65 отзывов оставили туристы

Мы посетили Белград в начале ноября. Впечатления только положительные. Спасибо большое!!!! В аэропорту нас встретила наш гид – Мариана (на машине). Экскурсия началась прямо сразу с зала прилета аэропорта и длилась 5 часов без спешки и тайминга (что очень приятно после утреннего перелета). Отдельное спасибо Ольге за то, что идеально подстроились к нашим условиям (по времени начала экскурсии, ее продолжительности и желаемым местам посещения). Мы посмотрели на Белград с разных точек (разных районов – Земуна, Нового Белграда, Центра). Мариана рассказывала об исторических местах, традициях, современной жизни, отвечала на все вопросы. Была очень внимательна, давала советы по посещению Белграда уже в самостоятельном режиме. Такая экскурсия позволяет увидеть Сербию, познакомиться с ней во всем ее разнообразии (насколько это возможно, за такое небольшое время). Самостоятельно, даже вооружившись гаджетами, едва ли удастся за 5 часов выполнить такую программу и получить столько информации, о которой не напишут в блогах! Отдельно запомнилось, что сербское «печенье» - это не то же самое, что русское «печенье». Разница есть! =) Всем рекомендуем. Сербия нам очень понравилась. Хорошо, что знакомство с ней мы начали в такой приятной компании.