Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле

Узнать, как кладбище стало музеем под открытым небом, и увидеть места упокоения учёных и художников
В 18-19 веках в европейских городах произошли изменения в организации кладбищ.

Специфика кладбищенского пространства вышла за рамки функционирования и стала местом хранения и почитания традиций, знаком идентичности.

Вы прикоснётесь к культуре Сербии, прогуливаясь по аллеям Ново гробле, которое вобрало в себя историю страны за почти два столетия.
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Прогулка по мемориальному комплексу Ново гробле
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

  • Вы узнаете историю появления кладбища и поймёте, как оно стало своеобразным музеем под открытым небом
  • Побываете на территории еврейских захоронений и услышите о трагической судьбе еврейской общины Сербии
  • Посетите мемориалы русским воинам Первой и Второй мировых войн и заглянете в часовню, построенную на средства эмигрантов из России
  • Разберётесь в особенностях традиционных мест упокоения сербов и пройдёте по аллее, где похоронены знаменитые учёные, художники, политики и литераторы
  • Увидите, где покоятся российский военачальник Георгий Готуа и главный архитектор Ялты Николай Краснов

Организационные детали

Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Ново гробле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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