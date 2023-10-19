Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Скульптурное убранство Белграда можно читать как захватывающую книгу. На каждой странице — рассказы о городе и стране, местных жителях и их культуре. Мы пройдём по знаковым местам города и заглянем в скрытые уголки.
Вы узнаете, сколько памятников деспоту Стефану есть в Белграде и почему Гаврило, выстрел которого положил начало войне, увековечили в скульптуре.
Вы узнаете, сколько памятников деспоту Стефану есть в Белграде и почему Гаврило, выстрел которого положил начало войне, увековечили в скульптуре.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Памятники Стефану Лазаревичу, один из которых создал старейший скульптор Сербии. Я расскажу, как Стефан стал правителем Сербии, что он думал о Белграде и когда его начали почитать как святого.
- Скульптуры парка Ташмайдан. Вы узнаете, почему рядом с памятником югославскому писателю стоит памятник азербайджанскому политику. Увидите церковь, построенную для нужд русской эмиграции, и королевскую усыпальницу.
- Памятник Гаврило Принципу. Я объясню, как один выстрел Гаврило в Сараево начал Первую мировую войну и почему памятник этому человеку установили в центре города.
- Памятник благодарности Франции. Вы услышите, почему памятник стоит именно на этом месте и что здесь было раньше. И поймёте, почему у Франции и Сербии особые отношения.
- И другие памятники с богатой историей и важным значением.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
- По желанию можно посетить Национальный музей Сербии. Цена билета с понедельника по субботу — 300 динаров, в воскресенье — бесплатно.
- Маршрут и длительность экскурсии можно скорректировать. Детали уточняйте в переписке.
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Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Белграде
Искусствовед, художник, преподаватель. Предлагаю экскурсии на основе моих профессиональных интересов и опыта. Белград уникальный город в том, что здесь много очень хорошей скульптуры, которая может много рассказать как о самом городе, так и о его жителях. Ещё одна очень интересная черта города — его мультикультурность, вырастающая из бурной и интересной истории страны.
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