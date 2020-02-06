65 отзывов оставили туристы

Белград — уникальный город, который, возможно, не удивит вас, как другие европейские города, своей архитектурой, но точно покорит своей атмосферой, своей душой, своей уникальной способностью впитывать в себя влияние разных культур, сохраняя при этом свою самобытность.

Что вас ожидает

В зависимости от количества человек в группе поездка в легковом автомобиле или комфортабельном микроавтобусе даст вам возможность за короткий срок и без напряжения увидеть разные части города и составить представление о его многообразии.