Описание экскурсии

Фрушкогорские монастыри (около 45 минут)

Раньше здесь было 35 монастырей, до наших дней сохранилось 17 — каждый из них уникален. Вы посетите монастырь Крушедол, который сыграл важную роль в истории Сербии — здесь жили и были похоронены видные государственные и духовные деятели.

Сремски-Карловцы (около 1 часа)

В 19 веке город был духовным и культурным центром сербов в Австро-Венгерской империи. Здесь вы увидите:

Дом, где жил барон Врангель (штаб Белого движения) и памятник белому генералу

Летнюю резиденцию сербского патриарха

Православный кафедральный собор Святителя Николая Чудотворца

Католическую церковь Святой Троицы

Старую гимназию 1791 года и фонтан «Четыре льва»

Церковь апостолов Петра и Павла

Самый старый платан города, который охраняется государством

Винодельня (около 1 часа)

Сремски-Карловцы — один из главных центров виноделия и пчеловодства Сербии. Мы посетим погреб, в котором семь поколений одной семьи создают вина. Вы попробуете любимый напиток австрийской императрицы Марии-Терезии — из винной карты «Титаника».

Нови-Сад (более 1 часа)

Вы прогуляетесь по центру города и увидите:

Дунайский парк, музей Воеводины и библиотеку

Памятник поэту Йовану Змаю, памятник писателю и политику Светозару Милетичу

Центральную пешеходную улицу

Православный кафедральный собор Святого Георгия

Католическую церковь Девы Марии

Городскую ратушу и самый старый отель Воеводины

Памятник русской балерине Марине Олениной и Сербский национальный театр

Петроварадинская крепость (около 1 часа)

Вторая по величине крепость в Европе, откуда открывается живописный вид на Дунай.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Peugeot 2008

Время в локациях зависит от интересов и запросов путешественников

