Отправляйтесь в незабываемое путешествие по живописной Воеводине. Посетите духовный центр Сербии - Фрушка-Гору с её древними монастырями. Прогуляйтесь по улочкам Нови-Сада и Сремских Карловцев, где ощутите дыхание истории.
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Уникальные монастыри Фрушка-Горы
- 🍷 Дегустация вин в Сремских Карловцах
- 🏰 Историческая Петроварадинская крепость
- 🌳 Прогулка по живописным улочкам Нови-Сада
- 📜 Узнайте о русской эмиграции и сербских традициях
Что можно увидеть
- Фрушка-Гора
- Петроварадинская крепость
- Православный кафедральный собор Святителя Николая Чудотворца
- Католическая церковь Святой Троицы
- Старая гимназия 1791 года
- Фонтан «Четыре льва»
- Церковь апостолов Петра и Павла
Описание экскурсии
Фрушкогорские монастыри (около 45 минут)
Раньше здесь было 35 монастырей, до наших дней сохранилось 17 — каждый из них уникален. Вы посетите монастырь Крушедол, который сыграл важную роль в истории Сербии — здесь жили и были похоронены видные государственные и духовные деятели.
Сремски-Карловцы (около 1 часа)
В 19 веке город был духовным и культурным центром сербов в Австро-Венгерской империи. Здесь вы увидите:
- Дом, где жил барон Врангель (штаб Белого движения) и памятник белому генералу
- Летнюю резиденцию сербского патриарха
- Православный кафедральный собор Святителя Николая Чудотворца
- Католическую церковь Святой Троицы
- Старую гимназию 1791 года и фонтан «Четыре льва»
- Церковь апостолов Петра и Павла
- Самый старый платан города, который охраняется государством
Винодельня (около 1 часа)
Сремски-Карловцы — один из главных центров виноделия и пчеловодства Сербии. Мы посетим погреб, в котором семь поколений одной семьи создают вина. Вы попробуете любимый напиток австрийской императрицы Марии-Терезии — из винной карты «Титаника».
Нови-Сад (более 1 часа)
Вы прогуляетесь по центру города и увидите:
- Дунайский парк, музей Воеводины и библиотеку
- Памятник поэту Йовану Змаю, памятник писателю и политику Светозару Милетичу
- Центральную пешеходную улицу
- Православный кафедральный собор Святого Георгия
- Католическую церковь Девы Марии
- Городскую ратушу и самый старый отель Воеводины
- Памятник русской балерине Марине Олениной и Сербский национальный театр
Петроварадинская крепость (около 1 часа)
Вторая по величине крепость в Европе, откуда открывается живописный вид на Дунай.
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Peugeot 2008
- Время в локациях зависит от интересов и запросов путешественников
Дополнительные расходы
- Посещение музея вина и мёда с дегустацией (7 видов вина, 3 вида мёда и небольшая закуска) — €8 за чел.
- Обед
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Микица — ваш гид в Белграде
Провёл экскурсии для 386 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Микица, я частный лицензированный гид по Сербии и Белграду. У меня большой опыт работы в области туризма. Очень люблю Сербию и свой белый город.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Николай
7 ноя 2025
Длинный, яркий, насыщенный впечатлениями день. Богатство видов и вкусов. В монастыре и винарне коты, берите корм.
Анна
18 окт 2025
С первой минуты знакомства с Микицой
было такое ощущение, что с этим человеком мы знакомы много времени))))
Очень замечательный собеседник 👍. Время просто пролетело незаметно. Очень все понравилось, комфортно. Экскурсия интересная по содержанию, очень красивые места.
К
Кампан
15 окт 2025
Гид Лиляна очень обаятельный человек, день поездки пролетел незаметно, всем кто любит старинные уютные городки- экскурсия обязательна к посещению.
T
Tatiana
10 сен 2025
Большое спасибо, Mikica
И
Ирина
7 авг 2025
Великолепно сегодня провели день с нашим гидом -Микица очень хорошо говорит по русски, очень внимательна, много исторической и просто интересной информации рассказывает. Безопасное вождение, вода в машине, комфортно.
В
Валентин
4 авг 2025
Считаю, что нам очень повезло с гидом! Микица обладает поистине энциклопедическими знаниями о Сербии и культуре страны. Вся программа была очень интересной и увлекательной. Факты истории разбавлялись легендами и историями из опыта. Лучший гид для знакомства с Сербией!
О
Ольга
25 июл 2025
Ездили на экскурсию "Из Белграда в Воеводину" с Микицей.
Гида очень рекомендую. Она очень внимательна к пожеланиям клиентов. Поскольку по прогнозу было очень жарко (а по факту, еще жарче, чем обещали)))
Гида очень рекомендую. Она очень внимательна к пожеланиям клиентов. Поскольку по прогнозу было очень жарко (а по факту, еще жарче, чем обещали)))
Т
Татьяна
14 июн 2025
Мы с Микицей путешествовали два дня, сначала по Белграду, а затем по Воеводине. Она смогла показать нам Сербию и рассказать о Белграде и Воеводине так, что у нас возникли любовь
А
Анастасия
13 июн 2025
Благодарим за чудесный тур и возможность познакомиться с замечательной страной Сербией. Узнали много нового и даже больше. О души рекомендуем:)
В
Виктория
11 июн 2025
Микица замечательный гид и очень легкий человек. Много интересных исторических фактов о Сербии узнали во время экскурсии. Понравилось все от организации до прекрасных видов, которые показала наш гид. Сербия останется в наших сердцах благодаря удивительной женщине и одновременно профессионалу своего дела. Спасибо!
А
Андрей
9 июн 2025
Это был очень приятный опыт. Мы получили массу информации, благодаря нашему гиду,мы увидели много интересных и красивых исторических и духовных достопримечательностей! Индивидуальный подход, много знаний - это все мы получили на экскурсии, Спасибо большое! Великолепно!
К
Кирилл
7 июн 2025
У нас была очень интересная, душевная экскурсия с Микицей.
Микица - профессиональный гид с 30-летним стажем и это чувствуется: глубокое знание истории Сербии, точные детали, интересно структурированный рассказ, очень приятная подача информации, при этом Микица очень хорошо говорит на русском!
Советую заказывать экскурсии у нее, 10/10.
И
Иван
6 июн 2025
Очень приятная экскурсия и прекрасный гид, Микица хорошо говорит на русском. Максимум полезной информации по Воеводине за сутки, ничего лишнего.
В
Виктор
13 мая 2025
Реально интересная экскурсия. Гид глубоко знает Сербию, не только Белград.
В
Василий
3 мая 2025
Большое спасибо Микице за прекрасную экскурсию! Было очень интересно и познавательно. Мы много путешествуем и часто берем гидов, чтобы лучше узнать страну и культуру.
Микица определенно один из лучших гидов!
Василий
