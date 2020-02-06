65 отзывов оставили туристы

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Первое знакомство с Белградом

Проникнуться душевной атмосферой и многообразием города на обзорной экскурсии

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 3 часа
  • 👥 Не более 4 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

75 за экскурсию

У этой экскурсии65 отзывов
4.91
Ольга
Задать вопросОбычно отвечает за 33 мин.
Ольга – Гид в Белграде
На нашей обзорной экскурсии 🧭 вы проникнитесь уникальной атмосферой города и познакомитесь с его многообразием: переплетением различных эпох и культур, соседством древних исторических памятников и современных архитектурных решений, гармоничным слиянием традиционной индивидуальности и модерна.
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом

Белград — уникальный город, который, возможно, не удивит вас, как другие европейские города, своей архитектурой, но точно покорит своей атмосферой, своей душой, своей уникальной способностью впитывать в себя влияние разных культур, сохраняя при этом свою самобытность.

Что вас ожидает

В зависимости от количества человек в группе поездка в легковом автомобиле или комфортабельном микроавтобусе даст вам возможность за короткий срок и без напряжения увидеть разные части города и составить представление о его многообразии.

  • Проезжая по центральной старой части города будем делать остановки в самых интересных местах: возле главных административных зданий; самого большого на Балканах православного храма, посвященного Святому Савве; русской церкви, где похоронен барон Врангель.
  • Прогуляемся по Белградской крепости и парку Калемегдан — любимому месту белградцев.
  • Затем переедем по одному из мостов через реку Саву на Новый Белград, где вы сможете увидеть город в совершенно другом, современном стиле, а по соседству с ним и слившийся с Белградом, но сохранивший свой архитектурный стиль и шарм Земун. Здесь совершим небольшую прогулку в Земуне по набережной Дуная, с которой открывается прекрасный вид на крепость на противоположной стороне реки.
  • Затем по другому мосту вернемся в старую часть города и направимся на популярное место прогулок белградцев — гору Авалу. Окруженные уютным парком с прохладными аллеями на горе находятся мемориальный комплекс и телевышка, которая была разрушена во время бомбежки в 1999 и восстановлена только через 11 лет. На самом верху телевышки расположена смотровая площадка с которой открывается прекрасный вид на Белград о его окрестности.
  • И в завершение первого знакомства с городом заглянем в богемный уголок — Скадарлию, где под звуки популярных оркестров — тамбурашей — вы сможете лично оценить достоинства сербской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты (5€ на человека)
  • В тексте описана максимальная программа экскурсии, продолжительностью 8-9 часов, авто-пешеходный вариант. По Вашему желанию, и в зависимости от располагаемого вами времени, можем корректировать продолжительность экскурсии и организовать пешеходный или авто-пешеходный вариант. Для группы 1-4 человек цена пешеходной экскурсии 25 евро/час (минимум 2 часа), авто-пешеходный вариант 32 евро/час или 225 евро/день (если экскурсия продлится более 7 часов).
  • Экскурсию можно организовать и для большего количества человек, в этом случае мы арендуем подходящий транспорт с профессиональным водителем. Стоимость уточняйте в переписке (зависит от транспортной компании, продолжительности, маршрута поездки и количества человек в группе).
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом
Первое знакомство с Белградом

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга. Я родилась в стране СССР (Украина). В Сербию переехала в 1990 году, с тех пор живу и работаю здесь. Не забыла свою родину, но и Сербию полюбила так же сильно. Любовь к этой стране и привела меня к профессии гида. Благодаря большой поддержке и участию моего мужа Велько это стало не просто работой, а нашим большим жизненным увлечением. Теперь и наши дети подключились к нам с новыми идеями и положительными эмоциями. Наверное, поэтому наша команда так успешна. Мы разработали несколько маршрутов, которые помогут вам за короткое время узнать эту удивительную страну. Здесь и богатая история, и прекрасная природа, вкусная еда, занимательное времяпровождение, отличная компания — ощущение, что вы здесь долгожданные гости. А мы просто хотим помочь вам найти и прочувствовать все это. До встречи! :)
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65 отзывов оставили туристы

