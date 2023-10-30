Увидеть знаковые места Старого города и понять характер сербов
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Ответы на вопросы
Познакомиться с Белградом — это как прочитать книгу со сказками. Иногда мрачными, часто трагичными, но всегда с увлекательным сюжетом и неунывающими героями.
В столице Сербии нет такой высокой концентрации дворцов и парадных площадей, как в Париже или Петербурге. Но Белград — особенный, он дышит собственной историей. Вам точно будет интересно её узнать!
Ближайшие даты:
30 окт
31 окт
1 ноя
2 ноя
3 ноя
4 ноя
5 ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из чего сделан Белград
Мы не будем загружать вас вереницей дат и сухими фактами, а увлекательно расскажем, как сформировалось сербское государство, каковы его национальные особенности и в чём заключается неповторимый колорит Белграда. Начиная с Древнего Рима за территорию столицы Сербии спорили многие могущественные империи. Мы объясним, как это отразилось на самом городе, его памятниках и характере сербов.
Главное и современное
Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы. Узнаете, как строился, менялся и развивался город в различные исторические эпохи. Мы обязательно поговорим о современной жизни столицы Сербии и подскажем, где вкусно поесть, куда сходить и что привезти домой из Белграда.
Организационные детали
Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на главной площади города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Белграде
Провели экскурсии для 29593 туристов
Добрый день, любители путешествий и нестандартных маршрутов! Я коренная петербурженка и культуролог, а также профессиональный гид и автор экскурсий. По Петербургу вожу авторские туры на русском и английском языках с 2010 года, а по Таллину — с 2014 года. Более 3 лет я руководила петербургским филиалом туристической компании для иностранцев, удивляясь, почему легкий стиль прогулок и нестандартные маршруты свойственны только экскурсиям на иностранном языке. В 2017 году я объединила лучших гидов Петербурга, и мы создали понятные и взрослым, и детям, веселые и полезные экскурсии по Петербургу на русском языке. А в 2020 году мы с коллегами написали лучшую обзорную прогулку по Таллину. В моей команде — профессиональные историки, искусствоведы, музееведы и этнографы, для которых каждая экскурсия — это не просто рутина, а настоящее путешествие в мир и историю любимого города вместе с вами, друзья!
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