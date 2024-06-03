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и на протяжении 3 часов полностью захватить рассказом наше внимание. Его экскурсия является исторической лекцией на открытом воздухе, на которой ты не только можешь подробно рассмотреть культурно-исторический объект, но и задать любой интересующий вопрос и Михаил обязательно с удовольствием на него ответит. В лекции нет ничего лишнего для восприятия информации человеком, который впервые приехал в Белград и только знакомится с городом. Количество дат и имён исторических персонажей используется в достаточном количестве, от которого не появится желание зевать время от времени и отсчитывать минуты до окончания мероприятия. Михаил также пользуется во время рассказа личной коллекцией фотографий и картин исторических объектов крепости, чтобы слушатель смог сравнить, какими они были раньше и какие измерения претерпели до наших дней. Сам маршрут экскурсии удобен для прохождения как с маленькими детьми, так и с пожилыми людьми -ступени и подъёмы конечно же есть, но их комфортно преодолевать. Я однозначно рекомендую всем гостями и русскоязычным жителям Белграда данную экскурсию, которая была с любовью подготовлена таким профессиональным гидом, как Михаил)))