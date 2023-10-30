Познакомиться с Белградом — это как прочитать книгу со сказками. Иногда мрачными, часто трагичными, но всегда с увлекательным сюжетом и неунывающими героями. В столице Сербии нет такой высокой концентрации дворцов и парадных площадей, как в Париже или Петербурге. Но Белград — особенный, он дышит собственной историей. Вам точно будет интересно её узнать!

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Описание

Что вас ожидает

Из чего сделан Белград

Мы не будем загружать вас вереницей дат и сухими фактами, а увлекательно расскажем, как сформировалось сербское государство, каковы его национальные особенности и в чём заключается неповторимый колорит Белграда. Начиная с Древнего Рима за территорию столицы Сербии спорили многие могущественные империи. Мы объясним, как это отразилось на самом городе, его памятниках и характере сербов.

Главное и современное

Вы увидите знаковые достопримечательности Старого города: площадь Республики, крепость Калемегдан, памятник Победителю, кафедральный собор Архангела Михаила, главные площади, парки и улицы. Узнаете, как строился, менялся и развивался город в различные исторические эпохи. Мы обязательно поговорим о современной жизни столицы Сербии и подскажем, где вкусно поесть, куда сходить и что привезти домой из Белграда.

Организационные детали

Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.