Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Что вас ожидает

Монастырь на Сербской Святой горе

Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей. Вы узнаете, почему так получилось, и посетите один из них — Крушедол, сохранившийся лучше остальных. Прогуляетесь по живописной территории, а в Благовещенской церкви увидите фрески и иконы середины 1700-х годов.

Уютные улочки и барочная архитектура

После мы остановимся в соседнем городе Сремски-Карловцы, центре сербской культуры 18 века. Мощеные переулки приведут вас к первой в стране средней школе: она подарила государству нескольких великих писателей и поэтов. По пути заглянем на Старый Патриарший двор, увидим белоснежную Соборную церковь и здание Духовного лицея.

Дегустация сербского вина

Так как Сремски-Карловсы — это сердце винодельческого региона, мы обязательно наведаемся в один из уважаемых винных погребов. Вы распробуете вино Бермет, которым гордятся местные виноградари, услышите о других сортах и об виноделии в Сербии.

Панорамы с крепости

Следующая остановка — Петроварадин, вторая по величине крепость на Дунае. Война между Австро-Венгрией и Османской империей, легенды подземных ходов, живописные домики у крепостных стен, современные инсталляции и, конечно отличные ракурсы для фото — все это ждет вас на этом берегу реки.

«Сербские Афины»

На другом — знаменитый Нови-Сад. Мы дойдем до старой части города, Змай-Йовина. Здесь вы осмотрите памятник Светозару Милетичу, знаменитый Нови-Садский собор, Епископальную церковь — и услышите об истории края. Обед из трех блюд в самом известном ресторане дополнит картину, а затем у вас будет время для прогулки.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды

Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером

Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно

Трансфер