В 18-19 веках в европейских городах произошли изменения в организации кладбищ.
Специфика кладбищенского пространства вышла за рамки функционирования и стала местом хранения и почитания традиций, знаком идентичности.
Вы прикоснётесь к культуре Сербии, прогуливаясь по аллеям Ново гробле, которое вобрало в себя историю страны за почти два столетия.
Специфика кладбищенского пространства вышла за рамки функционирования и стала местом хранения и почитания традиций, знаком идентичности.
Вы прикоснётесь к культуре Сербии, прогуливаясь по аллеям Ново гробле, которое вобрало в себя историю страны за почти два столетия.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
- Вы узнаете историю появления кладбища и поймёте, как оно стало своеобразным музеем под открытым небом
- Побываете на территории еврейских захоронений и услышите о трагической судьбе еврейской общины Сербии
- Посетите мемориалы русским воинам Первой и Второй мировых войн и заглянете в часовню, построенную на средства эмигрантов из России
- Разберётесь в особенностях традиционных мест упокоения сербов и пройдёте по аллее, где похоронены знаменитые учёные, художники, политики и литераторы
- Увидите, где покоятся российский военачальник Георгий Готуа и главный архитектор Ялты Николай Краснов
Организационные детали
Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 14 лет.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ново гробле
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Любовь — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 30 туристов
Искусствовед, художник, преподаватель. Предлагаю экскурсии на основе моих профессиональных интересов и опыта. Белград уникален тем, что здесь много очень хорошей скульптуры, которая может много рассказать как о самом городе, так и о его жителях. Ещё одна очень интересная черта города — его мультикультурность, вырастающая из бурной и интересной истории страны.Задать вопрос
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