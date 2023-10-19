О чём рассказывает городская скульптура Белграда

Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую

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Скульптурное убранство Белграда можно читать как захватывающую книгу. На каждой странице — рассказы о городе и стране, местных жителях и их культуре. Мы пройдём по знаковым местам города и заглянем в скрытые уголки.

Вы узнаете, сколько памятников деспоту Стефану есть в Белграде и почему Гаврило, выстрел которого положил начало войне, увековечили в скульптуре.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Памятники Стефану Лазаревичу, один из которых создал старейший скульптор Сербии. Я расскажу, как Стефан стал правителем Сербии, что он думал о Белграде и когда его начали почитать как святого.
  • Скульптуры парка Ташмайдан. Вы узнаете, почему рядом с памятником югославскому писателю стоит памятник азербайджанскому политику. Увидите церковь, построенную для нужд русской эмиграции, и королевскую усыпальницу.
  • Памятник Гаврило Принципу. Я объясню, как один выстрел Гаврило в Сараево начал Первую мировую войну и почему памятник этому человеку установили в центре города.
  • Памятник благодарности Франции. Вы услышите, почему памятник стоит именно на этом месте и что здесь было раньше. И поймёте, почему у Франции и Сербии особые отношения.
  • И другие памятники с богатой историей и важным значением.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
  • По желанию можно посетить Национальный музей Сербии. Цена билета с понедельника по субботу — 300 динаров, в воскресенье — бесплатно.
  • Маршрут и длительность экскурсии можно скорректировать. Детали уточняйте в переписке.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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