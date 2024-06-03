Экскурсии Белграда об истории и архитектуре

Найдено 31 экскурсия в категории «История и архитектура» в Белграде на русском языке, цены от €26. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
28 отзывов
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
85 за всё до 6 чел.
Земун вдоль и поперёк
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
50 отзывов
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 78 за всё до 10 чел.
Удивительный Дорчол - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
11 отзывов
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
75 за всё до 6 чел.
По центру Белграда
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
4 отзыва
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
26 за человека
Шумадия: королевская Сербия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
3 отзыва
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
321 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 240 за всё до 5 чел.
Узнай Белград, брате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от 130 за всё до 3 чел.
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
30 за человека
Валево и валевские монастыри
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
290 за всё до 4 чел.
По северу Сербии на авто: архитектура, винодельня и крепость
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
250 за всё до 4 чел.
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 90 за всё до 10 чел.
Добро пожаловать в Белград
Индивидуальная
5 часов
13 отзывов
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
250 за всё до 4 чел.
Белград - пешеходная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Белград - пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 90 за всё до 3 чел.
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
240 за всё до 4 чел.
Белград для своих. Сказки старого Земуна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 200 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Белграду
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
Пешеходная экскурсия по Белграду
Расписание: В любой день в 09:00
90 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 10:00
250 за экскурсию
Земун - город в городе
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
90 за всё до 4 чел.
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Индивидуальная
12 часов
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от 330 за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Белграду
Групповая
4 часа
Обзорная экскурсия по Белграду
Расписание: Суббота в 09:30
30 за человека
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 08:00
300 за экскурсию
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Монастырь Манасия, Ресавская пещера, водопад Великий Бук
Расписание: Ежедневно в 08:00
350 за экскурсию
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 07:30
330 за экскурсию
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
Смедерево, Виминациум, Серебряное озеро, Голубац
Расписание: Ежедневно в 07:30
380 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала (гид-водитель)
Расписание: Ежедневно в 09:00
240 за экскурсию
Топола, Опленац, Авала
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Топола, Опленац, Авала
Расписание: Ежедневно в 09:00
290 за экскурсию
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
Фрушка Гора, Сремские Карловцы, Нови Сад
Расписание: Ежедневно в 10:00
300 за экскурсию
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Индивидуальная
4 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Белграду
Расписание: Ежедневно в 09:00
170 за экскурсию
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
380 за всё до 4 чел.
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
75 за всё до 6 чел.
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от 100 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
  • С
    Станислав
    29 мая 2024
    Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
    Очень интересная экскурсия, как будто переносящая тебя во времени на 100 лет назад. Весьма познавательно, интересно, не скучно. Строго рекомендую!
  • В
    Виктор
    26 мая 2024
    О чём рассказывает городская скульптура Белграда
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
    Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооруженияхЛюбовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях
  • А
    Арина
    25 мая 2024
    Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
    Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
  • А
    Александра
    25 мая 2024
    Добро пожаловать в Белград
    Экскурсией довольна на 100%-отлично подходит для беглого знакомства с Белградом.
  • М
    Мила
    24 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
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    на чем ставить акцент. В итоге Гид Егор провел экскурсию не только по Белграде, а по истории всего народа, его культуре, и это было превосходное путешествие! Мы двигались в комфортно темпе, Егор заботился о нашем комфорте (было жарко, берите литры воды!), вёл экскурсию как захватывающий сериал, а не просто скучные факты о домах. После этой экскурсии Белград нам стал понятнее и ближе, в чем заслуга всей команды ребят! Лучшая экскурсия за наше путешествие, которую рекомендую всем!!!

    Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросыМы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
    Очень круто интересно и содержательно)) неожиданно начавшийся дождик ни чуть не повредил нашей экскурсии, спасибо Михаилу
    Очень круто интересно и содержательно)) неожиданно начавшийся дождик ни чуть не повредил нашей экскурсии, спасибо МихаилуОчень круто интересно и содержательно)) неожиданно начавшийся дождик ни чуть не повредил нашей экскурсии, спасибо МихаилуОчень круто интересно и содержательно)) неожиданно начавшийся дождик ни чуть не повредил нашей экскурсии, спасибо Михаилу
  • А
    Анастасия
    22 мая 2024
    Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
    Михаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историей о Белградской крепости (Сингидунум)
    читать дальше

    и на протяжении 3 часов полностью захватить рассказом наше внимание. Его экскурсия является исторической лекцией на открытом воздухе, на которой ты не только можешь подробно рассмотреть культурно-исторический объект, но и задать любой интересующий вопрос и Михаил обязательно с удовольствием на него ответит. В лекции нет ничего лишнего для восприятия информации человеком, который впервые приехал в Белград и только знакомится с городом. Количество дат и имён исторических персонажей используется в достаточном количестве, от которого не появится желание зевать время от времени и отсчитывать минуты до окончания мероприятия. Михаил также пользуется во время рассказа личной коллекцией фотографий и картин исторических объектов крепости, чтобы слушатель смог сравнить, какими они были раньше и какие измерения претерпели до наших дней. Сам маршрут экскурсии удобен для прохождения как с маленькими детьми, так и с пожилыми людьми -ступени и подъёмы конечно же есть, но их комфортно преодолевать. Я однозначно рекомендую всем гостями и русскоязычным жителям Белграда данную экскурсию, которая была с любовью подготовлена таким профессиональным гидом, как Михаил)))

    Михаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историейМихаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историейМихаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историейМихаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историейМихаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историейМихаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историей
  • A
    Aleksei
    19 мая 2024
    Узнай Белград, брате
    Экскурсия в Белграде превзошла все мои ожидания! Я получила массу положительных эмоций, узнала много нового и интересного. Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Удивительный Дорчол - город в городе
    Лучший гид в Белграде! Михаил - за всю историю "Триппера" - несомненной самый увлекательный рассказчик, профессиональный историк и географ. Удивительный тактичный и терпеливый собеседник. Спасибо! Приедем еще)

Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «История и архитектура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Белграде
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 31
  1. Белградcкая крепость и Калемегдан: с чувством, с толком, с расстановкой
  2. Земун вдоль и поперёк
  3. Удивительный Дорчол - город в городе
  4. По центру Белграда
  5. Шумадия: королевская Сербия
Какие места ещё посмотреть в Белграде
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Здание Парламента Сербии
  3. Крепость Калемегдан
  4. Белградская крепость
  5. Улица Князя Михаила
  6. Гостиница Москва
  7. Площадь Республики
  8. Храм Архангела Михаила
  9. Церковь Святого Марка
  10. Район Земун
Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "История и архитектура" можно забронировать 31 экскурсию от 26 до 380. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Экскурсии на русском языке в Белграде (Сербия 🇷🇸) – у нас можно купить 31 экскурсию на 2024 год по теме «История и архитектура», 146 ⭐ отзывов, цены от €26. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Сербии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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