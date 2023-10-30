Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия

Увидеть знаковые места Старого города и понять характер сербов

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Познакомиться с Белградом — это как прочитать книгу со сказками. Иногда мрачными, часто трагичными, но всегда с увлекательным сюжетом и неунывающими героями.

В столице Сербии нет такой высокой концентрации дворцов и парадных площадей, как в Париже или Петербурге. Но Белград — особенный, он дышит собственной историей. Вам точно будет интересно её узнать!
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Две тысячи лет Белграда - групповая экскурсия
Ближайшие даты:
30
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31
окт
1
ноя
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из чего сделан Белград

Мы не будем загружать вас вереницей дат и сухими фактами, а увлекательно расскажем, как сформировалось сербское государство, каковы его национальные особенности и в чём заключается неповторимый колорит Белграда. Начиная с Древнего Рима за территорию столицы Сербии спорили многие могущественные империи. Мы объясним, как это отразилось на самом городе, его памятниках и характере сербов.

Главное и современное

Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы. Узнаете, как строился, менялся и развивался город в различные исторические эпохи. Мы обязательно поговорим о современной жизни столицы Сербии и подскажем, где вкусно поесть, куда сходить и что привезти домой из Белграда.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на главной площади города
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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