6 февраля 2020
Экскурсию проводил Марко, очень приятный молодой человек, учел все пожелания, дал отличные советы. Единственный минус - автомобиль Сааб тесноват для четверых не самых худых пассажиров.
Татьяна
22 января 2020
Это было знакомство с городом, который тебе постепенно открывает свои тайны и секреты, доверяет свою историю, события, людей.... Все это через прекрасного расказчика и экскурсовод Ольгу! Прогулка по крепости Калемегдан, вид на слияние рек Сава и Дунай, посещение значимых мест, мемориалов и храмов... Поездка к теле башне, в Земун... Перечислять можно много, но рекомендую все это и многое другое увидеть за один день. Экскурсия "приправленная" замечательным рассказом Ольги, со знанием исторических фактов, что может быть лучше?
4 января 2020
Очень понравилась экскурсия. Рекомендую.
13 ноября 2019
Большое спасибо Ольге за интересную экскурсию, она настоящий профессионал своего дела.
10 ноября 2019
Рекомендую. Особенно подошёл формат двухдневной экскурсии. До обеда гуляли с экскурсоводом, после обеда проходились ещё раз по наиболее понравившимися местам
Алексей
8 ноября 2019
Очень интересная и продуманная экскурсия. Знакомство с Белградом прошло на УРА и теперь надо ещё вернутся
5 ноября 2019
Мы посетили Белград в начале ноября. Впечатления только положительные. Спасибо большое!!!! В аэропорту нас встретила наш гид – Мариана (на машине). Экскурсия началась прямо сразу с зала прилета аэропорта и длилась 5 часов без спешки и тайминга (что очень приятно после утреннего перелета). Отдельное спасибо Ольге за то, что идеально подстроились к нашим условиям (по времени начала экскурсии, ее продолжительности и желаемым местам посещения). Мы посмотрели на Белград с разных точек (разных районов – Земуна, Нового Белграда, Центра). Мариана рассказывала об исторических местах, традициях, современной жизни, отвечала на все вопросы. Была очень внимательна, давала советы по посещению Белграда уже в самостоятельном режиме. Такая экскурсия позволяет увидеть Сербию, познакомиться с ней во всем ее разнообразии (насколько это возможно, за такое небольшое время). Самостоятельно, даже вооружившись гаджетами, едва ли удастся за 5 часов выполнить такую программу и получить столько информации, о которой не напишут в блогах! Отдельно запомнилось, что сербское «печенье» - это не то же самое, что русское «печенье». Разница есть! =) Всем рекомендуем. Сербия нам очень понравилась. Хорошо, что знакомство с ней мы начали в такой приятной компании.
5 ноября 2019
Первое знакомство прошло на отлично!!! Гид Марианна очень понравилась. Профессиональна, тактична, с чувством юмора. Хорошо знает город. Узнали много интересного!! Спасибо большое!!!
23 октября 2019
Очень довольны экскурсией и рады встрече с таким компетентный и внимательным гидом как Ольга. Всё наши пожелания были учтены. Гид принимает во внимание возраст туристов и уровень их знаний по теме экскурсии. Автобус новый. Водитель вежливый и надёжный.
29 сентября 2019
Ольга, большое спасибо за экскурсию! Рекомендую всем туристам, транзитом посещающим Белград. Нас было 8 человек и 7 часов на пересадку. Ольга встретила нас в аэропорту, привезла в работающую с раннего утра пекарню. Затем Кристина показала нам город, по ходу экскурсии подстраиваясь под наши вопросы. По окончании прогулки нас отвезли в аэропорт на микроавтобусе. Мои друзья еще долго вечерами за ужином в Греции вспоминали удовольствие, доставленное приятными людьми, встретившими нас в Белграде.
Ещё 55 отзывов

Ольга проводит ещё 5 экскурсий

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