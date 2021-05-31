Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей. Вы узнаете, почему так получилось, и посетите один из них — Крушедол, сохранившийся лучше остальных. Прогуляетесь по живописной территории, а в Благовещенской церкви увидите фрески и иконы середины 1700-х годов.
После мы остановимся в соседнем городе Сремски-Карловцы, центре сербской культуры 18 века. Мощеные переулки приведут вас к первой в стране средней школе: она подарила государству нескольких великих писателей и поэтов. По пути заглянем на Старый Патриарший двор, увидим белоснежную Соборную церковь и здание Духовного лицея.
Так как Сремски-Карловсы — это сердце винодельческого региона, мы обязательно наведаемся в один из уважаемых винных погребов. Вы распробуете вино Бермет, которым гордятся местные виноградари, услышите о других сортах и об виноделии в Сербии.
Следующая остановка — Петроварадин, вторая по величине крепость на Дунае. Война между Австро-Венгрией и Османской империей, легенды подземных ходов, живописные домики у крепостных стен, современные инсталляции и, конечно отличные ракурсы для фото — все это ждет вас на этом берегу реки.
На другом — знаменитый Нови-Сад. Мы дойдем до старой части города, Змай-Йовина. Здесь вы осмотрите памятник Светозару Милетичу, знаменитый Нови-Садский собор, Епископальную церковь — и услышите об истории края. Обед из трех блюд в самом известном ресторане дополнит картину, а затем у вас будет время для прогулки.