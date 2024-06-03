1 чел.
По популярности
Индивидуальная
3 часа
История и тайны Белградской крепости и Калемегдана
Индивидуальная экскурсия по Белградской крепости и Калемегдану. Погрузитесь в историю, архитектуру и легенды этого уникального места
Начало: Возле Белградского зоопарка
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€85 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Земун вдоль и поперёк: историческое путешествие по району Белграда
Погрузитесь в атмосферу Земуна, где история встречается с современностью. Откройте для себя его уникальные достопримечательности и кулинарные традиции
Начало: На остановке «Земун Пошта» в Земуне
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €78 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Удивительный Дорчол - путешествие по историческому сердцу Белграда
Погрузитесь в атмосферу Дорчола, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: У памятника деспоту Стефану Лазаревичу
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€75 за всё до 6 чел.
Групповая
2 часа
По центру Белграда: история, архитектура и дух города
Центр Белграда многогранен: административный, тусовочный, исторический. Погрузитесь в ритм города, узнайте его бурную историю и самобытность
Начало: На улице Кнез Михаиловой
Расписание: в четверг в 16:00, в субботу в 09:00
13 июня в 16:00
15 июня в 09:00
€26 за человека
Индивидуальная
6 часов
Шумадия: королевская Сербия
Увидеть самый яркий собор страны, познакомиться с королевской династией и продегустировать вина
10 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€321 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Белая армия, Чёрный барон: на поиски «русского следа»
Посмотреть на город глазами вынужденных эмигрантов - и на эмигрантов глазами коренных жителей
Начало: У собора Св. Марка
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от €240 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
Узнай Белград, брате: индивидуальная экскурсия
Прогулка по Белграду с посещением главных достопримечательностей и скрытых уголков. Узнайте историю и культуру столицы Сербии за 3 часа
11 июня в 10:00
12 июня в 10:00
от €130 за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Братья навеки: о России и Сербии в центре Белграда
Почему русские и сербы - братья навеки? Прогулка по Белграду с посещением ключевых достопримечательностей поможет найти ответ
Начало: У отеля «Москва»
Расписание: в среду и воскресенье в 16:00
15 июня в 11:30
3 июля в 16:00
€30 за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие к монастырям Валево: Челие, Лелич, Пустыня
Откройте для себя духовное наследие Сербии, посетив валевские монастыри с экскурсией из Белграда
10 июня в 10:00
11 июня в 13:00
€290 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
По северу Сербии на авто: от архитектуры до винодельни и крепости
Путешествие на авто по Северу Сербии: от вековой архитектуры Сремски-Карловци до крепости Петроварадин. Вкусите историю и культуру в одной поездке
Начало: От вашего отеля
14 июня в 10:00
19 июня в 10:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
О чём рассказывает городская скульптура Белграда
Узнать о деспоте Сербии и увидеть памятник человеку, который начал Первую мировую
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от €90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Добро пожаловать в Белград
Начало: Возле главного входа вашего отеля или апартаментов
Расписание: индивидуальная экскурсия в любой день
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€250 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - пешеходная экскурсия
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Белград для своих. Прогулка по необычным местам
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€240 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Белград для своих. Сказки старого Земуна
Начало: По договоренности, в Земуне
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от €200 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: В любой день в 09:00
€90 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
€250 за экскурсию
Индивидуальная
2 часа
Земун - город в городе
Погулять по самобытному району Белграда, раскрыть его историю и полюбоваться чудесными видами
Завтра в 08:00
10 июня в 16:30
€90 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Смедерево - Виминациум - Серебряное Озеро - Голубац
Начало: По согласованию с туристом
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от €330 за всё до 3 чел.
Групповая
4 часа
Расписание: Суббота в 09:30
€30 за человека
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
10 часов
Расписание: Ежедневно в 08:00
€350 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
€330 за экскурсию
Индивидуальная
12 часов
Расписание: Ежедневно в 07:30
€380 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€240 за экскурсию
Индивидуальная
6 часов
Расписание: Ежедневно в 09:00
€290 за экскурсию
Индивидуальная
8 часов
Расписание: Ежедневно в 10:00
€300 за экскурсию
Индивидуальная
4 часа
Расписание: Ежедневно в 09:00
€170 за экскурсию
Индивидуальная
5.5 часов
Сербия для своих: Нови Сад с трансфером из Белграда и обратно
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€380 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Белград - от Москвы до Славии через Лондон
Исследовать улицу маршала Тито с её известными достопримечательностями и скрытыми двориками
Начало: У памятника князю Михаилу Обреновичу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€75 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
Начало: У Ново гробле
10 июня в 11:00
11 июня в 11:00
от €100 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна3 июня 2024Добрый день! Экскурсия очень понравилась. Михаил грамотный, эрудированный гид. Три часа прошли не заметно! Рекомендую!
- ССтанислав29 мая 2024Очень интересная экскурсия, как будто переносящая тебя во времени на 100 лет назад. Весьма познавательно, интересно, не скучно. Строго рекомендую!
- ВВиктор26 мая 2024Любовь, наполнила наше путешествие по Белграду потрясающей прогулкой и очень интересными рассказами о значимых зданиях сооружениях и просто тихих и необычных местах Белграда. Спасибо большое! Рекомендую
- ААрина25 мая 2024Спасибо большое🙌нам всё очень понравилось.
- ААлександра25 мая 2024Экскурсией довольна на 100%-отлично подходит для беглого знакомства с Белградом.
- ММила24 мая 2024Мы вообще ничего не знали о Сербии и Белграде, так что были признательны за предварительные вопросы, где нас прямо спросили:
- ТТатьяна22 мая 2024Очень круто интересно и содержательно)) неожиданно начавшийся дождик ни чуть не повредил нашей экскурсии, спасибо Михаилу
- ААнастасия22 мая 2024Михаил- это прекрасный гид, который смог с самого начала экскурсии заинтересовать всех участников нашей группы историей о Белградской крепости (Сингидунум)
- AAleksei19 мая 2024Экскурсия в Белграде превзошла все мои ожидания! Я получила массу положительных эмоций, узнала много нового и интересного. Огромное спасибо экскурсоводу за его профессионализм, эрудицию и любовь к своему городу!
- ННиколай19 мая 2024Лучший гид в Белграде! Михаил - за всю историю "Триппера" - несомненной самый увлекательный рассказчик, профессиональный историк и географ. Удивительный тактичный и терпеливый собеседник. Спасибо! Приедем еще)
Ответы на вопросы от путешественников по Белграду в категории «История и архитектура»
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Сколько стоит экскурсия по Белграду в июне 2024
Сейчас в Белграде в категории "История и архитектура" можно забронировать 31 экскурсию от 26 до 380. Туристы уже оставили гидам 146 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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