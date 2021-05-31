Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Белграда

Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы

Поразиться архитектурному наследию, услышать историю «Горы монастырей» и распробовать местные вина

5
2 отзыва
Этот регион поменяет ваши представления о Сербии.

Уютные городки очаруют атмосферой.

В монастыре на Фрушкой Горе вы узнаете о религии этой страны и поймете, что такое сербская идентичность.

С крепости Петроварадин полюбуетесь видами Дуная и окрестностей.

Кроме того, в уважаемом погребе вы познакомитесь с местным виноделием, а во время обеда — с локальной кухней!
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы
Северная Сербия: Нови-Сад, монастырь Крушедол и Сремски-Карловцы

Что вас ожидает

Монастырь на Сербской Святой горе

Мы отправимся на Фрушку Гору, где находятся 17 действующих православных монастырей. Вы узнаете, почему так получилось, и посетите один из них — Крушедол, сохранившийся лучше остальных. Прогуляетесь по живописной территории, а в Благовещенской церкви увидите фрески и иконы середины 1700-х годов.

Уютные улочки и барочная архитектура

После мы остановимся в соседнем городе Сремски-Карловцы, центре сербской культуры 18 века. Мощеные переулки приведут вас к первой в стране средней школе: она подарила государству нескольких великих писателей и поэтов. По пути заглянем на Старый Патриарший двор, увидим белоснежную Соборную церковь и здание Духовного лицея.

Дегустация сербского вина

Так как Сремски-Карловсы — это сердце винодельческого региона, мы обязательно наведаемся в один из уважаемых винных погребов. Вы распробуете вино Бермет, которым гордятся местные виноградари, услышите о других сортах и об виноделии в Сербии.

Панорамы с крепости

Следующая остановка — Петроварадин, вторая по величине крепость на Дунае. Война между Австро-Венгрией и Османской империей, легенды подземных ходов, живописные домики у крепостных стен, современные инсталляции и, конечно отличные ракурсы для фото — все это ждет вас на этом берегу реки.

«Сербские Афины»

На другом — знаменитый Нови-Сад. Мы дойдем до старой части города, Змай-Йовина. Здесь вы осмотрите памятник Светозару Милетичу, знаменитый Нови-Садский собор, Епископальную церковь — и услышите об истории края. Обед из трех блюд в самом известном ресторане дополнит картину, а затем у вас будет время для прогулки.

Организационные детали

Как проходит экскурсия

  • Экскурсию для вас проведет один из гидов нашей профессиональной команды
  • Экскурсия проходит на современном автомобиле с кондиционером
  • Дегустация вин во время поездки в Нови-Сад входит в стоимость, обед оплачивается отдельно

Трансфер

  • Трансфер из любого отеля, который находится в 5 км от площади Республики, либо из порта Белграда, бесплатный
  • Доплата за трансфер в пределах 10 км от площади — 10 евро
  • Доплата за трансфер из аэропорта — 15 евро
🚩 Начало и место завершения: у вашего отеля в радиусе 5 км от площади Республики или из порта Белграда
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Михайло
Михайло
Здравствуйте! Мы — эксперты по Сербии: позвольте нам показать вам красоту этой земли. Выбирайте из множества экскурсий по Белграду и его окрестностям. Ваши преимущества: проход без очереди к некоторым достопримечательностям, а также бесплатный трансфер из выбранных отелей. Будем рады встрече с вами!
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2 настоящих отзыва от туристов

Александр
31 мая 2021
Отличный гид Марица! Очень красивые места, особенно Нови-Сад! Так же посетили винодельню и попробовали знаменитый «Бермет». Смело рекомендую данную экскурсию!
З
7 мая 2021
Очень насыщена, очень познавательна, огромное спасибо Гиду Филиппу.

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