изменениях в маршруте.
- ВВячеслав16 декабря 2023Отличная экскурсия с Мирко. Посетили три крепости, на раскопки не заезжали. Пообедали в хорошем месте с прекрасным видом на Дунай.
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «Дунай»
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